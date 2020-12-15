Что можно мыть в посудомоечной машине: ответы на популярные вопросы

Как правило, если посуду разрешено мыть в посудомойке, на нее будет нанесен соответствующий знак. Производители из разных стран используют разные обозначения, но все они похожи на тарелки в контейнере посудомойки, пишет ichip.ru.
Однако люди часто используют довольно старую посуду, которая появилась на свет намного раньше эпохи посудомоечных машин - и никаких знаков на ней, конечно, нет. К счастью, даже старинную утварь далеко не всегда обязательно мыть вручную - все зависит от материала, из которого она изготовлена.
Закаленное стекло. Все предметы из стекла можно смело мыть в посудомойке - формы для выпечки, стаканы, салатницы и прочие.
Термостойкий пластик. Контейнеры для еды, формы для микроволновки и многоразовые бутылки разрешается мыть в посудомоечной машине, если на них нет запрещающего знака. Также на пластиковой посуде часто указана максимальная температура, при которой ее можно мыть.
Керамика, фарфор и фаянс без позолоты и узоров. Керамика также является очень прочным материалом, однако позолоченные каемки и некоторые рисунки (особенно нанесенные вручную поверх глазури) могут не выдержать мощного ополаскивания и ядреного моющего средства - и просто отклеиться. Однако одноцветные тарелки из керамики можно смело мыть в посудомойке.
Силикон. Формы для выпечки и десертов, лопатки и ложки - все это разрешается мыть в машине. Также к этому относятся силиконовые игрушки для питомцев и детей, соски и бутылочки без наклеек.
Нержавеющая и эмалированная сталь. Кастрюли, ковши и сотейники из этих материалов спокойно перенесут мытье в машине. Также это относится к столовым приборам и деталям духовки (крышки, решетки, противни).
Какую посуду нельзя мыть в посудомойке
Разобрались с тем, что можно, теперь уточним, что лучше не мыть в машинке.
Мельхиор. Если у вас остались советские вилки и ложки, то мойте их вручную. После цикла в посудомоечной машине сплав может потемнеть. Некоторые производители разрешают мыть его в посудомойке - но отдельно от других предметов. Поэтому проще почистить вручную.
Серебро. Этот металл достаточно деликатный. Лучше чистить серебро вручную, избегая агрессивной химии. Некоторые производители выпускают специальные средства и лотки для мойки серебра в посудомоечной машине, но мы не советуем рисковать.
Чугун, медь, латунь и олово. Сковороды, казаны, утятницы и прочие предметы из этих материалов нельзя мыть в посудомойке. После такой процедуры они могут потерять блеск и потемнеть, а у чугуна и вовсе испортится верхний слой.
Дерево. Лопатки, разделочные доски и ложки лучше мыть вручную, так как дерево теряет форму под воздействием высоких температур, а таблетки для посудомойки не всегда безопасны для этого материала - в итоге дерево может начать крошиться и лопаться.
Алюминий. Очень мягкий материал, который потеряет цвет и форму в посудомойке.
Эмаль. Миски и кастрюли с эмалью не переживут сильного напора горячей воды и пара.
Тефлон. Сковороды и кастрюли с тефлоновым покрытием могут потерять его из-за химии и высокой температуры мойки в машине.
Хрусталь, перламутр, слоновая кость. Роскошные изделия из хрусталя или посуду с перламутром и слоновой костью нельзя мыть в посудомойке, чтобы она не потеряла свой блеск и цвет. Мелкие частицы абразивных веществ в таблетках могут поцарапать посуду. Так что мыть ее лучше только вручную.
Фарфор и керамика с рисунками и позолотой. Чтобы рисунок не облез, мыть такие вещи рекомендуют руками.
Ножи и терки. Если в посудомойке нет держателя для ножей, лучше не мыть их в ней. Кроме того, из-за сильного напора горячей воды ножи и терки могут затупиться.
Термокружки и термосы. Если на них нет разрешающего обозначения - лучше не рисковать. После мытья в посудомойке может повредиться изоляция, которая помогает термопосуде сохранять тепло.
Вопрос-ответ: что можно и нельзя загружать в посудомойку
Отвечаем на самые популярные вопросы о том, какие вещи можно смело мыть в посудомойке, а какие лучше почистить вручную.
Можно ли мыть кастрюли в посудомоечной машине?
Да, если они изготовлены из материалов, которые перенесут активную мойку: нержавеющей стали, керамики или стекла. Кастрюли из чугуна или тефлона надо мыть вручную.
Можно ли мыть в посудомоечной машине чугун?
Нет, так как из-за мойки в машине с него слезет покрытие - а именно оно делает еду, приготовленную в чугунной посуде, такой вкусной.
Можно ли в посудомойке мыть алюминиевую посуду?
Также нельзя, так как алюминий является слишком мягким и подверженным химии материалом.
Можно мыть хрусталь в посудомоечной машине?
Только если вы хотите превратить его в мутное стекло. А вообще - нельзя. Некоторые машинки оснащены деликатным режимом мойки при 40 градусах, но никто не даст гарантию, что это будет безопасно для хрусталя.
Можно ли мыть в посудомойке глиняные горшочки?
Можно, если они сделаны из обожженной глины - то есть, обычной керамики.
Можно ли мыть сковородки в посудомоечной машине?
Если на них нет тефлонового покрытия или запрещающего знака - то можно.
Можно ли мыть противень в посудомоечной машине?
Обычно противни изготавливаются из стали с антипригарным покрытием, которое переносит мойку в машине. Но лучше заглянуть в инструкцию своей духовки или на обратную сторону противня, чтобы поискать разрешающие мойку знаки.