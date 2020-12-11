13 продуктов, которые мы портим, когда кладем в холодильник

Принес из магазина – убери в холодильник. Мы готовы положить туда практически любую еду, свято веря, что в прохладе она дольше сохранится свежей, пишет wday.ru.
У многих рядом с мясом и молоком на полках можно найти хлеб и консервы, кофе и шоколад, мед и оливковое масло.
Но если некоторым продуктам дополнительное охлаждение хотя бы не повредит, то есть и те, которые после такого хранения испортятся, потеряют свой вкус и текстуру. Поэтому прямо сейчас откройте свой холодильник и достаньте из него…
Сырой картофель
Он любит прохладу темных помещений, но не холод. Из-за этого начнет расщепляться содержащийся в картошке крахмал, и ее будет неприятно есть — текстура станет слишком грубой. Кроме того, на вкус повлияет сахар, в который превратится после расщепления крахмал.
На полке холодильника он испортится быстрее, чем на прилавке магазина. Луковица начнет изнутри плесневеть и гнить, а снаружи вы этого даже не заметите. А еще он может передать свой вкус и запах другим продуктам.
При хранении в холодильнике теряет всю остроту вкуса. Чтобы сохранить ее, храните головки чеснока в прохладном проветриваемом сухом контейнере, а еще лучше — в бумажном пакете. Кстати, если головка уже разделена на зубчики, их надо использовать в течение 10 дней, иначе они начнут портиться.
Мед
В холодильнике он кристаллизуется и становится твердым. Использовать его, пока он не согреется, крайне сложно. Его нужно хранить при комнатной температуре вдали от солнечных лучей. Впрочем, если вы этого не знали и уже убрали баночку в холодильник, просто поставьте ее в миску с теплой водой, и мед быстро вернется в прежнее состояние.
Его можно встретить на полке холодильника у каждой третьей хозяйки. Мол, не так часто его едим, а там он не засыхает. Разочаруем: это миф. Холод высушивает хлеб, и никакого вкуса у него уже не будет, даже если он станет мягким после разогрева. Но! Заморозить хлеб можно. Из него потом получатся отличные тосты.
С одной стороны, хранение в холодильнике действительно продлит им жизнь. Но при этом они потеряют свой вкус, а заодно и впитают запахи соседей по полке. Поэтому хранить орехи лучше в герметичном контейнере при комнатной температуре. А чтобы вернуть вкус тем, которые вы уже охладили, разогрейте и немного обжарьте их на сухой сковороде.
Хотите, чтобы ваши помидоры стали рыхлыми, потеряли упругость, а их мякоть стала напоминать кашу? Тогда убирайте их в холодильник. Если же хотите сохранить их свежесть, храните их при комнатной температуре. Вспомните, ведь в магазине они не лежат в холодных отделах? Недозрелые помидоры можно выложить на подоконник, спелые — убрать в темное сухое прохладное место.
Острый соус
За счет большого количества уксуса, который поглощает бактерии, ему даже в открытом виде не нужно охлаждение, чтобы не испортиться. Но при этом, как и в случае с чесноком, холод будет частично поглощать вкус острого перца. А без него какой же это острый соус?
В холодильнике она превратится в камень. Или, если хотите, просто в шоколадку с орехами, только в банке. Поэтому туда ее не надо ставить ни в коем случае, если потом не хотите два часа ждать, когда можно будет намазать ее на тост. Открытая банка спокойно хранится на полке около месяца.
И заодно груши. Холодильник убьет их характерную хрустящую структуру. Повторимся, в магазине они не хранятся в холодных витринах, значит, холод им не так уж и нужен. Можете, конечно, охладить яблоко, если собираетесь его сразу съесть. Но хранить его там долго не стоит.
И заодно хурма. Все они очень плохо переносят низкую температуру, начинают портиться и гнить. Если другого выхода нет, то кладите в холодильник недозрелые плоды. Но все же такие фрукты лучше хранить при комнатной температуре и съесть как можно быстрее после покупки. Уточним еще раз — мы говорим про длительное хранение. От того, что вы уберете фрукт в холодильник на 2-3 часа, с ним ничего не случится.
Бананы
Про них поговорим отдельно, потому что связка бананов находится почти в каждом семейном холодильнике. Но там они быстро покрываются темными точками, темнеют и становятся безвкусными. Оптимальная температура для их хранения +12 градусов.
Да, из холодильника жарким августовским днем она идеально вкусная. Впрочем, как и арбуз. И после нарезки их можно держать там три-четыре дня. Но дожидаться этой самой нарезки дыня должна при комнатной температуре. В противном случае она потеряет все свои полезные свойства, к тому же холод сделает мякоть рыхлой. Единственное исключение, когда плод можно разместить в отсеке для фруктов, — если он слишком спелый. В таком случае его нужно обернуть тканью или бумагой.
Кстати
Есть довольно необычные способы сохранить продукты свежими подольше. Например:
лимоны нужно разрезать на четыре части, посыпать солью и залить водой;
в пакет с хлебом положить стебель сельдерея — тогда он не зачерствеет и не заплесневеет;
томатный соус лучше заморозить в формочках для льда;
яйца тоже можно заморозить, если разделить белки и желтки, и разлить их по формочкам для кексов;
брокколи и цветная капуста дольше хранятся, если их завернуть во влажное полотенце.