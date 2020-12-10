Неожиданная причина: британские ученые выяснили, что заставляет женщин изменять

Британское издание Biology Letters опубликовало результаты исследования на предмет женской измены и ее причин. Ученым удалось установить взаимосвязь между длиной пальцев представительниц прекрасного пола и их склонностью к «походам налево», пишет Пятый канал.
Выяснилось, что чаще изменяют женщины, у которых безымянный палец на левой руке длиннее указательного. Такие выводы ученые сделали, на основе исследования, в котором приняли участие 474 девушки.
По мнению специалистов из Бингемтонского университета, «склоняет» женщин к изменам также нехватка гормона счастья — дофамина из-за мутации в гене DRD4. Чтобы нормализовать его выработку, они ищут различные способы адреналинового выброса, в том числе, благодаря роману на стороне.