Модные украшения 2020-2021: что покупать в первую очередь

В украшениях тоже есть свои тренды и антитренды. Чтобы не выбрать что-то, что потом будет просто лежать на полке, предлагаем свериться с основными правилами.

Вот уже несколько лет мода диктует минимализм. Чем меньше камней, тем лучше. Они могут быть (и даже могут быть крупными), но если тебе не хочется прослыть девушкой too much, будь осторожна.

Модные украшения на шею — это чокеры. Если тебе некомфортно, когда что-то слишком сильно обтягивает шею, выбирай чокер правильно. Чтобы он не давил, когда ты будешь его носить, между шеей и украшением должны помещаться указательный и безымянный палец.

Серьги в моде крупные и массивные. Но избегай сережек с большим количеством деталей. Если хочешь именно такие, пусть они будут в одном цвете или только с одним цветовым акцентом.

Браслеты покупай по такому принципу: чем больше, тем лучше. Идея, позаимствованная у серферов и их горячих девушек, перекочевала на светские рауты. Даже Chanel выпустили коллекцию забавных браслетов, лицом которой стала модель Кара Делевинь.

Броши могут быть любыми — украшенные камнями и стразами или вообще деревянные. Главное, чтобы ты носила их с достоинством, потому что это сложный аксессуар. Настоящий тренд — прицепить их на твидовый жакет или украсить сумку.

Бижутерия

Не стоит думать, что украшения «под драгоценные металлы» — это немодно. Самые модные украшения выглядят так, словно ты одолжила их у младшей сестры. Цветочки и сердечки, красный и розовый, сияние и блеск. В новогоднюю ночь такие акценты могут великолепно дополнить образ.

Обрати внимание на искусственный жемчуг. В этом году с такими украшениями ходили по подиуму модели Carolina Herrera и Versace, так что идеи можно брать у них. И на заметку: колье с массивным жемчугом будет отлично смотреться с маленьким черным платьем в стиле Коко Шанель.

Яркие детали всегда смотрятся выигрышно. Но учитывай, что сейчас зима, и отдавай предпочтение припыленным оттенкам: пыльно-розовому, лавандовому, дымчато-изумрудному.

Если хочешь сочетать элементы «под золото» и «под серебро», как делают модные девушки всего мира, будь смелее. Это не должно быть выверенное или аккуратное сочетание. Если ты больше похожа на новогоднюю елку, чем сама елка, значит все сделано правильно.

Серебро

Вот уже который сезон дизайнеры говорят о том, что серебро — главный драгоценный металл. И если когда-то главным временем для серебра было лето, то сейчас ему подходит каждый сезон.

Серебряные новинки 2021 — это асимметричные серьги и изделия с геометрией (даже самой причудливой). А если ты не очень любишь крупные формы, тебе придутся по душе аккуратные модные украшения из серебра. Например, «сюжетные» серьги-гвоздики с котиком и рыбой или пара рожков мороженого в ушах с классической застежкой.

Всегда выигрышно выглядят серебряные украшения со странностями. Если ты смотришь на серьги или браслет и вспоминаешь произведения архитектурного искусства Захи Хадид — это именно то, что тебе нужно.

Также обрати внимание на серебро в комбинации с более приземленными элементами: стеклом, керамикой и даже кожей. Сейчас в моде плетения не только на голове, но и на кольцах — это тоже полезно иметь в виду.

Золото

Хотя золото актуально всегда, модные ювелирные украшения из золота тоже имеют свои модные особенности. Самые стильные в этом сезоне — массивные цепи. Особенно хорошо они выглядят в сочетании с крупными браслетами на руках.

Не переживай, если ты поклонница более тонких ювелирных решений: обычные цепочки никуда не ушли. Будет здорово, если на такой цепочке будет сразу несколько кулонов из ракушек, камней и чего угодно еще. Чем больше похоже на то, что ты собрала все эти «прелести» сама, тем лучше.