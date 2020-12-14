Завидный холостяк: самый свободолюбивый знак Зодиака

Сегодня эксперт портала Стархит, звезда «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа, рассказал, кто из мужчин по знаку Зодиака тяжело решается на брак, и объяснил причину их нежелания становиться законными супругами. Спойлер: многим из них попросту не хочется лишаться свободы!
5 место — Стрелец
Отрицая всякого рода власть женщины над мужчиной, очень часто именно Стрельцы остаются коротать серые будни в одиночестве, выбирая дело всей жизни вместо семейного очага. Гордый нрав этого знака зодиака способен сыграть злую шутку в отношениях этих темпераментных и крайне разносторонних личностях.
4 место — Козерог
При всей видимости идеального мужчины, пользующегося бесконечным успехом у женского пола, Козерог рискует не услышать крики «горько». Почему? Он слишком свободолюбив и грядущее событие в виде создания семьи, может не вписаться в его планы. В данном случае все будет зависеть от женщины и ее мудрости.
3 место — Лев
Судьбу Льва очень часто решает первый опыт серьезных отношений. Если, увы, он был отрицательным, то велик шанс не решиться больше на такой отчаянный шаг, как брак. Остается надеяться на собственный внутренний стержень и мудрое окружение в виде близких друзей и родных.
2 место — Весы
Взвешивая «за» и «против», он выберет «против» в тому случае, если: не будет искренне влюблен или будет внутреннее сомнение, или это будет противоречить его планам на будущее. Он будет взвешивать все до последнего и решиться только тогда, когда будет уверен на все 100!
1 место — Рак
Привыкший к разнообразию в мире женщин Рак зачастую теряет контроль и не может заставить себя остановиться! Это усложняет задачу в плане создания семьи. Зачем греться однообразно около домашнего очага, если можно находиться в лучах популярности среди красивейших и лучших девушек?! Именно так думают Раки.