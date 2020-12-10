«Купите вибратор»: Хелена Бонем Картер дала совет женщинам, как пережить локдаун

Знаменитая 54-летняя актриса Хелена Бонэм Картер открыла секрет жизни без стресса на самоизоляции. Звезда посоветовала всем женщинам "купить вибраторы", чтобы подготовиться к дальнейшим ограничениям и жесткому карантину, которые могут ввести в 2021 году. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Mirror.