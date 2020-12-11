В какие костюмы нельзя наряжать детей на Новый год

Нынешние малыши уже не хотят быть снежинками и зайками. Им подавай совсем другие наряды. Да и родители соревнуются друг с другом — кто круче костюм придумает, пишет wday.ru.
Мы-то с удовольствием наряжались на утренники в то, что смастерит мама: елочка так елочка, зайчик так зайчик. Сейчас простора для фантазии гораздо больше. Можно нарядить ребенка хоть Дартом Вейдером, хоть Малефисентой. А нужно ли? Разбираемся вместе с экспертом.
Можно предположить, что ребенок выберет костюм такого персонажа, которому он на самом деле симпатизирует. Это может оказаться герой любимого мультфильма или комикса, кино или даже игры. Поэтому психологи советуют вдумчиво подходить к выбору мультиков, которые смотрит малыш: они транслируют ребенку модели поведения, взаимодействия с миром, которые он будет применять на практике.
«Родители хотят для своего чада всего самого лучшего. Им хочется, чтобы ребенок был самым ярким, самым лучшим, самым красивым и самым успешным. А ведь с такими стремлениями можно подпортить психику не только своему ребенку, но и другим малышам», - уверена специалист.