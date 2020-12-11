В платье с элегантным бантом и стильных сапогах: Иванка Трамп очаровала на деловой встрече в Белом доме

Старшую дочь американского президента по праву называют одной из самых стильных женщин планеты, за которой следят миллионы поклонников. Так, в Instagram Иванки Трамп появилась новая публикация. Молодая женщина позирует в кабинете отца. Вместе с ней в кадре можно увидеть самого Дональда Трампа и мужа Иванки – Джареда Кушнера.

На снимке Иванка предстала платье цвета морской волны миди длины. Изящная талия была подчеркнута поясом в тон, а на шее красовался элегантный бант. Дополнили образ стильные бежевые сапоги с широким голенищем и высоком устойчивом каблуке, которые идеально сочетались с платьем. Завершением стильного аутфита стала укладка с вытянутыми прядями и легкий макияж в коричневых тонах и матовой помадой на губах, делится портал Clutch.