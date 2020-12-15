ДОЛОЙ СКРОМНОСТЬ! ⟩ Порадуй своего мужчину: салат «Оргазм» - для настоящих гастросексуалов!

Количество порций - 6

Время приготовления - 45 мин

Как приготовить салат «Оргазм»

Грибы шампиньоны - 300 г

Лук репчатый - 1 штука

Куриная грудка - 500 г

Морковь по-корейски - 150 г

Огурец - 1 штука

Зелень (укроп) - 1 пучок

Майонез и соль - по вкусу

Масло растительное - 50 мл

Способ приготовления

Помойте овощи.

Возьмите куриную грудку. Помойте под струей горячей воды. Снимите шкурку и удалите пленку. Положите курицу в кастрюлю с холодной водой, поставьте вариться на сильный огонь. После того как вода закипит, убавьте огонь и варите курицу на среднем огне 20 минут. Слейте воду, дайте мясу остыть.

Почистите лук. Мелко нашинкуйте.

Пластинками нарежьте грибы. Разогрейте сковороду. Добавьте масло. Начните жарить грибы с луком. Подсолите грибы и лук. Доведите до готовности, периодически помешивая овощи. Время приготовления займет 15 минут.

Натрите огурец на крупной терке. Мелко нашинкуйте зелень.

Нарежьте куриную грудку соломкой.

Начните выкладывать салат слоями. Намажьте тарелку майонезом. Сверху выложите слой обжаренных грибов с луком. Поверх овощей выложите курицу. Снова смажьте майонезом.

Следующий слой из морковки. Морковь по-корейски можно использовать готовую или сделать самостоятельно.

Чтобы приготовить корейскую морковку, вам необходимо:

• помыть 500 гр. моркови, нашинковать длинными тонкими полосками на специальной терке;

• добавить 1,5 столовые ложки сахара, 0,5 чайных ложки соли, тщательно перемешать, при этом хорошенько помять морковь, чтобы она пустила сок;

• добавить на свой вкус черный перец, кориандр и 2 столовые ложки уксуса (можно использовать винный, яблочный или обычный столовый 6%). Все тщательно перемешать;

• в серединке тарелки с морковью делаем углубление. Выдавливаем туда 3 зубчика чеснока, предварительно очистив их от шелухи;

• в микроволновой печи подогреваем 50 мл. подсолнечного масла, выливаем сверху на чеснок, тщательно перемешиваем; • накрываем тарелку с морковью прессом и убираем в холодильник минимум на час, а лучше на всю ночь.

Поверх морковки выложите огурцы. Снова смажьте майонезом.

Посыпьте салат мелко нарезанной зеленью. Солить салат не нужно, т.к. грибы и лук были подсолены во время жарки, а морковка по-корейски сама по себе имеет насыщенный вкус.