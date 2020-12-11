В какие костюмы нельзя наряжать детей на Новый год

«Родители хотят для своего чада всего самого лучшего. Им хочется, чтобы ребенок был самым ярким, самым лучшим, самым красивым и самым успешным. А ведь с такими стремлениями можно подпортить психику не только своему ребенку, но и другим малышам», - уверена специалист.

Психолог приводит пример: однажды ее клиентка на утреннике увидела мальчика, одетого в костюм пугала. Он бегал вокруг елки и пугал детей. Было очевидно, что многих родителей это веселило. В отличие от малышей: некоторые чуть не плакали от его резких выпадов и жутких криков. «А ведь у ребят может отложиться в голове, что праздник — это страшно. Они вернутся домой испуганными, а потом их никакими коврижками уже не заманишь на утренник. А сам герой в костюме пугала запомнит смех взрослых, который считывается как одобрение. Можно предположить, что он и на других торжествах продолжит чудить подобным образом», — говорит Анна Гарш.

Эксперт предупреждает: психика малыша нестабильна. Он буквально все воспринимает на веру и четко запоминает как непреложный факт. Именно в возрасте от трех до пяти лет закладываются начальные кирпичики восприятия мира. Поэтому лучше исключить костюмы бесят с рожками, демонов, колдунов, магов и других подобных героев. «Отмечу, что образы и символы имеют очень большую силу! Задумайтесь, почему даже некоторые актеры отказываются от ролей ведьм, чертей и прочей нечисти. Ведь таким образом можно попасть в общее энергетическое поле вместе с этим „нечто“. Никто не отменял основное правило Вселенной: что притянете, то и будет сопровождать вас по жизни», — уверяет психолог.

А что делать, если малыш уже не малыш и настаивает на вполне определенном костюме? Если ребенку уже больше восьми лет, нужно искать компромисс, договариваться с ним. «Именно в этот период ребенок должен научиться отстаивать свое мнение, и этому должны поспособствовать взрослые. Ни в коем случае нельзя подавлять его порыв. Но если видите, что чадо все-таки мыслит не в ту сторону, необходимо его корректно поправить», — советует Анна Гарш.