Тайный враг: почему нельзя пользоваться зубочистками

Сначала — про норму

Начнем с того, что в норме зубочистки вообще не нужны. Даже если вы едите что-то волокнистое, то остатки этой пищи должны легко удаляться после самого обычного полоскания. А вот когда у вас постоянно что-то застревает между зубами, да так, что извлечь эти кусочки пищи можно только зубочисткой, — то это повод немедленно вспомнить номер своего стоматолога! Почему? Во‑первых, бывает так, что зубы с возрастом немного расходятся, а промежутки между ними — расширяются, а потому еда начинает застревать между ними. Во‑вторых, иногда причина кроется в некачественно установленной или очень старой пломбе, на которой, например, появился скол. В норме зубы соприкасаются друг с другом контактными сторонами, потому остатки пищи просто не могут втиснуться в их сплоченные ряды. Именно поэтому, если застрявшие в зубах остатки пищи причиняют вам боль и дискомфорт в области десны, лучше всего обратиться за помощью к врачу.

Пародонтальный карман и кариес

Итак, пища застревает, и вы радостно хватаетесь за зубочистку... Но проблема в том, что никакая зубочистка не в состоянии вычистить пищу полностью, а постоянно тыкая палочкой в десну, вы можете только ухудшить ситуацию. Смотрите: пища застревает, десна болит и воспаляется, а вы еще и скребете ее зубочисткой. Воспаленная десна — прямой путь к появлению пародонтального кармана (полости между десной и зубом), а там и до потери зуба недалеко. Причем под угрозу попадают сразу два зуба — по обе стороны от очага воспаления. Более того, залежи пищи между зубами представляют собой отличную кормовую базу для бактерий, так что кроме пародонтального кармана вы можете получить еще и кариес.

Стоматит и кровоточивость десен

Зубочистка — это, по сути, заостренная с двух концов палочка, а потому достаточно одного неловкого «тычка» — и, привет, кровотечение из десны. Не очень приятно, правда? Особенно если это приключилось в обеденный перерыв на работе или того хуже — в ресторане. Но это вообще мелочь по сравнению с тем, что таким образом вы можете нажить афтозный стоматит — крайне неприятные и очень болезненные язвочки на десне. Как мы уже тонко намекали, зубочистки отнюдь не стерильны — на них кишат сонмища бактерий, особенно на тех, что предназначены для общего пользования и стоят на столиках кафе и ресторанов. Ведь мы не можем при всем желании, доставая одну зубочистку, совсем не задеть пальцами ее «соседок». А значит — привет, микробы.

Скрытая угроза: щепки дерева, обломки пластика

Зубочистки делают из дерева или пластика, и, как вы понимаете, любая зубочистка может сломаться и оставить в вашем пародонтальном кармане частицу себя. Представили последствия? Причем пластик в этом отношении намного опаснее! Дело в том, что волокна деревянной зубочистки от слюны и вообще любой жидкости разбухают и размягчаются, потому они могут не слишком сильно повредить десну и быстро вымыться во время полоскания. С пластиковыми зубочистками этот номер не пройдет — такой обломок сам по себе никуда не выйдет и останется в десне или под десной до тех пор, пока его не удалит стоматолог. Кстати, именно поэтому так вредна привычка жевать зубочистки. Деревянные от этого лохматятся и обогащают десны мелкой щепой, а пластиковые — оставляют на память кусочки пластика. Плюс из-за постоянного трения возникает повышенная стираемость, а следом за ней приходят клиновидные дефекты на режущем крае зубов. Так что если у вас или вашего бойфренда есть привычка жевать зубочистку, как герой Сталлоне в фильме «Кобра», то это не круто. Круто иметь собственные зубы в 80 лет, как Клинт Иствуд. А для этого скажите зубочисткам «Нет!».

Как быть, если зубочистка неизбежна?