Фанатки полностью раскупили туфли как у телеведущей за семь часов после эфира

На съемки 39-летняя Уиллоби надела черный сарафан Kate Spade с белой рубашкой Sandro. Свой наряд она дополнила остроносыми туфлями на каблуках Manolo Blahnik, стоимость которых составляет 795 фунтов стерлингов, пишет Lenta.ru.

Сразу в тот же день знаменитость разместила фотографию своего образа в соцсетях, за семь часов ее пост набрал 60 тысяч лайков. Кроме того, как пишет издание, фанатки полностью раскупили обувь как у Уиллоби с сайта компании.