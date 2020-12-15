Три серьезные заболевания, которые можно перепутать с климаксом

Потливость, учащенное сердцебиение, проблемы со сном — эти симптомы сопровождают не только менопаузу, но и опасные болезни, угрожающие жизни, пишет «Домашний Очаг».
Большинство женщин проходят через менопаузу в промежутку между 51 и 55 годами, у некоторых этот процесс может стартовать на 10 лет раньше. Большинство из нас знает основные симптомы, сопровождающие климакс: потливость, нарушения сна, учащенное сердцебиение, жажда, учащенные позывы к мочеиспусканию, нарушение, а после и полное завершение менструального цикла. Но, к сожалению, некоторые из этих симптомов также могут сопровождать опасные заболевания, и если вовремя не обратиться к врачу, списав все изменения в организме на менопаузу, можно поставить свое здоровье под серьезную угрозу. Рассказываем, какие опасные болезни могут «маскироваться» под климакс и как их вовремя разоблачить.
Диабет второго типа – одно из хронических заболеваний, которое влияет не только на качество жизни, но и на ее продолжительность. Ежегодно в мире увеличивается количество людей, у которых обнаруживают это заболевание, а по прогнозам ВОЗ к 2030 году диабет станет седьмой по значимости причиной смерти во всем мире. К сожалению, диабет может стартовать в любом возрасте, но после 50 лет его вероятность у женщин повышается: изменяется гормональный фон, снижается обмен веществ, а лишний вес распределяется по мужскому типу, скапливаясь в области талии. Именно «животный» жир особенно сильно влияет на выработку инсулина и восприимчивость к нему клеток, из-за чего и развивается диабет.
Один из ранних симптомов этой болезни – усилившаяся жажда и учащенные позывы к мочеиспусканию. Происходит это из-за того, что организм пытается вывести «лишнюю» глюкозу из клеток с помощью жидкости, для чего буквально «вытягивает» ее, заставляя нас пить снова и снова. Ну, а «отработанная» жидкость выводится вместе с мочой, из-за чего мы чаще бегаем в туалет.
Еще один орган нашего тела, которому приходится нелегко в период менопаузы – щитовидная железа. Эта хрупкая «бабочка» отзывается на любые изменения образа жизни, питания, а также на стресс – а во время менопаузы женщины куда чаще подвержены переживаниям. Симптомы, которые должны нас насторожить – проблемы со сном и повышенная потливость. Именно так проявляет себя гипертиреоз – состояние, при котором щитовидная железа работает активнее, чем обычно, и вырабатывает больше тиреотропных гормонов.
Еще одно заболевание щитовидки, которое может сопровождаться этими симптомами (а также отеками, которые появляются в неожиданных местах и не проходят в течение длительного времени) – это болезнь Хашимото, аутоиммунное заболевание щитовидной железы, которым страдают в основном женщины.
Врачи рекомендуют делать УЗИ щитовидной железы регулярно, даже если вы никогда не жаловались на ее здоровье, а также при необходимости проверять уровень тиреотропных гормонов. Стоит сделать это и сейчас, даже если вы абсолютно уверены, что проблема всего-навсегда в менопаузе.
После 50 лет у женщин существенно увеличивается риск развития гормонозависимых злокачественных опухолей: рака груди, яичников, матки. К сожалению, многих из этих заболеваний на ранних стадиях протекают почти бессимптомно и обнаруживают себя, когда шансы на успешную терапию существенно снижаются. Одни из симптомов, которые сопровождают эти опухоли – кровотечение, а также нарушение регулярности менструального цикла. Важно хотя бы дважды в год посещать гинеколога и обязательно сдавать анализы и мазки, которые позволяют определить наличие измененных клеток. И обязательно стоит обратиться к врачу в случае нарушения менструального цикла и появления кровотечения в неурочное время – даже если вы уверены, что виной тому менопауза.
Также стоит обязательно обратиться к врачу, если вы заметили за собой повышенную утомляемость, немотивированную потерю веса, снижение или потерю аппетиту, неприятные ощущения в области таза, поясницы или живота и любые другие изменения самочувствия.