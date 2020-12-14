Кожа и гормоны: как ухаживать за лицом во время менструации

Гормоны и, следовательно, кожа будто катаются на американских горках во время менструации. В этот период возможно увеличение жирности, появление угревых высыпаний, повышение чувствительности, обострение розацеа и увеличение эритемы. Сплетник поговорили с экспертами и узнали, как ухаживать за кожей во время менструации.
Общие правила
Гормоны влияют на все наше тело, а значит, и непосредственно на кожу. Во время месячных происходят серьезные изменения гормонального фона. Снижается уровень как эстрогена, так и прогестерона, что отражается на всех чувствительных к этим гормонам органах и тканях, в том числе, конечно же, коже.
Низкий уровень эстрогенов ведет к усилению работы сальных и потовых желез, вот почему так часто во время месячных лицо "обсыпает". В этот период рекомендуется переходить на более легкие текстуры увлажняющих кремов, а средства для очищения, наоборот, подбирать чуть более агрессивные, например, использовать гелевую форму, а не пенку,
— говорит врач-косметолог Надежда Ляховская.
Тем, у кого кожа особенно сильно реагирует на гормональные изменения во время месячных, рекомендуется заранее переходить на уход против акне, а через неделю возвращаться к своему привычному уходу по типу кожи.
Также в этот период повышается выработка простагландинов, которые вызывают сокращения матки, а также влияют на чувствительность к боли. Вот почему не рекомендуется во время месячных посещать косметологов и делать болезненные процедуры. К тому же вероятность оставить синяки после процедуры в этот период гораздо выше. Поэтому, если записаны к косметологу, лучше перенесите визит на несколько дней.
Некоторые эксперты советуют подстраивать уход за кожей под фазы цикла.
6—12-й дни цикла
Что происходит в организме
Это первые дни после менструации — ПМС прошел, дела налаживаются! В том числе у нашей кожи. Потому что выработка женского полового гормона эстрогена в организме увеличивается. И это положительно сказывается не только на нашем самочувствии и настроении. Эстроген отвечает за красоту и сияние кожи. Он регулирует выработку кожного сала и обеспечивает сбалансированный уровень увлажненности. В этот период кожа выглядит свежей и чистой.
Что можно сделать для своей кожи
На этом этапе коже много не нужно. Подойдет легкий увлажняющий крем или сыворотка.
13—18-й день цикла
Что происходит в организме
Уровень эстрогена продолжает расти, пока не достигнет максимума во время овуляции. Вот почему мы часто чувствуем себя особенно привлекательными и уверенными в себе на этом этапе. Повышение уровня эстрогена делает тон ровным, а все лицо в целом отдохнувшим и сияющим.
Что можно сделать для своей кожи
В этот период наша кожа будто в расцвете сил. Отдохните от макияжа, потому что сейчас она сияет и без тональных средств и хайлайтеров. Сейчас идеальное время для тестирования новых продуктов или нанесения на кожу таких ингредиентов, как AHA-кислоты или ретинол (только не забудьте предварительно проконсультироваться с дерматологом).
19—28-й дни цикла
Что происходит в организме
После овуляции содержание эстрогенов в крови снижается, но уровень мужского полового гормона тестостерона достигает своего пика. Эти экстремальные гормональные колебания влияют на настроение, а также на нашу кожу. Работу сальных желез больше не сдерживает эстроген, поэтому кожа может быть более жирной в этот период (привет, закупоренные поры). Отсюда появление раздражения и бледный цвет лица.
Что можно сделать для своей кожи
Кожа нуждается в небольшой поддержке в борьбе с прыщами и раздражениями. Поэтому самое время начать использовать, например, осветляющую сыворотку или пилинги с салициловой кислотой, а также не забываем тщательно очищать кожу от загрязнений и остатков косметики. Такие простые правила помогают свести к минимуму выработку кожного жира, освободить поры, удалить омертвевшие клетки кожи и тем самым сделать лицо вновь сияющим.
Кроме того, можно положиться на успокаивающие продукты, например, с маслом конопли: они уменьшат раздражение и покраснения. Если прыщ все-таки появился, можно избавиться от него с помощью цинка или подсушивающих лосьонов.
1—5-й дни цикла
Что происходит в организме
На самом деле менструация — это начало цикла, но, к счастью, это также и конец этой эпопеи с кожей. К этому времени уровень гормона достигает минимума и уже не так сильно колеблется. Кожа оправляется после стресса, и новые высыпания появляются реже. Однако в этой фазе коже часто не хватает влаги, так как уровень эстрогена чрезвычайно низок. Кстати, по этой же причине у многих женщин после 50 кожа становится сухой: в период менопаузы уровень эстрогена продолжает падать.
Что можно сделать для своей кожи
Не пересушите кожу, ей и так тяжко, поэтому отложите подальше средства с салициловой кислотой. Этот ингредиент больше не приносит никакой пользы коже. Вместо этого следует восполнить запасы влаги в коже и вернуть ей сияние — помогут кремы с гиалуроновой кислотой, средства в ампулах или питательные маски. Избегайте агрессивных пилингов, полагайтесь на щадящие средства.