Почему зимой мы выглядим старше и что с этим можно сделать?

Зима – время темных и тусклых цветов. Почему-то до сих пор женщины предпочитают верхнюю одежду темно-синих, серых, черных или коричневых оттенков. Может быть, это практично, но до чего уныло! К тому же чем старше мы становимся, тем сильнее темная одежда подчеркивает любые морщины и тени на нашем лице, состаривая нас. Так что выбирайте яркие аксессуары и старайтесь, чтобы ваш зимний гардероб был таким же солнечным, как летний.

Увлажняйте кожу

Альфа и омега зимнего ухода за кожей – ее увлажнение. Чем суше кожа, чем сильнее она шелушится, тем старше она выглядит и тем легче на ней появляются морщинки. Подберите хорошее средство, которое будет питать и увлажнять вашу кожу, и не забывайте его использовать! Занимайтесь спортом