В каком цвете встречать 2021 год

2021 год, согласно Восточному календарю, будет годом Металлического Быка. Восточная культура уделяет особое внимание цвету одежды, поэтому очень важно встретить новый 2021 год в наряде правильного оттенка.
Цвет влияет на чакры человека, а также может быть мощным талисманом. В восточной культуре цвету уделяют большое внимание. Считается, что неправильным выбором одежды на новогодний праздник можно отпугнуть удачу.
Кто покровитель 2021 года
Год Быка — время очень больших, а главное, резких изменений. Энергетика этого животного-талисмана очень мощная, необузданная. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что для правильной встречи 2021 года нужны спокойные и приглушенные цвета. В противном случае можно разозлить Быка, навлечь на себя проблемы и беды.
В целом в этом году нужно действовать осторожно. Хорошо, что год пройдет под управлением стихии Металла, которая добавляет рассудительности и сдерживает порывы Быка. Это очень удачное сочетание, поэтому во многом ваши успехи и удача в начале и в течение 2021 года будут зависеть не только от того, в каком цвете вы встретите новый год, но и от того, как вы будете себя вести в целом.
Какие цвета наиболее удачные
Черный цвет тоже будет хорошим выбором. Это идеальный цвет для встречи нового 2021 года для людей, которые закончат 2020 год на неприятной ноте или в окружении проблем. Черный цвет поможет очистить ауру от неприятных воспоминаний и войти в новый год свободными и воодушевленными.
Зеленый или желтый цвет. Бык потребует много затрат энергии и сил, так что встретить новый год в зеленом цвете будет очень кстати. Необходимо надеть что-то зеленое всем, кто хочет обрести уверенность в себе и наполнить тело силой созидательной энергии. Отличной альтернативой зеленому будет желтый оттенок. Он поможет тем, кто закончил год в плохом настроении. Желтый цвет улучшает эмоциональный фон.
Все перечисленные цвета можно комбинировать в удобной для вас форме. Дополнить образ можно будет украшениями из серебра, платины, мельхиора. Полезными камнями-талисманами на новогоднюю ночь и последующие пару дней будут лунный камень, аквамарин, аметист, яшма,