Вреден ли гель-лак для ногтей, и еще шесть важных вопросов о маникюре

Гель-лаки вредны для ногтей?

Этот вопрос нам задают очень часто. Нужно принять, что сам гель-лак не портит ногти. Но если вам попался неквалифицированный мастер, он может неправильно нанести или снять покрытие, повредив ногтевую пластину. Нельзя использовать металлические инструменты, некачественные средства, пересушивать ногти под лампой.

Важно обрабатывать все инструменты. И снятие покрытия лучше доверить нейл-мастеру. Часто клиенты начинают снимать лак самостоятельно в домашних условиях вместе с верхним слоем ногтя, из-за этого ногтевая пластина начинает слоиться и ломаться. Из бытовых моментов: лучше пользоваться защитными перчатками при уборке, чтобы не повредить покрытие. Но это влияет исключительно на красоту.

Как часто можно наносить гель-лак?

Вообще гель-лак правильно наносить на 2-3 недели, но есть девушки, которые ходят и полтора месяца. Самое важное: со временем гель-лак начинает сильнее соединяться с ногтем и из-за этого его тяжелее снимать, иногда отходят клетки верхнего слоя ногтевой пластины. Поэтому я рекомендую ходить с покрытием не более 3 недель.

Нужно ли делать перерывы?

Чтобы ногтевая пластина не травмировалась и не становилась тонкой, после двух месяцев нанесения рекомендуется дать ногтям отдохнуть, примерно на одну-две недели. Втирать масла, делать укрепляющие ванночки с солью или парафином, наносить увлажняющие маски. Ногти восстановятся, напитаются полезными микроэлементами и потом гель-лак даже будет лучше и дольше держаться.

Как безопаснее снимать гель-лак?

Существует два метода: удаление фрезером и удаление жидкостью для снятия лака. Во всех салонах уже давно используют первый вариант, так как он намного безопаснее.

Снимать гель-лак с помощью ацетона и фольги вредно для ногтей. И все эти мифы о том, что если постоянно носить гель-лак, то можно испортить ногти, пошли именно отсюда. Ацетон начинает разъедать покрытие, отчего оно становится мягким. Только вместе с гель-лаком ацетон так же разъедает кутикулу и кожу на пальцах. А еще пересушивает ногтевую пластину. Ногти становятся тонкими, сухими и ломкими. Затем металлическим пушером снимают лак – это больно. И боль не пройдет и после маникюра, потому что ноготь уже поврежден.

Удаление гель-лака фрезером кажется более сложным, так как нужно использовать хороший инструмент, подбирать правильные насадки. Но зато хорошая насадка в сочетании с большой мощностью самого аппарата снимает слой деликатно, не вступая в реакцию с чешуйками самой ногтевой пластины, жжения при быстрой и уверенной работе без остановок на одном месте клиент не почувствует.