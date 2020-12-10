Агата Муцениеце рассказала, как борется с признаками старения

31-летняя Агата Муцениеце приняла участие в YouTube-проекте «Что в косметичке у …?». В ролике актриса рассказала, какими средствами пользуется, чтобы всегда выглядеть молодой и свежей. «Вожу с собой коллагеновую маску против морщин. Я уже не молодуха… У меня сейчас сложный график, много съемок. Поэтому утром в такси или, когда я сама за рулем, просто надеваю маску и еду в ней до точки назначения», — делилась она.

Звезда также призналась, что часто уносит из отелей одноразовые зубные щетки и мыло, а также любит экономить на дорогостоящей косметике. «Я предпочитаю тональный крем от Джорджио Армани. Причем мне на съемках его везде покупают, и я потом забираю его себе», — заявила Муцениеце.

К слову, несмотря на эффектную внешность, многие отмечают провальный вкус Агаты в одежде. Актриса и сама признается, что страдает от пристрастия ко всему блестящему. «Однажды в Милане, когда я была молодая, красивая, пошла на открытие какого-то магазина, — вспоминала она на YouTube-канале Glamour. — Я в лучших латышских и русских традициях, как настоящая сорока, надела все блестящее: сережки, майка, сапоги. Ко мне подошел дизайнер и сказал: «Ты, конечно, очень красивая, но запомни одну простую вещь — вкус молчит, кричит безвкусица». Я взяла это на заметку, но наполовину. Я все равно люблю блестки, дочь тоже в меня».

Напомним, что актриса подарила Павлу Прилучному двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию. Но пара не сумела сохранить семью и минувшим летом подала на развод. Поводом для расставания стала скандальная выходка звезды «Мажора», который в нетрезвом состоянии поднял руку на жену и детей. Случай широко обсуждался в прессе и вызвал общественный резонанс, пишет «Стархит».