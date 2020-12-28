На счастье: что должно быть на столе в год Белого Быка

Рестораны ночью под замком, так что выбора нет — готовить праздничное застолье придется самим. Если, конечно, вам не кажется, что накрыть стол, заказав еду на вынос, — хорошая идея.

Кстати, астрологи предупреждают: так поступать все же не стоит, сколь бы велико ни было искушение. «2021 год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка. Этот знак отличается обстоятельностью, умением все планировать заранее и рациональным подходом. Поэтому лучше всего задобрить хозяина года получится у тех хозяек, которые заранее займутся составлением меню. Чем больше времени и усилий вы потратите на организацию праздничного застолья, тем луче. Не жалейте времени и денег на закупку качественных продуктов и готовку, и ваши усилия будут щедро вознаграждены».

Что приготовить на Новый год

Птица

В качестве центрального угощения выбирайте крупную домашнюю птицу. Утка в апельсиново-медовой глазури, гусь с яблоками, айвой и черносливом или индюшка с запеченным бататом не только будут красиво смотреться на праздничном блюде, но и послужат хорошей альтернативой мясу.Кроме овощей и фруктов дичь можно фаршировать крупами (рис с изюмом, булгур или кускус), а также заменить ее птицей попроще. Возможно, вам придутся по вкусу цыпленок с прованскими травами и картофельным пюре или запеченные перепела (тут вообще с порциями все просто — одной птички хватит на одного человека). Помните: чем меньше птица, тем проще и быстрее ее готовить, так что вы успеете отдохнуть перед приходом гостей.

Рыба

Если вы равнодушны к птице, смело готовьте рыбу — на этот продукт в 2021 году полный карт-бланш. Запеченный зеркальный карп с картофельными дольками с чесноком и розмарином, дорадо на гриле с мятно-лаймовым соусом, стейки из лосося или семги с овощами гриль или судак на шпинатной подушке станут отличным горячим.Помимо этого можно как угодно экспериментировать с салатами и закусками, не стесняясь использовать морских обитателей: мидии, устрицы, крабы, соленая рыба и икра, креветки, кальмары, гребешки и осьминоги в этом году — ваши лучшие друзья.

Молочные продукты

Если говядину есть нельзя, то молочные продукты и сыры, наоборот, можно и нужно — так вы отблагодарите хозяина года за его щедрость. Плато из сыров на основе коровьего молока, соусы на базе несладких йогуртов, жирной сметаны или сливок станут отличным аккомпанементом к основному блюду и закускам.

Овощи

В отношении овощей на новогоднем столе действует одно правило: чем их больше, тем лучше. Их можно использовать в качестве гарнира, салата, закуски или нарезки. Также нужно щедро использовать зелень, зерна граната, орехи и масла с сушеными помидорами, чесноком, базиликом или трюфелем.

Хлеб и выпечка