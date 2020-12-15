Тогда и сейчас: 20 современных трендов, которые уже были в моде

Плиссированная юбка

Вещь, вот уже не первый сезон удерживающая свои позиции в списках актуальных трендов, – плиссированная юбка. Она имеет богатую историю. Появившись в XIX веке, она на протяжении долгого времени периодически овладевала умами модниц. Один из всплесков ее актуальности произошел в 50-е годы XX века. Тогда юбки в складку делались из плотной костюмной ткани и преимущественно были частью делового костюма леди. Одну из таких моделей в 1952 году продемонстрировала английская королева Елизавета II. В наши дни плиссе воплотилось в более романтичных формах. Дизайнеры предложили модницам варианты из легких, летящих тканей длиной от мини до макси. После бума плиссе в 2013 и 2014 годах в нынешнем сезоне страсти по складкам поутихли, но все же полностью не угасли.

Куртка oversize

Куртка как будто с чужого плеча (предположительно плечо принадлежит бойфренду) вовсе не является изобретением последних лет. Если в начале 2000-х актуальны были джинсовки, плотно обтягивающие фигуру, и имели хождение укороченные модели, то двадцатью годами раньше куртка из денима на девушках смотрелась точно так же, как диктует нам 2015 год. Она была объемной, небрежно потертой и комплектовалась не только с джинсами, но и с легкими летними платьями. Яркий пример тому — образ Джулии Робертс 1991 года.

Джинсовый total-look

Полностью облачиться в деним лет пять назад показалось бы девушке, следящей за тенденциями моды, просто верхом нелепости. Сегодня же джинсовый total-look — это безоговорочный тренд, который с радостью тиражируют звезды. Гвен Стефани, Кейт Мосс, Хайди Клум и многие другие часто появляются в комплектах, включающих рубашку из денима и джинсы. Теперь уже не кажется верхом безвкусицы образ Памелы Андерсон образца начала 1990-х. Эта блондинка была страстной поклонницей джинсовой ткани, и во многом благодаря ей деним стал тогда очень популярен.

Рваные джинсы

Без рваных джинсов не представляет себя ни одна девушка, имеющая хоть какое-то представление о модных реалиях сегодняшнего дня. Их комплектуют со спортивными вещами и разбавляют ими более пафосные комплекты. Именно так поступила попавшая в объектив папарацци Линдси Лохан. Актриса объединила в образе романтичную блузу, нежные лодочки и агрессивно-рваные джинсы. Совершенно иначе повела себя ее коллега Мишель Пфайффер в далеком 1991 году. Благодаря настойчивости репортеров, жертвой которых также стала актриса, мы можем оценить вариант комплектации «рванины» образца 1990-х. Актриса дополнила образ спортивным бомбером и шляпой. Модная небрежность, бывшая тогда не менее актуальной, чем сейчас, все-таки отличалась от современной, предполагая более тривиальные сочетания вещей в рамках образа.

Косуха