Пт, 11.12.2020
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В какие костюмы нельзя наряжать детей на Новый год

Ребенок в костюме зайчика. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Нынешние малыши уже не хотят быть снежинками и зайками. Им подавай совсем другие наряды. Да и родители соревнуются друг с другом — кто круче костюм придумает, пишет wday.ru.

Мы-то с удовольствием наряжались на утренники в то, что смастерит мама: елочка так елочка, зайчик так зайчик. Сейчас простора для фантазии гораздо больше. Можно нарядить ребенка хоть Дартом Вейдером, хоть Малефисентой. А нужно ли? Разбираемся вместе с экспертом.

Можно предположить, что ребенок выберет костюм такого персонажа, которому он на самом деле симпатизирует. Это может оказаться герой любимого мультфильма или комикса, кино или даже игры. Поэтому психологи советуют вдумчиво подходить к выбору мультиков, которые смотрит малыш: они транслируют ребенку модели поведения, взаимодействия с миром, которые он будет применять на практике.

 
Детский выбор, впрочем, родителей не всегда устраивает. Ведь не исключено, что кроха решит нарядиться злодеем или ведьмой, а хочется, чтобы в любимые герои он все же выбрал кого-то положительного. А бывает и наоборот: родители из кожи вон лезут, чтобы удивить всех на утреннике. К чему это может привести, объясняет российский психолог Анна Гарш.

«Родители хотят для своего чада всего самого лучшего. Им хочется, чтобы ребенок был самым ярким, самым лучшим, самым красивым и самым успешным. А ведь с такими стремлениями можно подпортить психику не только своему ребенку, но и другим малышам», - уверена специалист.

Психолог приводит пример: однажды ее клиентка на утреннике увидела мальчика, одетого в костюм пугала. Он бегал вокруг елки и пугал детей. Было очевидно, что многих родителей это веселило. В отличие от малышей: некоторые чуть не плакали от его резких выпадов и жутких криков. «А ведь у ребят может отложиться в голове, что праздник — это страшно. Они вернутся домой испуганными, а потом их никакими коврижками уже не заманишь на утренник. А сам герой в костюме пугала запомнит смех взрослых, который считывается как одобрение. Можно предположить, что он и на других торжествах продолжит чудить подобным образом», — говорит Анна Гарш.
 
Эксперт предупреждает: психика малыша нестабильна. Он буквально все воспринимает на веру и четко запоминает как непреложный факт. Именно в возрасте от трех до пяти лет закладываются начальные кирпичики восприятия мира. Поэтому лучше исключить костюмы бесят с рожками, демонов, колдунов, магов и других подобных героев. «Отмечу, что образы и символы имеют очень большую силу! Задумайтесь, почему даже некоторые актеры отказываются от ролей ведьм, чертей и прочей нечисти. Ведь таким образом можно попасть в общее энергетическое поле вместе с этим „нечто“. Никто не отменял основное правило Вселенной: что притянете, то и будет сопровождать вас по жизни», — уверяет психолог.
 
А что делать, если малыш уже не малыш и настаивает на вполне определенном костюме? Если ребенку уже больше восьми лет, нужно искать компромисс, договариваться с ним. «Именно в этот период ребенок должен научиться отстаивать свое мнение, и этому должны поспособствовать взрослые. Ни в коем случае нельзя подавлять его порыв. Но если видите, что чадо все-таки мыслит не в ту сторону, необходимо его корректно поправить», — советует Анна Гарш.
 
 
Корректно — значит, не просто запретить ребенку наряжаться Дартом Вейдером, например. Нужно мягко объяснить, почему вы считаете этого персонажа не совсем подходящей кандидатурой для новогоднего праздника. Мол, он все-таки отрицательный персонаж и не очень впишется в контекст позитивного праздника…
«Лучше всего сразу предложить интересную альтернативу. Тогда вы не только избежите конфликта с ребенком, но и не испортите настроение ни себе, ни ему, — рекомендует психолог.
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