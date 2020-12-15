Елена Темникова показала лицо со следами от огромных прыщей

35-летняя Темникова опубликовала в сторис фото, показав следы от акне. Своих подписчиков артистка призвала не бороться с высыпаниями самостоятельно, а обращаться к врачам. По этой причине она не раскрывает своего секрета изменения. «Все к доктору! Пожалуйста, не лечите себя сами», — призвала экс-солистка группы «Серебро».
О своих проблемах с кожей Темникова говорила и в интервью Ирине Шихан в шоу «А поговорить?». По словам певицы, она прошла через все процедуры, никто толком не мог ей сказать причины произошедшего. Просто фурункулы на лице появились сами, в какой-то момент они сами и исчезли, но остались только следы от них.
Между тем, в свое время Темникова обращалась к специалистам в Швейцарии, пользовалась дорогостоящими кремами, а ее мама постоянно молилась и ставила свечки в церкви. До конца кожа Темниковой так и не восстановилась.
В 2018 году Лена Темникова впервые призналась, что у нее появились проблемы с кожей на лице. По словам певицы, у нее обнаружили аутоимунное заболевание, из-за чего на лице возникли волдыри.