Эстонские визажисты рассказали, какой макияж в новогоднюю ночь будет самым выигрышным!

«Выбрать или хотя бы обозначить стиль мейкапа нужно заранее. Ведь важно не только понравиться себе, окружающим, попасть в тон наряда, в настроение. Каким будет макияж на Новый год, с таким настроением вы и встретите праздник», - говорит международный визажист Yves-Saint Laurent в Прибалтике Ирэн Чуприяновская.

Для международного визажиста YSL Ирэн Чуприяновсокй красная помада - необходимый элемент новогоднего макияжа ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Желательно внести немного блеска, серебряный и золотистый металлик – один из любимых цветов Белого Металлического Быка. Приветствуются коричневые, бронзовые, песочные, персиковые тона. Но в целом придерживайтесь актуальных рекомендаций для своего цветотипа. Бык, с его отменным чувством стиля, оценит весь радужный спектр макияжа по законам гармонии. «Заботитесь о финансовом благополучии – подчеркните глаза. Ищите вторую половину – выделите губы. Неизменно одно: мейкап должен быть вечерним и изысканным», - уверена Ирэн.

Новогодний макияж, подчеркнули наши визажисты, четко делится на два направления. Нежный вариант – это естественность, нюдовые оттенки, и контрастный стиль – прямые линии, яркие тона, сочные губы, четкие графические стрелки, смоки-айс в натуральной темно-серой гамме. Если у вас идеальная кожа без изъянов и недостатков, то можно использовать легкое тональное средство, чтобы создать ровный тон, прибавить немного хайлайтера для сияния (на скулы, под бровь и во внутренний уголок глаза), тушь для ресниц и капельку увлажняющего блеска на губах – модный естественный мейкап готов.

Обязательно учитывается цвет наряда. Новогоднее платье в пастельных тона и нюдовый макияж для блондинки – полный провал. Девушка просто превратится в невидимку, для шатенок также предпочтителен макияж средней насыщенности, но ярче одежды. Для брюнетки – только четкие линии и контрастные сочетания. «Но не увлекайтесь темными тонами, - напоминает Клавдия Саар, - так как у лица они зрительно прибавляют возраст».

Клавдия Саар рекомендует новогодний макияж начинать с хорошего увлажнения кожи лица ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Новый год - это время блистать. Способ акцентировать глазки и сделать взгляд более выразительным при помощи стрелок все еще актуален, и новогодний вариант легко можно сделать лайнером для подводки глаз любого цвета», - напоминает Ирэн.

«Главное требование к макияжу на Новый год – стойкость, - подчеркивает Ирэн. - Он должен сохраняться всю ночь. Не экспериментируйте с новыми средствами накануне праздника, воспользуйтесь проверенными и надежными, если макияж по каким-то причинам не получается, сделайте акцент на губы и хорошо накрасьте ресницы».

Какой макияж выбрать, зависит не только от тона волос, наряда, но и от цвета глаз. Макияж для карих глаз

Тени: перламутровые коричневые, серебряные, бирюзовые, сиреневые, яркие синие, темные зеленые, иссиня-черные, насыщенные серые.

Макияж для зеленых глаз

Тени: дымчатый, зеленый, бирюзовый, бронзовый, золотистый, шоколадный, фиолетовый, сиреневый

Макияж для серых, синих и голубых глаз

Тени: холодные оттенки – синий, лиловый, сиреневый, фиолетовый, серый, шампань, хаки, светло-розоый. Голубые глаза не стоит перегружать яркими тонами. С серыми и синими глазами хорошо сочетается коричневая тушь.

По мнению Aнны Булгаковой из MAC Estonia, выразительность взгляду придадут длинные искусственные ресницы ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Особенно эффектно в Новый год интенсивные в оттенке тени, цветные подводки и не менее эффектные тона помад и блесков.