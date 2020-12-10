«Купите вибратор»: Хелена Бонем Картер дала совет женщинам, как пережить локдаун

Знаменитая 54-летняя актриса Хелена Бонэм Картер открыла секрет жизни без стресса на самоизоляции. Звезда посоветовала всем женщинам "купить вибраторы", чтобы подготовиться к дальнейшим ограничениям и жесткому карантину, которые могут ввести в 2021 году. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Mirror.
Хелена присоединилась к рекламной кампании приложения для знакомств Bumble и предложила секс-игрушки в качестве решения проблемы одиночества на карантине.
Поскольку пандемия продолжает бушевать, цель Хелены – побудить женщин полагаться на себя в получении сексуального удовольствия, позволяя им дистанцироваться от общества.
Купите вибратор и большое одеяло, чтобы обнимать его,
– посоветовала Хелена.
Актриса также призналась, что для нее и многих ее друзей в 2020 году было сложно ходить на свидания.
Bumble провели свое исследование и обнаружили, что многие одинокие люди считают, что этот год прошел зря и они уже не смогут наверстать упущенное. Это все бред,
– говорит Бонем Картер.