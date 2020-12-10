Названы самые удачные даты для свадеб в 2021 году

Чтобы брак был крепким, необходима любовь, основанная на уважении и стремление двух людей совместными и усилиями строить семейное счастье. Однако на протяжении веков человечество накопило огромный багаж различных примет, который призван помочь им в этом на самом деле таком уж и легком деле. Немаловажную роль здесь играет дата начала пути — то есть самой свадьбы. Самые удачные даты бракосочетания в 2021 году назвала в газете «Вечерняя Москва» потомственная Шаманка и медиум Кажетта Ахметжанова.

Во-первых, это дни, на которые приходится суперлуние. Издавна полная Луна ассоциируется у людей со странными, иногда даже безумными вещами — такими как лунатизм или проявление насилия. Однако на самом деле суперлуние приносит исцеление и позитивные изменения. Поэтому в тот момент, когда естественный спутник Земли наиболее близок к поверхности планеты, — лучшее время, чтобы начать новую главу жизни. Свадьба во время суперлуния не только зарядит молодоженов дополнительной энергией, но и осветит их дальнейший совместный путь.

В 2021 году суперлуния приходятся на вторник, 27 апреля, когда взойдет полная розовая Луна, это явление называют еще «почкование Луны», а также на среду, 26 мая — это будет полноцветная или «молочная» Луна.

Другой способ выбрать удачную дату бракосочетания — использовать нумерологию, то есть подобрать счастливые числа. Так многие века поступают на Востоке. Согласно теории чисел, идеальный день для свадьбы в 2021 году — 2 февраля. Эта дата читается как 02.20.21. Двойка отвечает за чистоту намерений и верность, а когда она дублируется, сакральный смысл числа усиливается. Удачной датой для свадьбы будет также 8 августа (08.08.2021), поскольку восьмерка в китайской культуре считается символом успеха и процветания.

Кроме того, есть множество так называемых палиндромных дат, которые одинаково читаются как справа налево, так и слева направо. Они тоже считаются благоприятными для заключения брака. В предстоящем году это будут:

среда, 20 января (1.20.21);

четверг, 21 января (1.21.21);

пятница, 22 января (1.22.21);

суббота 23 января (1.23.21);

воскресенье 24 января (1.24.21);

понедельник, 25 января (1.25.21);

вторник, 26 января (1.26.21);

среда, 27 января (1.27.21);

четверг, 28 января (1.28.21);

пятница, 29 января (1.29.21).