Три серьезные заболевания, которые можно перепутать с климаксом

Большинство женщин проходят через менопаузу в промежутку между 51 и 55 годами, у некоторых этот процесс может стартовать на 10 лет раньше. Большинство из нас знает основные симптомы, сопровождающие климакс: потливость, нарушения сна, учащенное сердцебиение, жажда, учащенные позывы к мочеиспусканию, нарушение, а после и полное завершение менструального цикла. Но, к сожалению, некоторые из этих симптомов также могут сопровождать опасные заболевания, и если вовремя не обратиться к врачу, списав все изменения в организме на менопаузу, можно поставить свое здоровье под серьезную угрозу. Рассказываем, какие опасные болезни могут «маскироваться» под климакс и как их вовремя разоблачить.

Диабет второго типа – одно из хронических заболеваний, которое влияет не только на качество жизни, но и на ее продолжительность. Ежегодно в мире увеличивается количество людей, у которых обнаруживают это заболевание, а по прогнозам ВОЗ к 2030 году диабет станет седьмой по значимости причиной смерти во всем мире. К сожалению, диабет может стартовать в любом возрасте, но после 50 лет его вероятность у женщин повышается: изменяется гормональный фон, снижается обмен веществ, а лишний вес распределяется по мужскому типу, скапливаясь в области талии. Именно «животный» жир особенно сильно влияет на выработку инсулина и восприимчивость к нему клеток, из-за чего и развивается диабет.

Один из ранних симптомов этой болезни – усилившаяся жажда и учащенные позывы к мочеиспусканию. Происходит это из-за того, что организм пытается вывести «лишнюю» глюкозу из клеток с помощью жидкости, для чего буквально «вытягивает» ее, заставляя нас пить снова и снова. Ну, а «отработанная» жидкость выводится вместе с мочой, из-за чего мы чаще бегаем в туалет.