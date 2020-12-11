Пт, 11.12.2020
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Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Утка в маринаде. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Новый год-2021 – год Металлического Быка и у него есть свои требования к новогоднему меню. Для того, чтобы весь следующий год был удачным, начинать готовиться нужно сейчас. А именно – подумать, что ставить на стол из мясного. К вашему вниманию 5 вариантов классных блюд, пишет Сегодня.

Утиное конфи с изюмом

Время приготовления

больше 3 часов

Ингредиенты

  • 8 шт – утиные окорочка
  • 4 зуб. – тонко нарезанные
  • веточки тимьяна
  • 50 г – белого винного уксуса
  • 50 г – сахара
  • 50 г – замоченный заранее белый изюм
  • 2 ч. л – горчица
  • 8 веточек – тимьян
  • соль, молотый перец

Как приготовить

  • Кончиком ножа сделать отверстие в кожице утиной ножки. Натереть чесноком, солью перцем.
  • Разогреть духовку до 250°. Выложить утку кожицей вниз на жаровне, добавить тимьян и 100 г воды.
  • Тушить около 2 часов. Переверните утиную кожицей вверх и продолжайте готовить, пока мясо не станет очень нежным, а кости можно будет легко прокручивать.

Подготовим соус

  1. Смешать уксус, сахар, горчицу, веточку розмарина, тимьян, 1 ч. ложку соли и 1 стакан воды до кипения в средней кастрюле. Уменьшить огонь и тушить, периодически помешивая, 3 мин, пока сахар не растворится.
  2. Добавить изюм, снять с огня и дать остыть не менее 1 часа.
  3. Увеличить температуру духовки до 400 °. Переложить утку в в другую форму, залить соусом и запекать, пока кожица не станет коричневой и хрустящей, 30–35 мин. Подавать утку с маринованным изюмом.

Тушеные куриные бедра с кабачком и зеленью

Время приготовления

больше 1 часа

Ингредиенты

  • 10 шт – куриные бедрышки
  • 200 г – сухое белое вино
  • 2 ст л – кунжутное масло
  • 2 шт – кабачки
  • 100 г – соевого соуса
  • 200 г – куриного бульона
  • соль, перец, семена кунжута
  • зелень, зеленый лук

Как приготовить

  1. Куриные бедра посолить, поперчить. Прожарить курицу с двух сторон до золотистой корочки.
  2. Зеленый лук порезать, поперчить, пассеровать в оливковом масле. Добавить белое вино, протушить пару мин.
  3. Добавить соевый соус, сахар, кунжутное масло и 1 ст бульона, довести до кипения. Сахар должен полностью раствориться.
  4. Выложить курицу в жаровню и тушить в соусе 30 мин.
  5. Добавить порезанный кабачок и зелень, чтоб они полностью погрузились в соус. Протушить 20 мин.
  6. Подавать, сверху украсив зеленью.

Буженина на Новый год в трех маринадах

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свинины без кости
  • 500 мл кефира
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1-2 перца чили
  • 4 ст. л. растительного масла

Для основного маринада:

  • 1 ветка розмарина
  • 4 ветки тимьяна
  • 2 см имбиря
  • 2 ч.л. соли
  • 10 шт. перца горошком

Способ приготовления:

  1. Возьмите большую кастрюлю. В нее должно поместиться мясо с запасом. Добавьте 2,5 л воды и доведите до кипения.
  2. Имбирь разрежьте на 4-5 кусочков. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня. Добавьте все ингредиенты для основного маринада и погрузите туда мясо.
  3. Оставьте остывать минимум на 2 часа, затем слейте маринад и залейте свинину кефиром. Мясо в кефире должно постоять минимум 6 часов.
  4. Подготовьте пасту, измельчив чеснок и перец (из перца нужно удалить семена). Добавьте в пасту растительное масло.
  5. Достаньте мясо из кефира и обсушите салфетками. Натрите мясо со всех сторон пастой из чеснока и перца.
  6. Разогрейте духовку до 180 ºC и постелите на стол фольгу минимум в два слоя. Мясо плотно заверните в фольгу и поместите на противень.
  7. Отправьте в духовку на 1,5 часа при температуре 180 ºС. В конце запекания верх фольги можно открыть и подрумянить мясо на гриле в течение 10-15 минут.

Свиные ребра на Новый год в медово-горчичном соусе

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

  • Ребра свиные – 1,5 кг
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лавровый лист – 5 шт.
  • Душистый перец – 1 ч.л.
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Мед – 2 ст.л.
  • Горчица – 2 ст.л.
  • Соевый соус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Ребра обжариваем на раскаленной сковороде на минимальном количестве масла со всех сторон, чтобы образовалась корочка, препятствующая выходу сока во время варки.
  2. Отправляем ребра в кастрюлю с кипящей водой, добавляем лук, лавровый лист, душистый перец, солим по вкусу, убавляем огонь и варим полтора часа при слабом кипении.
  3. Чистим чеснок, пропускаем его через чеснокодавилку, смешиваем с соевым соусом, медом и горчицей.
  4. Разогреваем духовку до 220 °C.
  5. Достаем отваренные ребрышки, обсушиваем, разрезаем на отдельные ребра, окунаем в соус, раскладываем на противень поверх бумаги для выпечки.
  6. Отправляем в духовку на 10-12 минут при 220 °C до образования красивой корочки.

Баранина на Новый год в ореховой панировке

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Баранья лопатка (без кости) – 900 г
  • Натуральный йогурт – 750 мл
  • Грецкие орехи (жареные) – 160 г
  • Арахис (жареный) – 100 г
  • Миндаль (жареный) – 40 г
  • Кешью (жареный) – 40 г
  • Лимон – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Масло – 120 мл
  • Имбирь (корень) – 5 см
  • Мята – 5 веточек
  • Кинза – 5 веточек
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Соль – 7 г
  • Сахар – 8 г
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Корица – 1 палочка
  • Кардамон – 2 шт.
  • Черный перец горошком – 5 шт.
  • Вода – 20 мл

Способ приготовления:

  1. Приготовьте маринад: обжарьте на масле измельченный лук и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте слайсы перца чили, тертый корень имбиря, горошины черного перца, палочку корицы, бутоны гвоздики и зерна кардамона. Перемешайте, готовьте 3 минуты.
  2. Натуральный йогурт соедините с лимонным соком, добавьте соль и жареную смесь. Перемешайте, один стакан маринада отложите.
  3. Срежьте с бараньей лопатки лишний жир и соединительную ткань, положите мясо в миску с маринадом, накройте пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 4-6 часа. Затем просушите мясо, выложите на пергамент и накройте фольгой. Запекайте 1,5 часа в духовке, разогретой до 190 ⁰С.
  4. Подготовьте ореховую смесь: измельчите в мелкую крошку обжаренные грецкие орехи, арахис, миндаль и кешью. Добавьте ореховую крошку в оставшийся маринад, перемешайте. Выложите смесь на запеченное мясо. Не накрывая, отправьте мясо в духовку еще на 30 минут. После приготовления накройте мясо фольгой и дайте постоять 10 минут.
  5. Приготовьте соус: в листики мяты и кинзы добавьте холодную воду, масло, чеснок, лимонный сок, сахар и соль. Перебейте до однородности.
  6. Подавайте мясо с соусом.

Рулет из фарша на Новый год с перцем и сыром

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г свиного фарша
  • 100 г тертого сыра твердых сортов
  • 30 г мелко натертого сыра Пармезан
  • 2 больших болгарских перца разного цвета
  • 2 ст.л. панировочных сухарей
  • 1 яйцо
  • Зелень петрушки и укропа
  • Оливковое масло
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Болгарский перец помыть, удалить перегородки и семена. Затем нарезать соломкой и потушить на оливковом масле до полуготовности под закрытой крышкой, после чего дать ему остыть.
  2. Фарш соединить с тертым твердым сыром, добавить панировочные сухари, яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешать.
  3. Выложить массу между двумя слоями пергаментной бумаги и скалкой раскатать пласт толщиной 0,5 см.
  4. Снять верхний слой бумаги, всю поверхность фарша посыпать тертым пармезаном и мелко нарубленной зеленью. Выложить сверху болгарский перец и с помощью нижнего листа бумаги сформировать из мяса рулет.
  5. Плотно завернуть получившийся рулет в бумагу для выпечки и завязать края.
  6. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 30-40 минут.
  7. Готовый мясной рулет остудить и разрезать на порционные куски.
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