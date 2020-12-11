13 продуктов, которые мы портим, когда кладем в холодильник

В холодильнике он кристаллизуется и становится твердым. Использовать его, пока он не согреется, крайне сложно. Его нужно хранить при комнатной температуре вдали от солнечных лучей. Впрочем, если вы этого не знали и уже убрали баночку в холодильник, просто поставьте ее в миску с теплой водой, и мед быстро вернется в прежнее состояние.

Хлеб

Его можно встретить на полке холодильника у каждой третьей хозяйки. Мол, не так часто его едим, а там он не засыхает. Разочаруем: это миф. Холод высушивает хлеб, и никакого вкуса у него уже не будет, даже если он станет мягким после разогрева. Но! Заморозить хлеб можно. Из него потом получатся отличные тосты.

Орехи

С одной стороны, хранение в холодильнике действительно продлит им жизнь. Но при этом они потеряют свой вкус, а заодно и впитают запахи соседей по полке. Поэтому хранить орехи лучше в герметичном контейнере при комнатной температуре. А чтобы вернуть вкус тем, которые вы уже охладили, разогрейте и немного обжарьте их на сухой сковороде.

Томаты

Хотите, чтобы ваши помидоры стали рыхлыми, потеряли упругость, а их мякоть стала напоминать кашу? Тогда убирайте их в холодильник. Если же хотите сохранить их свежесть, храните их при комнатной температуре. Вспомните, ведь в магазине они не лежат в холодных отделах? Недозрелые помидоры можно выложить на подоконник, спелые — убрать в темное сухое прохладное место.

Острый соус