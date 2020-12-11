Пт, 11.12.2020
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13 продуктов, которые мы портим, когда кладем в холодильник

Холодильник. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Принес из магазина – убери в холодильник. Мы готовы положить туда практически любую еду, свято веря, что в прохладе она дольше сохранится свежей, пишет wday.ru.

У многих рядом с мясом и молоком на полках можно найти хлеб и консервы, кофе и шоколад, мед и оливковое масло.

Но если некоторым продуктам дополнительное охлаждение хотя бы не повредит, то есть и те, которые после такого хранения испортятся, потеряют свой вкус и текстуру. Поэтому прямо сейчас откройте свой холодильник и достаньте из него…

Сырой картофель

 

Он любит прохладу темных помещений, но не холод. Из-за этого начнет расщепляться содержащийся в картошке крахмал, и ее будет неприятно есть — текстура станет слишком грубой. Кроме того, на вкус повлияет сахар, в который превратится после расщепления крахмал.

Лук

На полке холодильника он испортится быстрее, чем на прилавке магазина. Луковица начнет изнутри плесневеть и гнить, а снаружи вы этого даже не заметите. А еще он может передать свой вкус и запах другим продуктам.

Впрочем, если вы уже почистили луковицу и даже нарезали ее, то ее можно положить в холодильник. Только храниться она должна в герметичном пакете в ящике для овощей.
 
Чеснок

При хранении в холодильнике теряет всю остроту вкуса. Чтобы сохранить ее, храните головки чеснока в прохладном проветриваемом сухом контейнере, а еще лучше — в бумажном пакете. Кстати, если головка уже разделена на зубчики, их надо использовать в течение 10 дней, иначе они начнут портиться.

Мед

 

В холодильнике он кристаллизуется и становится твердым. Использовать его, пока он не согреется, крайне сложно. Его нужно хранить при комнатной температуре вдали от солнечных лучей. Впрочем, если вы этого не знали и уже убрали баночку в холодильник, просто поставьте ее в миску с теплой водой, и мед быстро вернется в прежнее состояние.

Хлеб

Его можно встретить на полке холодильника у каждой третьей хозяйки. Мол, не так часто его едим, а там он не засыхает. Разочаруем: это миф. Холод высушивает хлеб, и никакого вкуса у него уже не будет, даже если он станет мягким после разогрева. Но! Заморозить хлеб можно. Из него потом получатся отличные тосты.

Орехи

С одной стороны, хранение в холодильнике действительно продлит им жизнь. Но при этом они потеряют свой вкус, а заодно и впитают запахи соседей по полке. Поэтому хранить орехи лучше в герметичном контейнере при комнатной температуре. А чтобы вернуть вкус тем, которые вы уже охладили, разогрейте и немного обжарьте их на сухой сковороде.

Томаты

Хотите, чтобы ваши помидоры стали рыхлыми, потеряли упругость, а их мякоть стала напоминать кашу? Тогда убирайте их в холодильник. Если же хотите сохранить их свежесть, храните их при комнатной температуре. Вспомните, ведь в магазине они не лежат в холодных отделах? Недозрелые помидоры можно выложить на подоконник, спелые — убрать в темное сухое прохладное место.

Острый соус

 

За счет большого количества уксуса, который поглощает бактерии, ему даже в открытом виде не нужно охлаждение, чтобы не испортиться. Но при этом, как и в случае с чесноком, холод будет частично поглощать вкус острого перца. А без него какой же это острый соус?

Шоколадно-ореховая паста

В холодильнике она превратится в камень. Или, если хотите, просто в шоколадку с орехами, только в банке. Поэтому туда ее не надо ставить ни в коем случае, если потом не хотите два часа ждать, когда можно будет намазать ее на тост. Открытая банка спокойно хранится на полке около месяца.

Яблоки

И заодно груши. Холодильник убьет их характерную хрустящую структуру. Повторимся, в магазине они не хранятся в холодных витринах, значит, холод им не так уж и нужен. Можете, конечно, охладить яблоко, если собираетесь его сразу съесть. Но хранить его там долго не стоит.

Тропические фрукты

И заодно хурма. Все они очень плохо переносят низкую температуру, начинают портиться и гнить. Если другого выхода нет, то кладите в холодильник недозрелые плоды. Но все же такие фрукты лучше хранить при комнатной температуре и съесть как можно быстрее после покупки. Уточним еще раз — мы говорим про длительное хранение. От того, что вы уберете фрукт в холодильник на 2-3 часа, с ним ничего не случится.

Бананы

 

Про них поговорим отдельно, потому что связка бананов находится почти в каждом семейном холодильнике. Но там они быстро покрываются темными точками, темнеют и становятся безвкусными. Оптимальная температура для их хранения +12 градусов.

А чтобы сохранить их подольше, нужно обернуть ножки фольгой или пищевой пленкой. Тогда крапинки на бананах появятся не так скоро.
 
Дыня

Да, из холодильника жарким августовским днем она идеально вкусная. Впрочем, как и арбуз. И после нарезки их можно держать там три-четыре дня. Но дожидаться этой самой нарезки дыня должна при комнатной температуре. В противном случае она потеряет все свои полезные свойства, к тому же холод сделает мякоть рыхлой. Единственное исключение, когда плод можно разместить в отсеке для фруктов, — если он слишком спелый. В таком случае его нужно обернуть тканью или бумагой.

Кстати

Есть довольно необычные способы сохранить продукты свежими подольше. Например:

сыр советуют смазать сливочным маслом, чтобы на него не покушалась плесень;

лимоны нужно разрезать на четыре части, посыпать солью и залить водой;

в пакет с хлебом положить стебель сельдерея — тогда он не зачерствеет и не заплесневеет;

томатный соус лучше заморозить в формочках для льда;

яйца тоже можно заморозить, если разделить белки и желтки, и разлить их по формочкам для кексов;

брокколи и цветная капуста дольше хранятся, если их завернуть во влажное полотенце.

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