Десять плохих примет на Новый год: чего нельзя делать 31 декабря

Чтобы не провести весь следующий год в полном одиночестве, нужно постараться найти себе компанию. Если нет возможности приехать в гости, используйте технологии. В этом году у многих получалось справить свадьбу или отпраздновать юбилей с помощью видеочатов, так почему бы и Новый год не встретить коллективно? Нельзя загадывать желания с частицей «не»

Формулировка любых желаний с частицей «не» в принципе нежелательна. И дело тут не только в новогодней ночи. Так считают люди, практикующие популярную психологию. Они уверяют, что частица «не» нашим сознанием не воспринимается. Если сказать, например: «я этого не хочу», ваш мозг будет думать как раз об обратном. Такое случается не всегда, но во многих случаях работает, поэтому лучше заранее подобрать фразу, стараясь избегать словосочетаний типа «я не хочу», «я больше не буду» и т.д.

Пример: «я не хочу больше болеть» — неправильная формулировка. «я здорова и прекрасно себя чувствую» — правильная.

Есть ещё несколько условий загадывания желаний, например, максимально упростить фразу и желать в настоящем времени, как будто всё и так уже исполнилось: «я здорова», «я счастлива», «у меня много денег», «я любима» и т.д. И не нужно скромничать, желайте по-крупному, в мечтах вы можете позволить себе всё, что угодно. Нельзя рассказывать о своём желании