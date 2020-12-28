На счастье: что должно быть на столе в год Белого Быка

Бык — животное обстоятельное, поэтому меню стоит продумать заранее. А еще хозяин года очень щедрый, так что выражение «дом — полная чаша» должно стать нашим девизом в новогоднюю ночь.
Рестораны ночью под замком, так что выбора нет — готовить праздничное застолье придется самим. Если, конечно, вам не кажется, что накрыть стол, заказав еду на вынос, — хорошая идея.
Кстати, астрологи предупреждают: так поступать все же не стоит, сколь бы велико ни было искушение. «2021 год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка. Этот знак отличается обстоятельностью, умением все планировать заранее и рациональным подходом. Поэтому лучше всего задобрить хозяина года получится у тех хозяек, которые заранее займутся составлением меню. Чем больше времени и усилий вы потратите на организацию праздничного застолья, тем луче. Не жалейте времени и денег на закупку качественных продуктов и готовку, и ваши усилия будут щедро вознаграждены».
Что приготовить на Новый год
Птица
В качестве центрального угощения выбирайте крупную домашнюю птицу. Утка в апельсиново-медовой глазури, гусь с яблоками, айвой и черносливом или индюшка с запеченным бататом не только будут красиво смотреться на праздничном блюде, но и послужат хорошей альтернативой мясу.Кроме овощей и фруктов дичь можно фаршировать крупами (рис с изюмом, булгур или кускус), а также заменить ее птицей попроще. Возможно, вам придутся по вкусу цыпленок с прованскими травами и картофельным пюре или запеченные перепела (тут вообще с порциями все просто — одной птички хватит на одного человека). Помните: чем меньше птица, тем проще и быстрее ее готовить, так что вы успеете отдохнуть перед приходом гостей.
Рыба
Если вы равнодушны к птице, смело готовьте рыбу — на этот продукт в 2021 году полный карт-бланш. Запеченный зеркальный карп с картофельными дольками с чесноком и розмарином, дорадо на гриле с мятно-лаймовым соусом, стейки из лосося или семги с овощами гриль или судак на шпинатной подушке станут отличным горячим.Помимо этого можно как угодно экспериментировать с салатами и закусками, не стесняясь использовать морских обитателей: мидии, устрицы, крабы, соленая рыба и икра, креветки, кальмары, гребешки и осьминоги в этом году — ваши лучшие друзья.
Молочные продукты
Если говядину есть нельзя, то молочные продукты и сыры, наоборот, можно и нужно — так вы отблагодарите хозяина года за его щедрость. Плато из сыров на основе коровьего молока, соусы на базе несладких йогуртов, жирной сметаны или сливок станут отличным аккомпанементом к основному блюду и закускам.
Овощи
В отношении овощей на новогоднем столе действует одно правило: чем их больше, тем лучше. Их можно использовать в качестве гарнира, салата, закуски или нарезки. Также нужно щедро использовать зелень, зерна граната, орехи и масла с сушеными помидорами, чесноком, базиликом или трюфелем.
Хлеб и выпечка
Они обязательно должны занять свое место на новогоднем столе. Канапе, волованы, тарталетки, бутерброды, роллы, сэндвичи, пирожки и булки с разнообразной начинкой придутся по вкусу Быку — он очень любит злаки и все, что с ними связано. В этом году не стоит экономить на выпечке, боясь лишних килограммов: чем больше испечете вкусненького, тем богаче будет год.
Десерты
Наиболее удачным выбором на сладкое станут английские кексы с сухофруктами и орехами (благодаря бренди в составе они долго хранятся в свежем виде), марципановый торт, десерты на основе взбитых сливок, бисквиты с заварным кремом, профитроли с шоколадом, эклеры, разнообразные печенья и пирожные. Тем, кто за ЗОЖ, подойдут натуральный зефир, пастила или несладкие конфитюры. Бык обожает сладкое — можете организовать настоящий сладкий стол с кучей сладостей на любой вкус и цвет.
Кулинарные запреты
Чтобы год начался благополучно, строго следуйте кулинарным запретам. Бык — травоядное, и обилие мясных блюд его совсем не порадует. Под запретом говядина, телятина и потроха животного. Заранее выбирайте блюда, в которых они не содержатся, или ищите аналоги.Наличие других видов мяса на столе также стоит свести к минимуму, но если не можете без них обойтись, готовьте свинину или баранину. Холодец и заливное в этом году также стоит по возможности исключить (натуральный желатин чаще всего делают из говяжьих хрящей и сухожилий). Как вариант, можете приготовить его из курицы или рыбы.
Традиционный оливье готовить можно, но только если задействована колбаса без говядины в составе. Ее можно заменить отварным свиным языком или свиной ветчиной, курицей или любой другой птицей. Паштет и все, что готовится из печени и почек, в 2021 году стоит есть только из потрошков птицы — говяжьи субпродукты оставьте на год Петуха, Овцы или Свиньи.
Сервировка
В этом году не забудьте про полную сервировку стола: постелите нарядную скатерть, положите тканевые салфетки с кольцами и достаньте красивую посуду. Выберите несколько крупных блюд на подачу горячего и салатов, прозрачные стаканы для напитков и до блеска натрите приборы. Когда придут гости, зажгите свечи, поставьте приятную негромкую музыку и наслаждайтесь праздником. Пусть 2021 год станет для вас очень счастливым!