Кожа и гормоны: как ухаживать за лицом во время менструации

Общие правила

Гормоны влияют на все наше тело, а значит, и непосредственно на кожу. Во время месячных происходят серьезные изменения гормонального фона. Снижается уровень как эстрогена, так и прогестерона, что отражается на всех чувствительных к этим гормонам органах и тканях, в том числе, конечно же, коже.

Низкий уровень эстрогенов ведет к усилению работы сальных и потовых желез, вот почему так часто во время месячных лицо "обсыпает". В этот период рекомендуется переходить на более легкие текстуры увлажняющих кремов, а средства для очищения, наоборот, подбирать чуть более агрессивные, например, использовать гелевую форму, а не пенку, 2

— говорит врач-косметолог Надежда Ляховская.

Тем, у кого кожа особенно сильно реагирует на гормональные изменения во время месячных, рекомендуется заранее переходить на уход против акне, а через неделю возвращаться к своему привычному уходу по типу кожи.

Также в этот период повышается выработка простагландинов, которые вызывают сокращения матки, а также влияют на чувствительность к боли. Вот почему не рекомендуется во время месячных посещать косметологов и делать болезненные процедуры. К тому же вероятность оставить синяки после процедуры в этот период гораздо выше. Поэтому, если записаны к косметологу, лучше перенесите визит на несколько дней.

Некоторые эксперты советуют подстраивать уход за кожей под фазы цикла.

6—12-й дни цикла

Что происходит в организме

Это первые дни после менструации — ПМС прошел, дела налаживаются! В том числе у нашей кожи. Потому что выработка женского полового гормона эстрогена в организме увеличивается. И это положительно сказывается не только на нашем самочувствии и настроении. Эстроген отвечает за красоту и сияние кожи. Он регулирует выработку кожного сала и обеспечивает сбалансированный уровень увлажненности. В этот период кожа выглядит свежей и чистой.

Что можно сделать для своей кожи

На этом этапе коже много не нужно. Подойдет легкий увлажняющий крем или сыворотка.

13—18-й день цикла

Что происходит в организме

Уровень эстрогена продолжает расти, пока не достигнет максимума во время овуляции. Вот почему мы часто чувствуем себя особенно привлекательными и уверенными в себе на этом этапе. Повышение уровня эстрогена делает тон ровным, а все лицо в целом отдохнувшим и сияющим.

Что можно сделать для своей кожи

В этот период наша кожа будто в расцвете сил. Отдохните от макияжа, потому что сейчас она сияет и без тональных средств и хайлайтеров. Сейчас идеальное время для тестирования новых продуктов или нанесения на кожу таких ингредиентов, как AHA-кислоты или ретинол (только не забудьте предварительно проконсультироваться с дерматологом).

19—28-й дни цикла

Что происходит в организме