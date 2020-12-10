Чт, 10.12.2020
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Для тех, кто не худеет: пять самых популярных рецептов салатов на Новый год

Салат "Мимоза"

ФОТО: Shutterstock

Салаты – без них новогодний стол не стол. Помимо традиционных «Оливье», «Сельди под шубой» и «Мимозы», хочется чего-то новенького. Да такого, чтобы готовить максимально просто, а было максимально вкусно, пишет Сегодня.

Салат с куриной печенью

Ингредиенты

  • 200 г отваренной куриной печени
  • 4 отваренных яйца,
  • 1 крупная луковица
  • Сметана или греческий йогурт

Способ приготовления

  1. Лук нарезать полукольцами, залить на 5 минут кипятком, слить и залить холодной водой, добавив 1 чайную ложку уксуса. Дать постоять еще минут 5, слить воду и обсушить лук бумажным полотенцем.
  2. Выложить лук на дно, присолить, хорошо смазать йогуртом.
  3. Печень отварить и натереть на крупной терке, выложить на лук и тоже хорошо смазать йогуртом.
  4. Натереть яйца, выложить на печень и смазать йогуртом
  5. Украсить желтком.

Салат с кальмарами

Ингредиенты

  • 600 г – кальмар
  • 400 г – морковь
  • 30 г – лук зелёный
  • 1-3 зб чеснока
  • 100 г – творожный сыр ⠀⠀⠀

Способ приготовления⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  1. Кальмар отварить. Важно не переварите его, иначе он будет, как резина.
  2. Морковь (сырую) потереть на крупной терке.
  3. Лук и чеснок мелко порезать.
  4. Смешиваем все ингредиенты и заправляем творожным сыром.

Новогодний салат с моцареллой, черри и кешью

Ингредиенты

  • Листовой салат (пучок)
  • 15 шт – помидор черри
  • 120 г – мелких шариков моцареллы
  • 10 шт – перепелиных яиц
  • 120 г – маслин
  • Горсть кешью

Соус

  • 5 ст л – оливковое масло
  • 1 ч.л – горчица
  • лимонный сок (пару капель)

Способ приготовления

  1. Перепелиные яйца отварить.
  2. На сервировочное блюдо порвать листовой салат.
  3. Помидорки черри порезать пополам и выложить сверху.
  4. Распределить по всей поверхности моцареллу и маслины.
  5. Перепелиные яйца разрезать на половинки и выложить сверху.
  6. Украсить салат кешью.
  7. Для соуса смешать оливковое масло, горчицу и лимонный сок.
  8. Перед подачей полить салат соусом.
  9. Готовить салат прямо перед подачей.

Салат «Нежность» с курицей и ананасами

  • 150 г – майонез
  • 1 – вареная куриная грудка
  • 4 шт – яйца
  • 1 банка – консервированные ананасы
  • 1 банка – консервированная кукуруза
  • 1 пучок – укроп
  • грецкие орехи

Способ приготовления

  1. Выкладываем слоями мелконарезанные ингредиенты в такой последовательности: грудка, ананасы, кукуруза, яйца. Каждый слой смазываем майонезом.
  2. Сверху украшаем тертыми желтками, укропом и грецким орехом.

Салат «Грибная поляна»

Ингредиенты

  • 200 г – картофель
  • 100 г – морковь
  • 135 г – тофу
  • 1 ст.л- соевый соус
  • 60 г – маринованный огурец
  • 1/2 ч.л – копченая паприка .
  • Чесночный порошок, соль по вкусу
  • Куркума – щепотка

Для соуса

  • 100 г – кешью
  • 1 ч.л – горчица
  • 20 г – оливковое масло
  • 1 ст.л – лимонный сок
  • соль по вкусу

Для украшения

  • Зелень, маринованный шампиньоны

Способ приготовления

  1. Кешью замачиваем в воде на несколько часов или на ночь. Сливаем воду.
  2. Смешиваем все ингредиенты для соуса и измельчаем погружным блендером.
  3. Добавляем воду и регулируем консистенцию (не должно быть слишком густо или жидко).
  4. Отвариваем в подсоленной воде картофель и морковь.
  5. Тофу натираем на крупной терке.
  6. Добавляем к тофу соевый соус, куркуму, соль, паприку и сбрызгиваем оливковым маслом, хорошо перемешиваем.
  7. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и даем тофу подсушиться до легкой корочки (периодически перемешивая).
  8. Морковь, картофель и маринованный огурец измельчаем на мелкой терке, зелень мелко режем.

Собираем салат

  1. Можно взять небольшую, но глубокую тарелку, застелить её пищевой пленкой, собрать салат и потом перевернуть.
  2. Использовать форму со съемным дном для выпечки.
  3. На дно формы выкладываем грибы, ножками вверх, укладываем зелень, смазываем соусом, затем слой тофу и соус, слой моркови и соуса. Последний слой – картофель с огурцом и соусом.
  4. Ставим салат в холодильник минут на 30 и затем переворачиваем на прямое блюдо.
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