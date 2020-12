Тогда и сейчас: 20 современных трендов, которые уже были в моде

Стиль new look

Женственный new look, изобретенный дизайнером Кристианом Диором в конце 1940-х годов и получивший широкое распространение в 1950-е годы, вот уже несколько сезонов держится в списке модных трендов. Пышные юбки длиной ниже колена и посадкой на талии можно увидеть на Натали Портман, Дженифер Лопес, Джессике Альбе и многих других звездах, которые стремятся создать богемные и элегантные образы. От «диоровского» эти образы отличает разве что отсутствие тяжеловесных подъюбников, которые кутюрье использовал в 1950-е годы, чтобы придать силуэту пышность. Сегодня такие платья и юбки стали гораздо легче и удобнее в носке, не утратив при этом элегантности. Одинаково женственно смотрятся в стиле new look и Одри Хепберн в платье образца 1955 года, и Дженнифер Лопес, надевшая юбку а-ля 50-е 60 лет спустя.