Чт, 10.12.2020
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«Купите вибратор»: Хелена Бонем Картер дала совет женщинам, как пережить локдаун

Хелена Бонем Картер

ФОТО: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP

Знаменитая 54-летняя актриса Хелена Бонэм Картер открыла секрет жизни без стресса на самоизоляции. Звезда посоветовала всем женщинам "купить вибраторы", чтобы подготовиться к дальнейшим ограничениям и жесткому карантину, которые могут ввести в 2021 году. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Mirror.

Хелена присоединилась к рекламной кампании приложения для знакомств Bumble и предложила секс-игрушки в качестве решения проблемы одиночества на карантине.

Поскольку пандемия продолжает бушевать, цель Хелены – побудить женщин полагаться на себя в получении сексуального удовольствия, позволяя им дистанцироваться от общества.

Купите вибратор и большое одеяло, чтобы обнимать его,

– посоветовала Хелена.

Актриса также призналась, что для нее и многих ее друзей в 2020 году было сложно ходить на свидания.

Bumble провели свое исследование и обнаружили, что многие одинокие люди считают, что этот год прошел зря и они уже не смогут наверстать упущенное. Это все бред,

– говорит Бонем Картер.

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