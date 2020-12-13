Неожиданные способы борьбы со вторым подбородком

Жвачка. При жевании время от времени напрягайте лицевые мышцы, чтобы поддерживать их в тонусе и подтягивать кожу вокруг челюстей. Жевательная резинка без сахара может стать хорошо тренировать лицевые мышцы. Кроме того, порой она позволяет контролировать аппетит и тем самым способствовать снижению веса, пишет Medikforum.ru.

Эфирные масла. Регулярно массируйте подбородок эфирными маслами, чтобы улучшить кровообращение и избавиться от лишнего жира. Можно использовать масло с витамином Е, оливковое, миндальное, кокосовое или масло из зародышей пшеницы. Массируйте область снизу-вверх в течение 5-10 минут два-три раза в день. Масла также помогают питать, подтягивать кожу и повышать ее эластичность.

Правильная осанка. Держите спину прямо, а голову как можно выше, когда стоите, ходите или сидите. Иногда можно поднять подбородок еще чуть выше обычного.

Утиные губы. Надутые губки на селфи с некоторых пор стали вызывать раздражение. Но эта практика служит тренировкой для лицевых мышц и помогает избавиться от жира в области подбородка.