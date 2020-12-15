Что можно мыть в посудомоечной машине: ответы на популярные вопросы

Однако люди часто используют довольно старую посуду, которая появилась на свет намного раньше эпохи посудомоечных машин - и никаких знаков на ней, конечно, нет. К счастью, даже старинную утварь далеко не всегда обязательно мыть вручную - все зависит от материала, из которого она изготовлена.

Закаленное стекло. Все предметы из стекла можно смело мыть в посудомойке - формы для выпечки, стаканы, салатницы и прочие.

Термостойкий пластик. Контейнеры для еды, формы для микроволновки и многоразовые бутылки разрешается мыть в посудомоечной машине, если на них нет запрещающего знака. Также на пластиковой посуде часто указана максимальная температура, при которой ее можно мыть.

Керамика, фарфор и фаянс без позолоты и узоров. Керамика также является очень прочным материалом, однако позолоченные каемки и некоторые рисунки (особенно нанесенные вручную поверх глазури) могут не выдержать мощного ополаскивания и ядреного моющего средства - и просто отклеиться. Однако одноцветные тарелки из керамики можно смело мыть в посудомойке.

Силикон. Формы для выпечки и десертов, лопатки и ложки - все это разрешается мыть в машине. Также к этому относятся силиконовые игрушки для питомцев и детей, соски и бутылочки без наклеек.

Нержавеющая и эмалированная сталь. Кастрюли, ковши и сотейники из этих материалов спокойно перенесут мытье в машине. Также это относится к столовым приборам и деталям духовки (крышки, решетки, противни).

Какую посуду нельзя мыть в посудомойке

Разобрались с тем, что можно, теперь уточним, что лучше не мыть в машинке.

Мельхиор. Если у вас остались советские вилки и ложки, то мойте их вручную. После цикла в посудомоечной машине сплав может потемнеть. Некоторые производители разрешают мыть его в посудомойке - но отдельно от других предметов. Поэтому проще почистить вручную.

Серебро. Этот металл достаточно деликатный. Лучше чистить серебро вручную, избегая агрессивной химии. Некоторые производители выпускают специальные средства и лотки для мойки серебра в посудомоечной машине, но мы не советуем рисковать.

Чугун, медь, латунь и олово. Сковороды, казаны, утятницы и прочие предметы из этих материалов нельзя мыть в посудомойке. После такой процедуры они могут потерять блеск и потемнеть, а у чугуна и вовсе испортится верхний слой.

Дерево. Лопатки, разделочные доски и ложки лучше мыть вручную, так как дерево теряет форму под воздействием высоких температур, а таблетки для посудомойки не всегда безопасны для этого материала - в итоге дерево может начать крошиться и лопаться.

Алюминий. Очень мягкий материал, который потеряет цвет и форму в посудомойке.

Эмаль. Миски и кастрюли с эмалью не переживут сильного напора горячей воды и пара.