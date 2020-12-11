Пять причин, по которым бег не помогает сбросить вес

1. Вы всегда бегаете одинаково

Наш организм устроен так, что если вы регулярно повторяете одни и те же упражнения, ваше тело привыкает к ним и, хотя вы продолжаете потеть и качать ноги, за ту же тренировку сжигает меньше калорий. Оганизм просто приспосабливается к нагрузкам.

Исследования показывают, что бег на средней скорости без усилий помогает сбросить вес лишь на первом этапе. Дальше вам надо либо прикладывать больше усилий, либо снизить калорийность рациона.

2. Вы начинаете бегать дольше, но не быстрее

Увеличение интенсивности — единственная мера, которая приведет к потере веса. Сравните свой бег и, например, занятия сайклингом — чтобы потерять больше калорий, вы начинаете интенсивнее крутить педали.

Поэтому если ваша цель — потеря веса, а не тренировка выносливости, пробегайте меньше, но быстрее.

3. Вы слишком сильно фокусируетесь на потере калорий

Сами по себе калории ничего не решают. Элементарная жизнедеятельность требует огромного количества калорий. Но работа в тренажерном зале или спринт повлияет на то, сколько калорий вы тратите вне тренировки. Во время упражнений вы наращиваете мышцы, которым даже в покое нужно много энергии. Если ваши мышцы не в тонусе, то булочки будут откладываться в виде жира.

4. Вы не практикуете другие тренировки

Похудение требует определенной стратегии. И часть ее — работа над разными группами мышц. Поэтому добавляйте к бегу тренировки на тренажерах.

5. Вы бегаете слишком много

Как бы безумно это ни звучало, но иногда излишняя активность препятствует потере веса. Во время занятий спортом в теле вырабатывается гормон стресса кортизол. Он задерживает выработку инсулина, из-за чего на животе откладывается лишний жир. Исследования журнала Hormone Research показали, что во время длительного и изнурительного бега в теле вырабатывается много кортизола, что в итоге приводит к накоплению жира и отекам.