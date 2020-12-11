Минус десять лет: как ухаживать за руками, чтобы они выглядели моложе?

Руки подвержены воздействию ветра, дождя, работы, солнца и воды, и в результате они стареют быстрее, чем другие части тела. Обычные ежедневные привычки (например, частое мытье рук или посуды, использование средств, содержащих химикаты, отсутствие времени, чтобы нанести крем) могут серьезно высушить руки и подготовить почву для их раннего старения, пишет «Домашний Очаг».

Здоровье и наследственные факторы также могут быть причиной истончения кожи на руках. Но есть несколько лайфхаков, которые могут буквально повернуть время вспять.

1. Когда используете крем для лица, будет полезно нанести его и на руки. Особенно если средство увеличивает выработку коллагена и поможет сделать тонкую кожу рук более плотной. Только убедитесь, что продукты не вызывают шелушение или повышенную чувствительность к солнечному свету.