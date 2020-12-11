Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Новый год-2021 – год Металлического Быка и у него есть свои требования к новогоднему меню. Для того, чтобы весь следующий год был удачным, начинать готовиться нужно сейчас. А именно – подумать, что ставить на стол из мясного. К вашему вниманию 5 вариантов классных блюд, пишет Сегодня.