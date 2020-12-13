Неожиданные способы борьбы со вторым подбородком

Когда мы думаем про способы избавления от двойного подбородка, то вспоминаем диету и упражнения. Существует несколько других, не совсем обычных, но проверенных методов.
Жвачка. При жевании время от времени напрягайте лицевые мышцы, чтобы поддерживать их в тонусе и подтягивать кожу вокруг челюстей. Жевательная резинка без сахара может стать хорошо тренировать лицевые мышцы. Кроме того, порой она позволяет контролировать аппетит и тем самым способствовать снижению веса, пишет Medikforum.ru.
Эфирные масла. Регулярно массируйте подбородок эфирными маслами, чтобы улучшить кровообращение и избавиться от лишнего жира. Можно использовать масло с витамином Е, оливковое, миндальное, кокосовое или масло из зародышей пшеницы. Массируйте область снизу-вверх в течение 5-10 минут два-три раза в день. Масла также помогают питать, подтягивать кожу и повышать ее эластичность.
Правильная осанка. Держите спину прямо, а голову как можно выше, когда стоите, ходите или сидите. Иногда можно поднять подбородок еще чуть выше обычного.
Утиные губы. Надутые губки на селфи с некоторых пор стали вызывать раздражение. Но эта практика служит тренировкой для лицевых мышц и помогает избавиться от жира в области подбородка.
Больше воды. Резкое увеличение веса или ожирение могут вызвать лишний подбородок. Вода перед приемом пищи поможет худеть. Она удаляет излишки жира из организма. Но простое питье воды вряд ли приведет к значительной потере веса. Ограничение калорий и упражнения - лучший способ контролировать набор веса,