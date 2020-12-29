СОВЕТЫ АСТРОЛОГА ⟩ В чем встречать Новый год разным знакам Зодиака

Новый 2021 год совсем близко, и поэтому многих модниц волнует вопрос — что же надеть на праздник? Астролог и квантовый психолог Ирина Сычева рассказала 5-tv.ru, как не только выбрать подходящий наряд, но и угодить символу года.

Огненные знаки

Представительницам знака Овна рекомендуется подготовить элегантное вечернее платье или комбинезон с широкими брюками. Цвет — непременно яркий. В качестве обуви специалист советует классические лодочки.

Львицам подойдет элегантное платье с широким декольте или с разрезами по бокам — главное не переборщить. Если образ планируется слишком эффектным, лучше сделать макияж поспокойнее.

Женщинам, родившимся под знаком Стрельца, рекомендуется надеть мини, если это позволяет фигура. В ином случае следует выбрать что-либо, что подчеркивает достоинства тела.

Земные знаки

Для представительниц знака Тельца Ирина Сычева предлагает выбрать смелый наряд — с тем же декольте. Аксессуары лучше использовать неяркие и не очень экстравагантные. Можно поэкспериментировать с макияжем.

Девам стоит выбрать наряд спокойных тонов и не «превращать себя в новогоднюю елку». Макияж тоже лучше не делать ярким, считает астролог.

Женщинам-Козерогам следует поэкспериментировать, и тщательно подойти к выбору аксессуаров и маникюру. Добавьте в свой образ больше блеска.

Воздушные знаки

Вечерний наряд Близнецов должен подчеркивать достоинства фигуры. Макияж лучше сделать ярким и одновременно умеренным.

Весам лучше поиграть на контрастах, советует квантовый психолог. Можно надеть юбку-карандаш с полупрозрачной подкладкой или широкие брюки с приталенным топом. И не забудьте о стильных аксессуарах.

Водолеям специалист советует платья в пол или блузку с юбкой — главное, чтобы наряд был ярким и необычным, как и макияж, и аксессуары.

Водные знаки

Родившимся под знаком Рака лучше прислушаться к своей интуиции. Однако есть один совет поточнее — наденьте обувь на удобном устойчивом каблуке.

Скорпионам следует выделиться из толпы, но при этом сохранить женственность. Достаточно сделать акцент на чем-то одном — прическе, губах или платье.