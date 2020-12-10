Защита глаз на холоде: чем зима опасна для нашего зрения

Все знают о том, что в холодное время года, а особенно зимой, вероятность заболеть намного выше. Боль в горле и насморк для многих являются неотъемлемыми спутниками холодов. А у кого-то зима ассоциируется и с глазными заболеваниями, когда недуг уже затрагивает органы зрения.
Конечно, дело не в температуре воздуха. Наши глаза сами по себе мороза не боятся, однако существует ряд факторов, которые на холоде ухудшаются, приводя к осложнениям.
В чем причины «глазной простуды»
На самом деле такого медицинского термина не существует. Простудой глаз ошибочно называют те самые осложнения, которые обостряются на холоде. С медицинской точки зрения — это лишь виды воспалительных процессов поверхности глаза и тканей, находящихся вокруг.
- Ячмень — это воспаление волосяного фолликула ресницы, причиной которого являются бактерии. Проявляется болезненным уплотнением, которое возникает на краю века. Спустя несколько дней оно лопается, и из него выходит гной. Иногда ячмень сопровождается повышением температуры.
- Конъюнктивит — воспаление слизистой и век, также чаще всего вызываемое бактериями и вирусами. Глаза становятся красными, возникает ощущение «песка» внутри, рези, слезы, светобоязнь, могут появиться слизистые отложения на веках.
- Миозит — воспаление глазодвигательных мышц, окружающих глазное яблоко. Достаточно часто появляется на фоне переохлаждения или перенесенных ОРВИ, хотя основной причиной считаются аутоиммунные процессы. Сопровождается болями при движении глазами, дискомфортом, чувством распирания.
- Блефарит — воспаление века, которое может быть как бактериальной, так клещевой или аллергической природы. Если говорить именно о «простуде», то причина блефарита заключается в активации микрофлоры кожи век, в том числе клещей Демодекса. Хотя их присутствие является нормальным, но снижение иммунитета приводит к увеличению их количества. Появляется зуд и покраснение, на ресницах и краях век можно увидеть выделения. Существует также состояние, объединяющее признаки сразу двух заболеваний — блефароконъюнктивит — в этом случаи воспалены и веки, и слизистая.
Кроме того, некоторые признаки «простуды глаз», например, тяжесть в глазах, боль внутри, светобоязнь — спутники ОРВИ и проявления общей слабости состояния организма, в этом случае важно обследоваться у доктора, ведь не всегда в лечение нуждаются именно органы зрения. Иногда они являются просто сигналом о нарушении работы организма.
Лечение воспалений
Первое, что необходимо сделать при возникновении симптомов, — обратиться к специалисту, только он может назначить верное лечение после проведения осмотра. Так как причина болезней чаще всего в нарушении активности микрофлоры на фоне пониженного иммунитета , лучше всего направить силы на комплексное укрепление организма и его защитных свойств. Локальное лечение, например капли или компрессы результата не дадут.
Кроме того, очень важно понимать, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением! Так можно навредить себе еще сильнее. Самостоятельно купленные капли могут оказаться неподходящими, а запоздалое обращение к врачу опасно осложнениями, которые могут привести к серьезным заболеваниям, устранять которые придется операционным путем.
Методы народной медицины тоже применять ни в коем случае нельзя, это очень опасно. Так, слюна во время ячменя лишь прибавит микробов, а прикладывание к глазу теплого яйца на самом деле расширяет сосуды, что способствует распространению болезни, а не лечению.
Для предупреждения заболевания, необходимо укреплять иммунитет, не пренебрегать физической активностью, и желательно хотя бы иногда на свежем воздухе, сбалансированным питанием, дополнительным приемом витаминов, правильным режимом сна , избавлением от вредных привычек.
Солнце — еще один опасный фактор
Солнечные лучи, а точнее, ультрафиолет, очень вредны для здоровья наших глаз. Попадая на сетчатку, прямые лучи поражают центральное зрение, что приводит к развитию макулодистрофии — болезни, снижающей зрение.
Вторая опасность — солнечные ожоги глаз, которые можно получить через отражающиеся от снега и льда солнечные лучи (летом — от воды). Угрозу представляют те самые мерцающие блики. Ожоги сопровождаются болью и слезоточивостью, а дискомфорт сохраняется в течение суток.
Для защиты глаз необходимо использовать солнечные очки, но они также должны быть подобраны верно. Наибольшую степень защиты дают очки, соответствующие европейскому стандарту S4 или UV400 (США). Те же модели, где просто установлены темные линзы, не защищают, а только вредят! Затемнение «обманывает» глаз, и зрачок расширяется, а значит пропускает еще больше ультрафиолетовых лучей внутрь. Таким образом, ты получаешь еще большее повреждение, чем если бы была без очков вовсе. Именно поэтому солнечные очки — это не просто модный аксессуар, а настоящее средство защиты.