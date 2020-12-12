Простой способ остановить выпадение волос и отрастить шевелюру

С выпадением волос часто сталкиваются мужчины более зрелого возраста. Однако и женщины также подвержены этой распространённой проблеме. Примечательно, что волосы могут начать выпадать из-за самых разных процессов в организме. В большинстве случаев это один из симптомов какого-то заболевания, которое начинает развиваться в организме.
Однако, несмотря на это, учёные смогли найти средство, которое не только остановит выпадение волос, но и сможет полностью восстановить густой волосяной покров, пишет Medikforum.ru.
Исследователи из Великобритании провели ряд экспериментов, которые доказали, что 5-процентный экстракт красного клевера на 30% снижает цикл выпадения волос, а также увеличивает скорость их роста на 13%. В исследованиях принимали участие мужчины и женщины. Обе группы показали одинаковые результаты.
Экстракт красного клевера значительно улучшил общую структуру и внешний вид волос.