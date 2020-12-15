В чем встречать 2021 год по знаку Зодиака

Существует поверье о том, что новогодняя ночь задает ритм всему году, а значит, провести ее нужно в хорошем настроении рядом с близкими людьми. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают представителям зодиакальных созвездий узнать о том, какие наряды помогут привлечь покровительство Быка, и какие цвета станут актуальными в новогоднюю ночь. Подготовка к праздникам уже началась, поэтому настало время выбрать красивую одежду, чтобы блистать на самом светлом празднике.

Овен

Импульсивным Овнам астрологи рекомендуют умерить пыл, чтобы не вызвать недовольство покровителя года. В новогоднюю ночь им стоит обратить внимание на переливающиеся серые костюмы с яркими акцентами. Уместной будет и черно-белая классика, которая подчеркнет серьезность их намерений и задаст тон всему году.

Телец

Тельцы смогут подобрать себе гардероб в природных оттенках. Зеленые, коричневые, бежевые, голубые оттенки с легким цветочным узором помогут обрести гармонию и внутреннее равновесие, а также настроят на деловой лад в новом 2021 году. Эти оттенки станут талисманами, привлекающими финансовое благополучие.

Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют подчеркнуть свою индивидуальность холодными светлыми оттенками в одежде. Жемчужные и пепельные цвета будут смотреться выигрышно, а также помогут обрести единение со своей противоречивой натурой. Некоторая небрежность лишь подчеркнет идеальный вкус.

Рак

Утонченным Ракам, любителям семейного очага, Бык будет покровительствовать в течение всего года, и чтобы привлечь внимание символа года, им стоит выбирать удобный крой одежды, а также обратить внимание на оттенки родной им водной стихии. Струящиеся ткани с легким отливом и невесомые украшения сделают образ цельным и прекрасным.

Лев

Львам подойдут металлические холодные оттенки, которые помогут усмирить огненную натуру и подчеркнут безупречный вкус. Приталенные костюмы, облегающие платья с широкими юбками, корсеты, подтяжки — яркие Львы могут добавить любые акценты, и они будут уместными. Изящные золотые украшения завершат образ.

Дева

Элегантные и сдержанные Девы могут не изменять своему вкусу и обратиться к классике. Удачу в новом 2021 году им принесут оттенки синего и зеленого, а также графитовый серый и белый. Эти цвета станут символами карьерного роста и удачи. Подчеркнуть образ помогут массивные украшения, выполненные из натуральных материалов.

Весы

Привлечь удачу и финансовое благополучие на весь 2021 год Весы смогут благодаря серебристому оттенку в одежде. Не будут лишними и яркие акценты: невесомые шарфики, шали, шейные платки. Астрологи также советуют добавить к наряду крупные серьги или массивный браслет, и тогда образ для новогодней ночи сложится идеально.

Скорпион

Ярким и харизматичным Скорпионам астрологи также советуют сдержанность, которую подчеркнут черные, белые, серые и холодные синие оттенки. Яркий акцент подчеркнет страстность натуры и будет привлекать внимание окружающих, поэтому Скорпионам важно найти идеальную деталь новогоднего наряда.

Стрелец

Стрельцам астрологи рекомендуют отдать предпочтение белым, серым и серо-голубым цветам. В остальном они вольны выбирать любые наряды, в которых будет комфортно как за праздничным столом, так и во время развлечений. Завершит образ оригинальная прическа, в которую дамы могут вплести изящные украшения.

Козерог

Козерогам подойдут мягкие ткани, не стесняющие движений. Им астрологи рекомендуют выбирать природные оттенки, которые подчеркнут их стихию и помогут привлечь внимание Металлического Быка. Украшения стоит выбирать из металла: серебра, хирургической стали или платины.

Водолей

Водолеям астрологи рекомендуют встретить год эффектно и в необычном наряде. Повседневная одежда не подойдет для новогодней вечеринки, и Водолеи смогут подобрать себе наряды, в которых предстанут перед окружением в совершенно новом виде. Избегать стоит ярких и кричащих расцветок, а в остальном фантазию не стоит ограничивать.

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