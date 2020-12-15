Вреден ли гель-лак для ногтей, и еще шесть важных вопросов о маникюре

Гель-лаки вредны для ногтей?
Этот вопрос нам задают очень часто. Нужно принять, что сам гель-лак не портит ногти. Но если вам попался неквалифицированный мастер, он может неправильно нанести или снять покрытие, повредив ногтевую пластину. Нельзя использовать металлические инструменты, некачественные средства, пересушивать ногти под лампой.
Важно обрабатывать все инструменты. И снятие покрытия лучше доверить нейл-мастеру. Часто клиенты начинают снимать лак самостоятельно в домашних условиях вместе с верхним слоем ногтя, из-за этого ногтевая пластина начинает слоиться и ломаться. Из бытовых моментов: лучше пользоваться защитными перчатками при уборке, чтобы не повредить покрытие. Но это влияет исключительно на красоту.
Как часто можно наносить гель-лак?
Вообще гель-лак правильно наносить на 2-3 недели, но есть девушки, которые ходят и полтора месяца. Самое важное: со временем гель-лак начинает сильнее соединяться с ногтем и из-за этого его тяжелее снимать, иногда отходят клетки верхнего слоя ногтевой пластины. Поэтому я рекомендую ходить с покрытием не более 3 недель.
Нужно ли делать перерывы?
Чтобы ногтевая пластина не травмировалась и не становилась тонкой, после двух месяцев нанесения рекомендуется дать ногтям отдохнуть, примерно на одну-две недели. Втирать масла, делать укрепляющие ванночки с солью или парафином, наносить увлажняющие маски. Ногти восстановятся, напитаются полезными микроэлементами и потом гель-лак даже будет лучше и дольше держаться.
Как безопаснее снимать гель-лак?
Существует два метода: удаление фрезером и удаление жидкостью для снятия лака. Во всех салонах уже давно используют первый вариант, так как он намного безопаснее.
Снимать гель-лак с помощью ацетона и фольги вредно для ногтей. И все эти мифы о том, что если постоянно носить гель-лак, то можно испортить ногти, пошли именно отсюда. Ацетон начинает разъедать покрытие, отчего оно становится мягким. Только вместе с гель-лаком ацетон так же разъедает кутикулу и кожу на пальцах. А еще пересушивает ногтевую пластину. Ногти становятся тонкими, сухими и ломкими. Затем металлическим пушером снимают лак – это больно. И боль не пройдет и после маникюра, потому что ноготь уже поврежден.
Удаление гель-лака фрезером кажется более сложным, так как нужно использовать хороший инструмент, подбирать правильные насадки. Но зато хорошая насадка в сочетании с большой мощностью самого аппарата снимает слой деликатно, не вступая в реакцию с чешуйками самой ногтевой пластины, жжения при быстрой и уверенной работе без остановок на одном месте клиент не почувствует.
Если покрытие осталось, то верхний и средний слои покрытия спиливаются керамической, алмазной или твердосплавной насадками фрезера, а затем остаточный слой базы или удаляется насадкой меньшей абразивности, или даже растворяется. Из-за небольшой толщины оставшегося покрытия этот процесс займет считанные минуты, а риск повреждения ногтя минимальный.
Иногда бывает, что при аппаратном снятии неопытный мастер повреждает ноготь. Ногтевые пластинки стачиваются больше, чем нужно, они становятся тонкими, иногда даже болят. Что с этим делать?
Сами по себе ногти болеть не могут, потому что это мертвые ороговевшие пластины. А вот сосуды и нервные окончания, которые проходят под ногтями, к сожалению, могут. Почему начинает болеть? Причин может быть несколько. Например, был сделан неаккуратный маникюр, сами ногти могут быть слишком тонкими.
После аппаратного маникюра такое встречается редко, но если мастер действительно профессионал и делал все очень аккуратно, снимал покрытие легкими движениями, так как материал спиливается с ногтя без усилий, боли не будет.
Во время аппаратного маникюра мастер работает фрезой в разных плоскостях, вычищая боковые валики и кутикулу. В этот момент и может случиться пропил ногтя, что приводит к его последующей деформации. В этом месте ноготь может болеть не только после гель-лака, но и под гель-лаком. Пропилы на ногтях случаются редко, и в основном у новичков.
Для снятия неприятных ощущений необходимо выполнять процедуры по укреплению родного ногтя: сделать успокаивающие молочные ванночки, парафиновую маску и нанести укрепляющие лаки.
Что делать, если после маникюра появились заусенцы?
Главная причина появления заусенцев — это сухость кожи, которая возникает при частом контакте с водой, бытовой химией, а также на ветру и морозе. В недостатке влаги может быть виноват дефицит жиров и витаминов А и Е. От заусенцев страдают и любители погрызть ногти, так как эта некрасивая привычка ослабляет ногтевую пластину и приводит к микротравмам кожи вокруг нее. Плохо сделанный маникюр тоже может сыграть свою роль, особенно если срезалась кутикула.
Лучшим средством профилактики является защита рук от всего, что сушит кожу, и регулярное применение увлажняющих косметических средств. Поэтому желательно выполнять всю работу по дому в резиновых перчатках и наносить крем на руки по мере необходимости, как только почувствовали сухость.
Зимой нужно использовать питательный крем, летом увлажняющий. Если зимой нанести увлажняющий, то кожа будет насыщена влагой и на морозе будет замерзать и трескаться, если использовать питательный летом, то на руках будет образовываться плёнка, которая будет создавать эффект сауны на руках, что очень вредно для кожи.
Не обработанный вовремя заусенец может привести к воспалению ногтевого валика, называемому также паронихией или околоногтевым панарицием. Если кожа вокруг заусенца покраснела, опухла или загноилась, это говорит о бактериальном или грибковом заражении.
Во время маникюра-педикюра появилась ранка и она воспалилась. Как быть?
Чтобы не столкнуться с таким неприятным заболеванием, как воспаление в области ногтевого валика, следует придерживаться основных профилактических мер. Для маникюра нужно использовать обработанные инструменты.
Если делался обрезной маникюр и при этом не соблюдались правила гигиены, не исключено заражение инфекцией. Также кутикула на пальце может повредиться в результате ушибов или травм.
При появлении гнойника надо распарить ноготь в ванночке, затем следует использовать специальные мази. Для быстрого затягивания микроранок и устранения сухости кожу рук надо увлажнять различными кремами. Особенно важно это в летнее время.
Важно: если после маникюра вы чувствуете дискомфорт, боль, сразу же обращайтесь к врачу и не дожидайтесь воспалительного процесса!