Почему зимой мы выглядим старше и что с этим можно сделать?

Зимой мы в среднем выглядим на пять лет старше, чем на самом деле. Но с этим можно бороться, уверяет «Домашний Очаг»!
Холодная погода, постоянно сухая кожа, тусклые волосы – все это визуально прибавляет нам возраст и, как правило, зимой мы кажемся старше, чем есть на самом деле. Мы собрали несколько способов, с помощью которых зима нас старит, и расскажем, как с ними бороться.
Чем холоднее погода на улице, тем заметнее становятся темные круги и мешки под глазами – почти вдвое. На то есть объективные причины: недостаток витаминов D и К, более бледная кожа лица – и вот мы кажемся на 4,5 года старше. Принимайте витамины, заботьтесь о коже и при необходимости используйте маленькие хитрости макияжа: например, растушевывайте консилер с помощью влажной губки. Так кожа будет сиять, а вы – выглядеть моложе.
Делайте маски для волос
Зима – время темных и тусклых цветов. Почему-то до сих пор женщины предпочитают верхнюю одежду темно-синих, серых, черных или коричневых оттенков. Может быть, это практично, но до чего уныло! К тому же чем старше мы становимся, тем сильнее темная одежда подчеркивает любые морщины и тени на нашем лице, состаривая нас. Так что выбирайте яркие аксессуары и старайтесь, чтобы ваш зимний гардероб был таким же солнечным, как летний.
Альфа и омега зимнего ухода за кожей – ее увлажнение. Чем суше кожа, чем сильнее она шелушится, тем старше она выглядит и тем легче на ней появляются морщинки. Подберите хорошее средство, которое будет питать и увлажнять вашу кожу, и не забывайте его использовать!
Занимайтесь спортом
Чем холоднее и темнее на улице, тем реже мы занимаемся спортом и тем более пассивный образ жизни ведем. Это естественно: тело стремится экономить энергию, а не тратить ее. Но все же стоит пересилить себя и начать тренироваться – хотя бы дома, хотя бы 15 минут в день. Помимо очевидной пользы для здоровья и укрепления иммунитета, спорт полезен для нашей кожи и да, помогает нам не только выглядеть моложе, но и в прямом смысле слова возвращает нашу юность