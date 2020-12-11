Шесть популярных женских парфюмов, которые мужчины выносят с трудом

J'adore Christian Dior

J'adore Christian Dior — цветочно-фруктовый аромат 1999 года, в 2007 году получивший главную парфюмерную премию FiFi Awards за видео в рамках рекламной кампании. Оно и понятно, роскошная Шарлиз Терон мало кого может оставить равнодушным. Но у эффектной бутылочки, как выясняется, хейтеров едва ли не больше, чем поклонников. Композицию с грушей, дыней, персиком, жасмином, фрезией и туберозой многие вопринимают как «плоские и скучные цветы, плавающие в воде с сахаром».

Intense Cafe Montale

Точно так же, как девушки неравнодушны к «монталям» во всех (или почти во всех) их проявлениях, так мужчины относятся к ним с осторожностью и настороженностью. Причина — чрезмерная яркость аромата, который буквально забивает нос. Вариант Intense Cafe, выпущенный в 2013-м, принято хвалить за розу и кофе в самом центре композиции. Получается запах в итоге тяжелым и «надоедливым до головной боли».

Crystal Noir Versace

Crystal Noir Versace — женский аромат с пионами, имбирем, кокосом и сандалом, появившийся на рынке в 2004 году. А еще он лидер в опросах «Какой аромат на женщинах вас раздражает больше всего?» Сложно сказать, почему именно этот парфюм назвают чаще, ведь есть варианты и более сладкие, и более душные. Забавный факт: для одних это скорее «пыльный кокос, перец и цветочки на подпевках», а для других — «сразу начинаются вопросы, почему пахнет огурцами».

Eclat d’Arpège Lanvin

Если у тебя не было этого аромата, он точно был у твоей лучшей подруги. Появившись в 2002 году, Eclat d’Arpège от Lanvin покорил тысячи девушек и женщин своей легчайшей композицией с персиком, чаем, сиренью и мускусом. Только вот легкость оказалась искусственная (как и свежесть). Многие отмечают, что в помещении аромат начинает душить, а его навязчивая сладость преследует потом очень долго. Как выразился один из «поклонников» парфюма, просто головная боль во флаконе.

D&G Anthology L'Imperatrice 3

Если у подружки был предыдущий аромат, то у тебя точно был этот. В свое время «Императрица» сочным арбузом, нежным жасмином и терпким розовым перцем свела с ума многих, включая автора этого материала. Но бешеная популярность сыграла с ней злую шутку — аромат очень быстро стал казаться приставучим и надоедливым, потому что звучал буквально отовсюду. «Слишком банально», «ягодный компот», «будто освежитель воздуха», — резюмируют мужчины. Ну, или как-то так.

Духи Chanel №5