Десять плохих примет на Новый год: чего нельзя делать 31 декабря

Новогодняя ночь — особенная и волшебная, поэтому встречать её нужно по всем правилам, даже если вы не верите в приметы. Рассказываем, что нельзя делать, если не хотите спугнуть удачу и финансовое благополучие.
Вы наверняка знаете примету: как встретишь год, так и проведёшь. А если встречать его с долгами, то денег в следующем году не прибавится. Поэтому до Нового года нужно постараться раздать все долги и не занимать больше денег до 2 января. Не стоит также встречать праздник с пустым кошельком, постарайтесь не тратить всё до копейки. Кстати, подарки покупать можно и нужно, а вот тратить всё на бесполезные мелочи для себя и для дома не стоит.
Чтобы денег было больше, положите в новогоднюю ночь купюру или монетку в карман платья или брюк. Можно также положить монетку под скатерть или под свою тарелку. Существует ещё один ритуал: когда начнут бить куранты, зажмите монету в левой руке, а после наступления Нового года киньте её в бокал с шампанским. Пейте до дна, а монетку сохраните и носите в кошельке весь следующий год.
Чтобы не провести весь следующий год в полном одиночестве, нужно постараться найти себе компанию. Если нет возможности приехать в гости, используйте технологии. В этом году у многих получалось справить свадьбу или отпраздновать юбилей с помощью видеочатов, так почему бы и Новый год не встретить коллективно?
Нельзя загадывать желания с частицей «не»
Формулировка любых желаний с частицей «не» в принципе нежелательна. И дело тут не только в новогодней ночи. Так считают люди, практикующие популярную психологию. Они уверяют, что частица «не» нашим сознанием не воспринимается. Если сказать, например: «я этого не хочу», ваш мозг будет думать как раз об обратном. Такое случается не всегда, но во многих случаях работает, поэтому лучше заранее подобрать фразу, стараясь избегать словосочетаний типа «я не хочу», «я больше не буду» и т.д.
Есть ещё несколько условий загадывания желаний, например, максимально упростить фразу и желать в настоящем времени, как будто всё и так уже исполнилось: «я здорова», «я счастлива», «у меня много денег», «я любима» и т.д. И не нужно скромничать, желайте по-крупному, в мечтах вы можете позволить себе всё, что угодно.
Нельзя рассказывать о своём желании
Это условие многие знают с детства, но всё равно нарушают время от времени. Особенно, когда кто-то из близкого окружения начинает расспрашивать, что вы там загадали. Как бы не хотелось рассказать, не делайте этого. Желания ваши, и чем больше о них рассказывать, тем больше энергии потратится впустую.
- Нарезать хлеб для новогоднего стола нужно до наступления темноты. Считается, что если начинать резать новую буханку после того как стемнело, в доме не будет достатка.
- Нельзя ремонтировать обувь в канун Нового года, — не будет возможности купить в следующем году новую пару или другие обновки.
- На Новый год нельзя дарить обувь или примерять чужую. Считается, что в этом случае можно сбиться с намеченного пути и зависеть от чужих решений.
- Нельзя надевать новые вещи за неделю до Нового года. Если вы купили новую одежду, обувь или украшения, ждите до новогоднего торжества. Примета связана с достатком и финансами.
- Нельзя выносить мусор. Его нужно выкинуть заранее, до того как стемнеет, а ещё лучше за пару дней до праздника.
- Убирать дом и избавляться от лишних вещей стоит за неделю до Нового года. Если же выкидывать сор из дома или делать уборку 1 января, то в наступающем году вам не избежать потерь, убытков и незапланированных трат.
- В новогоднюю ночь также нельзя пришивать пуговицы и закалывать булавки. Так старые проблемы остаются с вами и на следующий год.