Минус десять лет: как ухаживать за руками, чтобы они выглядели моложе?

Парадоксально, но руки могут выдать наш настоящий возраст, как бы молодо ни выглядело лицо. Учитывая, сколько всего нам приходится делать руками в течение дня, что они стареют быстрее, чем другие части тела. Что делать, чтобы сохранить молодость?
Руки подвержены воздействию ветра, дождя, работы, солнца и воды, и в результате они стареют быстрее, чем другие части тела. Обычные ежедневные привычки (например, частое мытье рук или посуды, использование средств, содержащих химикаты, отсутствие времени, чтобы нанести крем) могут серьезно высушить руки и подготовить почву для их раннего старения, пишет «Домашний Очаг».
1. Когда используете крем для лица, будет полезно нанести его и на руки. Особенно если средство увеличивает выработку коллагена и поможет сделать тонкую кожу рук более плотной. Только убедитесь, что продукты не вызывают шелушение или повышенную чувствительность к солнечному свету.
Не допускайте появления возрастных пятен, применяя солнцезащитный крем ежедневно. Да, мы знаем, что первое, что вы хотите сделать после нанесения солнцезащитного крема на все тело, это вымыть руки. Вместо этого, сопротивляйтесь желанию и нанесите увлажняющий крем на тыльную сторону рук, которые больше всего нуждаются в защите.