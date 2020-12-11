Пт, 11.12.2020
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Минус десять лет: как ухаживать за руками, чтобы они выглядели моложе?

Руки. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Парадоксально, но руки могут выдать наш настоящий возраст, как бы молодо ни выглядело лицо. Учитывая, сколько всего нам приходится делать руками в течение дня, что они стареют быстрее, чем другие части тела. Что делать, чтобы сохранить молодость?

Руки подвержены воздействию ветра, дождя, работы, солнца и воды, и в результате они стареют быстрее, чем другие части тела. Обычные ежедневные привычки (например, частое мытье рук или посуды, использование средств, содержащих химикаты, отсутствие времени, чтобы нанести крем) могут серьезно высушить руки и подготовить почву для их раннего старения, пишет «Домашний Очаг».

Здоровье и наследственные факторы также могут быть причиной истончения кожи на руках. Но есть несколько лайфхаков, которые могут буквально повернуть время вспять.

1. Когда используете крем для лица, будет полезно нанести его и на руки. Особенно если средство увеличивает выработку коллагена и поможет сделать тонкую кожу рук более плотной. Только убедитесь, что продукты не вызывают шелушение или повышенную чувствительность к солнечному свету.

2. Пользуйтесь SPF — каждый день. Регулярное нанесение солнцезащитного крема, очевидно, может защитить от солнечных ожогов и рака кожи, но также это средство является надежной защитой рук от побочных эффектов солнца. Руки обычно не защищены одеждой или косметикой. Ультрафиолетовое излучение солнца вызывает около 80 процентов изменений кожи, связанных со старением, появляются пигментные пятна. Солнечные пятна развиваются со временем, после многих лет воздействия солнечных лучей или даже солярия. Но, как и во всем, профилактика действительно лучшее лекарство, независимо от того, сколько вам лет.

Не допускайте появления возрастных пятен, применяя солнцезащитный крем ежедневно. Да, мы знаем, что первое, что вы хотите сделать после нанесения солнцезащитного крема на все тело, это вымыть руки. Вместо этого, сопротивляйтесь желанию и нанесите увлажняющий крем на тыльную сторону рук, которые больше всего нуждаются в защите.

3. Пользуйтесь осветляющими средствами. Если пятна уже появились, регулярно пользуйтесь осветляющими средствами — они есть в арсенале многих брендов. Можно попробовать эфирные масла ладана, лимона и лаванды — они действуют как осветляющий агент, помогая уменьшить появление пигментных пятен и улучшая общее состояние и эластичность кожи.
 
4. Выбирайте правильный оттенок лака для ногтей, чтобы украсить руки и отвлечь внимание от пигментных пятен или видимых вен. В таких случаях может возникнуть желание воспользоваться прозрачным лаком, чтобы не привлекать внимание к своим рукам. Но цветовой эффект на самом деле может помочь рукам выглядеть моложе. При выборе смелых красных оттенков отдайте предпочтение теплым тонам. Если яркий цвет не для вас, просто сделайте ногти короткими и правильной формы, и любой цвет будет выглядеть утонченно. Главное убедитесь, чтобы ваша кожа не выглядела серой и бледной на фоне выбранного лака. Регулярно увлажняйте кутикулы кремом или маслами.
 
5. Используйте мягкий скраб на тыльной стороне рук один раз в неделю, чтобы избавиться от омертвевших частиц. Отшелушивание также позволит увлажняющему средству лучше проникать в кожу. Скраб можно приготовить и в домашних условиях, смешав сахар с кокосовым маслом. 
 
6. Сохраняйте влагу. Так же, как кожа на лице и шее, кожа на тыльной стороне наших рук имеет свой уникальный набор потребностей. На руках меньше сальных желез, которые производят кожное сало, чем на лице. Это маслянистое вещество помогает защитить кожу от чрезмерной сухости. Использование лосьонов и кремов поможет удержать влагу и укрепить кожу. Дерматологи рекомендуют использовать продукты, которые включают в себя такие ингредиенты, как масло ши, оливковое масло, витамин Е и масло макадамии. Нанесение их на слегка влажную кожу помогает лучше впитывать влагу. Независимо от того выглядят ваши руки старыми или нет, увлажняйте руки кремами или лосьонами после каждого приема душа и соприкосновения с водой.
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