Пн, 14.12.2020
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ТОП-8 небанальных рецептов блюд на Новый год, которые полезны

Салат с креветками и авокадо

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Есть желание устроить себе Новый год-2021 не таким, как у всех – почему бы и нет? Например, можно отказаться от многих жирных блюд в пользу полезных, но не менее вкусных, пишет Сегодня.

Кстати, Металлический Бык одобрит, если на новогоднем столе будет много овощей, бобовых, фруктов и ягод. Вот 8 прекрасных идей диетических блюд: от закусок до десертов.

Холодные закуски

Авокадо, фаршированное креветочным салатом

Ингредиенты

  • 100 г вареных креветок
  • 2 авокадо
  • 3-4 вяленых помидора
  • горсть зеленого базилика
  • 1 перец чили
  • сок половины лимона
  • 3 ст. л. крошек свежего белого хлеба
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • соль по вкусу, вареное яйцо для украшения
  • 2-3 ч. л. красной икры для украшения

Способ приготовления

  1. Вяленые помидоры мелко нарежьте. Листья базилика нарежьте соломкой (4 листочка оставьте для украшения).
  2. Чили очистите от семян и тонко нарежьте. Порежьте креветки. Хлебные крошки подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета.
  3. Авокадо разрежьте пополам, выньте косточку. Ложкой выньте мякоть (шкурки сохраните). Выложите мякоть в миску, разомните и сбрызните лимонным соком.
  4. Смешайте авокадо со всеми остальными ингредиентами.
  5. Наполните получившейся смесью половинки авокадо, выложите на блюдо, украсьте икрой и измельченным яйцом. Охладите перед подачей.

Закуска с хумусом

Ингредиенты

  • 1 б – нут
  • 200 г – запечееные овощи (тыква, лук, пастернак)
  • 1 зуб – чеснок
  • 4-5 ст. л – оливковое масло
  • соль и перец по вкусу

Как приготовить

  1. Все ингредиенты взбить в блендере до однородности.
  2. Украсить грецкими орехами, зеленью.
  3. Подавать с гренками из цельнозернового хлеба.

Салаты

Салат с креветками и авокадо

Ингредиенты

  • 1 шт – авокадо
  • 10 шт – креветки
  • 10 шт – помидоры черри
  • 3 шт – огурец
  • листья салата
  • Соль, перец по вкусу

Заправка

  • 2 ст. л – оливковое масло
  • 2 ст. л – сок лимона
  • 1 ст. л – мед

Собираем салат

  1. Обжариваем очищенные креветки.
  2. Помидоры режем на половинки. Авокадо кубиками или дольками.
  3. Солим и перчим по вкусу.
  4. Выкладываем листья салата, помидоры, огурцы, авокадо и креветки, поливаем заправкой.

Салат с тунцом и болгарским перцем

Ингредиенты

  • 200 г – тунец
  • 100 г – перец болгарский соломкой
  • 100 г – листья салата
  • лук по вкусу

Заправка

  • 2 ст. л – оливковое масло
  • 2 ст. л – сок лимона

Собираем салат

  1. Складываем все ингредиенты, добавляем заправку и перемешиваем.

Основные блюда

Рулетики из индейки с вялеными томатами

Ингредиенты

  • 400 г – индейка
  • 70 г – вяленые томаты
  • 50 г – моцарелла
  • паприка молотая, смесь молотого перца, соль.
  • 1 ч. л – масло растительное

Как приготовить

  1. Мясо нарезать пластами толщиной 1,5 см., отбить кухонным молотком через пищевую пленку.
  2. Натереть солью и специями.
  3. Сыр нарезать небольшими ломтиками.
  4. На один конец куска мяса положить 1-2 томата и ломтик моцареллы, свернуть в рулетик, закрепить зубочисткой.
  5. Выложить на противень, смазанный маслом и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
  6. В процессе запекания, поливать выделяющимся из мяса соком.
  7. Подавать с овощами.

Тушеный кролик в сметане

Ингредиенты

  • 1-1,5 кг. – мясо кролика
  • 2-3 – зубчика чеснока
  • 1 – большая луковица
  • 1 ст – белого сухого вина
  • 400-500 мл. – сливки 22%
  • 2 ст. л – жирной сметаны
  • 2 ст.л – соевого соуса
  • свежий тимьян и сухие травы
  • соль, перец по вкусу

Как приготовить

  1. Разделываем кролика на части и жарим на разогретой сковороде с добавлением оливкового масла. До золотистого цвета
  2. Перекладываем в сотейник. Солим немного и перчим по вкусу.
  3. В той же сковороде жарим до красивого цвета измельчённый лук и чеснок.
  4. Добавляем вино и выпариваем алкоголь. Примерно 4-5 минут. Жидкость немного загустеет.
  5. Вливаем сливки и сметану, хорошо перемешиваем. Даем закипеть соусу и добавляем соевый соус. Он должен загустеть.
  6. Выливаем соус к мясу. Добавляем травы по вкусу.
  7. Оставляем томиться 1 час.
  8. Подавать с зеленью

Десерты

Кексы с бананом

Ингредиенты

  • 100г – ягод
  • 1/2 – лимона
  • 300 – мл воды
  • 3-4 ст. л – жидкого подсластителя
  • 1 банан
  • 16 г – агар-агар

Как приготовить

  1. 300 мл. воды довести до кипения, добавить агар-агар.
  2. Все ингредиенты помещаем в блендер, заливаем агар-агар, хорошо взбиваем.
  3. Разливаем по формам, украшаем орехами и бананом.
  4. Убираем в холодильник на 30 минут до полного застывания.

Десерт «Пряная вишня»

Ингредиенты

Тесто

  • 200 г – рисовая мука
  • 50 г – подсластитель
  • 100 г – сливочное масло.⁣⁣⠀
  • 1/3 ч. л ⁣⁣- корица молотая ⠀
  • 1/3 ч. л – мускатный орех молотый

Заливка

  • 300 г – сметана
  • 40 г – подсластитель
  • 1 шт – яйцо
  • 1 ч. л – кукурузный крахмал
  • 250 г – вишня

Как приготовить

  1. Для теста смешиваем муку, подсластитель, пряности и размягченное масло – получается рассыпчатое тесто.⁣⁣⠀
  2. Отдельно смешиваем сметану, подсластитель, яйцо, кукурузный крахмал.⁣⁣⠀
  3. В форму высыпаем 2/3 теста, уплотняем, выкладываем вишню и заливаем сметанной смесью.
  4. Посыпаем сверху остатками теста и убираем в духовку, разогретую до 180° примерно на 35-40 минут.
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