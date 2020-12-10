Защита глаз на холоде: чем зима опасна для нашего зрения

Конечно, дело не в температуре воздуха. Наши глаза сами по себе мороза не боятся, однако существует ряд факторов, которые на холоде ухудшаются, приводя к осложнениям.

В чем причины «глазной простуды»

На самом деле такого медицинского термина не существует. Простудой глаз ошибочно называют те самые осложнения, которые обостряются на холоде. С медицинской точки зрения — это лишь виды воспалительных процессов поверхности глаза и тканей, находящихся вокруг.

Причина их обострения зачастую кроется в снижении иммунитета в сезон холодов, когда наш организм ослаблен и может быть переохлажден. Возможные нарушения

Ячмень — это воспаление волосяного фолликула ресницы, причиной которого являются бактерии. Проявляется болезненным уплотнением, которое возникает на краю века. Спустя несколько дней оно лопается, и из него выходит гной. Иногда ячмень сопровождается повышением температуры. Конъюнктивит — воспаление слизистой и век, также чаще всего вызываемое бактериями и вирусами. Глаза становятся красными, возникает ощущение «песка» внутри, рези, слезы, светобоязнь, могут появиться слизистые отложения на веках. Миозит — воспаление глазодвигательных мышц, окружающих глазное яблоко. Достаточно часто появляется на фоне переохлаждения или перенесенных ОРВИ, хотя основной причиной считаются аутоиммунные процессы. Сопровождается болями при движении глазами, дискомфортом, чувством распирания. Блефарит — воспаление века, которое может быть как бактериальной, так клещевой или аллергической природы. Если говорить именно о «простуде», то причина блефарита заключается в активации микрофлоры кожи век, в том числе клещей Демодекса. Хотя их присутствие является нормальным, но снижение иммунитета приводит к увеличению их количества. Появляется зуд и покраснение, на ресницах и краях век можно увидеть выделения. Существует также состояние, объединяющее признаки сразу двух заболеваний — блефароконъюнктивит — в этом случаи воспалены и веки, и слизистая.

Кроме того, некоторые признаки «простуды глаз», например, тяжесть в глазах, боль внутри, светобоязнь — спутники ОРВИ и проявления общей слабости состояния организма, в этом случае важно обследоваться у доктора, ведь не всегда в лечение нуждаются именно органы зрения. Иногда они являются просто сигналом о нарушении работы организма.

Лечение воспалений

Первое, что необходимо сделать при возникновении симптомов, — обратиться к специалисту, только он может назначить верное лечение после проведения осмотра. Так как причина болезней чаще всего в нарушении активности микрофлоры на фоне пониженного иммунитета , лучше всего направить силы на комплексное укрепление организма и его защитных свойств. Локальное лечение, например капли или компрессы результата не дадут.

Кроме того, очень важно понимать, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением! Так можно навредить себе еще сильнее. Самостоятельно купленные капли могут оказаться неподходящими, а запоздалое обращение к врачу опасно осложнениями, которые могут привести к серьезным заболеваниям, устранять которые придется операционным путем.

Методы народной медицины тоже применять ни в коем случае нельзя, это очень опасно. Так, слюна во время ячменя лишь прибавит микробов, а прикладывание к глазу теплого яйца на самом деле расширяет сосуды, что способствует распространению болезни, а не лечению.

Для предупреждения заболевания, необходимо укреплять иммунитет, не пренебрегать физической активностью, и желательно хотя бы иногда на свежем воздухе, сбалансированным питанием, дополнительным приемом витаминов, правильным режимом сна , избавлением от вредных привычек.

Солнце — еще один опасный фактор

Солнечные лучи, а точнее, ультрафиолет, очень вредны для здоровья наших глаз. Попадая на сетчатку, прямые лучи поражают центральное зрение, что приводит к развитию макулодистрофии — болезни, снижающей зрение.

Вторая опасность — солнечные ожоги глаз, которые можно получить через отражающиеся от снега и льда солнечные лучи (летом — от воды). Угрозу представляют те самые мерцающие блики. Ожоги сопровождаются болью и слезоточивостью, а дискомфорт сохраняется в течение суток.