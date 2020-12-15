Тогда и сейчас: 20 современных трендов, которые уже были в моде

Плиссированная юбка
Вещь, вот уже не первый сезон удерживающая свои позиции в списках актуальных трендов, – плиссированная юбка. Она имеет богатую историю. Появившись в XIX веке, она на протяжении долгого времени периодически овладевала умами модниц. Один из всплесков ее актуальности произошел в 50-е годы XX века. Тогда юбки в складку делались из плотной костюмной ткани и преимущественно были частью делового костюма леди. Одну из таких моделей в 1952 году продемонстрировала английская королева Елизавета II. В наши дни плиссе воплотилось в более романтичных формах. Дизайнеры предложили модницам варианты из легких, летящих тканей длиной от мини до макси. После бума плиссе в 2013 и 2014 годах в нынешнем сезоне страсти по складкам поутихли, но все же полностью не угасли.
Куртка oversize
Куртка как будто с чужого плеча (предположительно плечо принадлежит бойфренду) вовсе не является изобретением последних лет. Если в начале 2000-х актуальны были джинсовки, плотно обтягивающие фигуру, и имели хождение укороченные модели, то двадцатью годами раньше куртка из денима на девушках смотрелась точно так же, как диктует нам 2015 год. Она была объемной, небрежно потертой и комплектовалась не только с джинсами, но и с легкими летними платьями. Яркий пример тому — образ Джулии Робертс 1991 года.
Джинсовый total-look
Полностью облачиться в деним лет пять назад показалось бы девушке, следящей за тенденциями моды, просто верхом нелепости. Сегодня же джинсовый total-look — это безоговорочный тренд, который с радостью тиражируют звезды. Гвен Стефани, Кейт Мосс, Хайди Клум и многие другие часто появляются в комплектах, включающих рубашку из денима и джинсы. Теперь уже не кажется верхом безвкусицы образ Памелы Андерсон образца начала 1990-х. Эта блондинка была страстной поклонницей джинсовой ткани, и во многом благодаря ей деним стал тогда очень популярен.
Рваные джинсы
Без рваных джинсов не представляет себя ни одна девушка, имеющая хоть какое-то представление о модных реалиях сегодняшнего дня. Их комплектуют со спортивными вещами и разбавляют ими более пафосные комплекты. Именно так поступила попавшая в объектив папарацци Линдси Лохан. Актриса объединила в образе романтичную блузу, нежные лодочки и агрессивно-рваные джинсы. Совершенно иначе повела себя ее коллега Мишель Пфайффер в далеком 1991 году. Благодаря настойчивости репортеров, жертвой которых также стала актриса, мы можем оценить вариант комплектации «рванины» образца 1990-х. Актриса дополнила образ спортивным бомбером и шляпой. Модная небрежность, бывшая тогда не менее актуальной, чем сейчас, все-таки отличалась от современной, предполагая более тривиальные сочетания вещей в рамках образа.
Косуха
Мода на кожу и байкерский стиль, активно ворвавшаяся в наш гардероб несколько лет назад, сегодня немного сдала свои позиции, но некоторые ее элементы успели стать классикой. Так, среди звездных модниц едва ли найдется та, которая не была хоть раз замечена в образе, дополненном косухой. Одной из ярых поклонниц этой вещицы можно назвать Джессику Альбу. Она носит кожаную куртку классического байкерского кроя и цвета с джинсами, платьями и юбками. Разумеется, в далекие 1990-е, когда агрессивные рокерские куртки начали проникать в женский гардероб, о такой их комплектации модницы и не помышляли. Традиционный для того времени вариант байкерского образа иллюстрирует Ким Бесинджер в рамках выхода на красную ковровую дорожку в 1991 году. Куртка снабжена модными подплечниками, агрессивным декором и приправлена обтягивающими черными лосинами.
Мужской костюм
С тех пор как Коко Шанель совершила модную революцию, позволив женщинам примерить вещи из мужского гардероба, классический брючный костюм успел пережить немало резких взлетов популярности у модниц. В 1930-е годы его культивировала Марлен Дитрих, позже, в 1960-е, выводил на подиумы Ив Сен Лоран. В 1980-е мужской костюм, который выводили на красные дорожки звезды, выглядел ровно так, как диктуют это сейчас. Он был лишен женственной приталенности и создавал впечатление, будто девушка действительно одолжила его у своего возлюбленного. В начале 1990-х такой костюм предпочитали Мег Райан, Мишель Пфайффер и, конечно, Джулия Робертс. В 1990 году эта рыжеволосая красавица появилась в костюме явно с мужского плеча на 47-й премии «Золотой глобус». Сегодня мужской костюм активно носят Рианна, Кэти Перри и многие другие модницы.
Джинсовый комбинезон
Изначально комбинезон, разумеется, был только рабочей одеждой. В 1960-е годы им заинтересовались дизайнеры, главным образом Ив Сен Лоран и Пьер Карден. В 1970-е годы начался настоящий бум на комбинезоны. Именно тогда они стали шиться из денима, столь привычного нам сегодня. Немало поклонников у комбинезона было среди знаменитостей. Частенько для повседневной носки его выбирала певица Шер, дополняя образ этническими аксессуарами. Мода на комбинезон практически не угасала до конца 1990-х годов, но потом, начиная с 2000-х, немного сбавила обороты. Свое новое рождение джинсовый комбинезон получил в наши дни, когда стиль 1970-х стал особенно актуален. Пропагандой этой удобной и модной вещи занимаются такие звезды, как Гвен Стефани, Кэти Перри, Джессика Альба, Рианна.
Римские сандалии
Еще одна вещь, которая пришла к нам из 1970-х, — римские сандалии или «гладиаторы». Не будем углубляться в недра истории этого тренда и рассказывать о римских легионерах, которые носили сандалии, плотно перетягивающие ремнями лодыжку, а остановимся на более поздних модных пришествиях «гладиаторов». На стыке 1960-х и 1970-х, отлично вписываясь в стилистику хиппи, такие сандалии прочно завладели умами модниц. Как они выглядели тогда, мы можем увидеть благодаря сохранившемуся портрету известной американской поп-певицы Карли Саймон. На звезде сандалии на плоской подошве, снабженные тонкими шнурками, завязывающимися вокруг ноги. Отличить эту обувь от тех моделей, которые сегодня предлагают нам модные бренды, очень трудно. Разве что сейчас вариаций на тему гораздо больше.
Джинсы клеш
Не одно модное пришествие пережили джинсы клеш. Конечно, это вещь из 1970-х. Тогда расклешенные брюки не только из джинсы, но и из других материалов, носили и мужчины, и женщины. После этого, в 1980-е годы, расклешенные джинсы сдали свои позиции, уступив место классическим прямым моделям, чтобы триумфально вернуться в середине 90-х. Однако если сравнить сегодняшние клеши с теми, что пропагандировала в 1998—2000 годах Бритни Спирс, отличий найдется немало. Тогда звезды, а вслед за ними и простые смертные, стремились максимально занизить талию и открыть живот. Также никто особенно не беспокоился о том, чтобы крой удлинял ногу. Далеко не всегда штанина брюк закрывала весь каблук полностью, создавая вытягивающую горизонталь. Таким образом, сегодняшний клеш с высокой посадкой и длинными штанинами, как носят его Джессика Альба или Виктория Бекхэм, больше смахивает на стилистику 1970-х, нежели эпоху конца 1990-х.
Кюлоты
Кюлоты – это фактически юбка-брюки, которые могут быть как короткими, так и длинными. Сегодня их можно увидеть на главных модницах Голливуда – Виктории Бекхэм, Саре-Джессике Паркер и других. Вещь эта имеет очень богатую модную историю. Изначально кюлоты были элементом мужского гардероба, а первой свой «модный глаз» положила на них легендарная Коко Шанель. Однако преодолеть предрассудки этим брюкам удалось не сразу. Долгое время кюлоты воспринимались лишь как спортивная одежда. Настоящий модный бум на брюки-кюлоты произошел в 1960-е годы. Теперь их никто уже не воспринимал как спортивную одежду, объединяя кюлоты с классическими вещами и обувью. Яркий пример тому – британская модель Твигги, которая в 1968 году снялась в фотосессии в кюлотах длиной по колено, комплектуя их с трикотажным кардиганом и высокими сапогами.
Стиль new look
Женственный new look, изобретенный дизайнером Кристианом Диором в конце 1940-х годов и получивший широкое распространение в 1950-е годы, вот уже несколько сезонов держится в списке модных трендов. Пышные юбки длиной ниже колена и посадкой на талии можно увидеть на Натали Портман, Дженифер Лопес, Джессике Альбе и многих других звездах, которые стремятся создать богемные и элегантные образы. От «диоровского» эти образы отличает разве что отсутствие тяжеловесных подъюбников, которые кутюрье использовал в 1950-е годы, чтобы придать силуэту пышность. Сегодня такие платья и юбки стали гораздо легче и удобнее в носке, не утратив при этом элегантности. Одинаково женственно смотрятся в стиле new look и Одри Хепберн в платье образца 1955 года, и Дженнифер Лопес, надевшая юбку а-ля 50-е 60 лет спустя.
Платье-комбинация
Впервые как самостоятельная деталь гардероба платье-комбинация проявило себя в 1931 году, когда в нем на красной ковровой дорожке появилась голливудская звезда Джин Харлоу. Однако с этого момента начинать модную летопись тренда нельзя, ведь тогда общество еще не было готово к таким экспериментам, и эпатажная выходка актрисы перерасти в тенденцию просто не смогла. В 1960 году фотограф Андре Курреж сделал такое платье главным нарядом в рамках съемки для Vogue. После этого дамы, желающие эпатировать публику, стали все чаще использовать платье, напоминающее ночную сорочку, как вариант одежды для вечернего выхода. Своего апогея этот эпотаж достиг благодаря молодой Мадонне и Кейт Мосс, которые в 1990-е годы появлялись на красных ковровых дорожках в весьма провокационных нарядах. Новая волна популярности таких платьев захлестнула модный мир недавно. При этом модницы стали использовать «комбинации» не только для вечерних выходов, но и для повседневной носки, стараясь максимально лишить эту вещь сексуального подтекста благодаря комплектации ее с более простыми, повседневными вещами.
Бохо
Столь популярный сегодня стиль бохо, или богемный шик, главными проводницами которого можно назвать Кейт Мосс и Сиенну Миллер, имеет богатую и непростую историю возникновения. Зарождался он скорее как антитеза моде, пропагандируя свободу самовыражения. Его основа — небрежность, легкость, одновременное сочетание множества порой несочетаемых деталей и настроение свободы. Если отбросить мелкие нюансы развития этого стиля и его ответвлений, проще всего ассоциировать его с философией и стилистикой хиппи 60−70-х годов XX века. Одним из примеров стиля бохо начала 1970-х является платье британской модели Твигги, сшитое специально для нее к премьере фильма «Приятель» 1971 года. В нем сочетается сразу несколько принтов, декоративных элементов и тканей.
Джинсы с высокой талией
Девушки, чья юность прошла под звуки голоса Бритни Спирс и в погоне за джинсами с самой низкой в мире посадкой, наверняка помнят, какими нелепыми казались им джинсы образца 1980-х годов. Глядя на Вайнону Райдер, Мадонну и Памелу Андерсон в начале карьеры, они недоумевали, как такие джинсы вообще можно носить. Но благодаря цикличности моды несколько сезонов назад им пришлось позабыть о своих джинсовых пристрастиях конца 1990-х. В моду вернулась высокая талия, и выглядит это как никогда ультрасовременно.
Микрошорты
Джинсовые шорты — классика гардероба. Однако если брать варианты их воплощения в разные годы, можно найти существенные отличия. Например, посадка. Если в 1970-е и в начале 1990-х она была завышенной и располагалась строго на талии, то в конце 1990-х и до недавнего времени все мы предпочитали талию максимально низкую. Очень юным модницам сегодня кажется, наверное, что микрошорты с высокой талией и необработанным краем — это изобретение 2014−2015 годов. Но нет. Достаточно поставить рядом фото Памелы Андерсон 1992 года и Леди Гаги 2015 года, как не остается никаких сомнений, что это не так.
Одежда бойфренда
Носить вещи как будто с чужого плеча звезды начали вовсе не пару сезонов назад. Ставшие нам столь привычными объемные свитера, пальто и джинсы не являются изобретением последних лет. Так же, как сегодня это делает певица Рианна, в нарочито мужские вещи предпочитали облачаться много лет назад актрисы Джулия Робертс, Сара-Джессика Паркер, Мег Райан и другие. Такие образы якобы с мужского плеча, которые можно охарактеризовать как стиль унисекс, довольно часто можно было увидеть на красных ковровых дорожках в конце 1980-х и в 1990-е годы.
Бахрома
Тенденция эта пришла к нам из 1980-х, которые сегодня так же актуальны, как 1960-е и 1970-е. Тогда были популярны замшевые куртки и сумки, декорированные бахромой. Яркий пример тому — образ актрисы Сары-Джессики Паркер 1986 года. Замшевая куртка звезды будто бы сошла с современных модных подиумов. С реалиями сегодняшнего дня диссонирует лишь вариант комплектации, изобилующий «ковбойскими» элементами. Сегодня модницы стараются не перебарщивать с цитированием какого-то конкретного стиля, предпочитая миксовать их в произвольном порядке.
Ботфорты
В 1963 году модный дом Balenciaga впервые представил на подиуме сfпоги с голенищами выше колена. Позже похожую модель включил в свои коллекции Ив Сен-Лоран и выпустил Пьер Карден в рамках своей футуристической коллекции. Позже этот тренд попадал в разряд актуальных вещей в каждом последующем модном десятилетии, но ненадолго. Очередное модное пришествие ботфорты переживают в наши дни, когда наряду с 1970-ми актуальна и стилистика 1960-х годов. И так же, как в 1960-е, перед модницами сегодня остро стоит проблема грамотной комплектации таких сапог. Варианты успешного разрешения этой задачи можно увидеть в образе французской дивы Брижит Бардо и современном модном выходе Джессики Альбы. В 1968 году Бардо смогла лишить ботфорты излишне агрессивного сексуального подтекста, выбрав модель на низком каблуке, а уже в наше время Альба, остановившись на каблуках, избавилась от пошлых ноток при помощи милого платьица, не делающего никаких лишних сексуальных намеков.
Цветное окрашивание
По какому главному признаку можно из этих двух образов выбрать современный? Разумеется, по бровям! Бывшую солистку бывшей группы No Doubt Гвен Стефани выдают именно они. Сегодня ни одна уважающая себя звезда не позволит себе показаться на публике с тонкими выщипанными бровями, а вот в далекие 1990-е именно такие и были в чести. А вот по волосам бы вряд ли кто-то сказал, что один из образов относится к категории ретро. В 1994 году цветное окрашивание было так же популярно, как и сегодня. Вслед за звездами фанатки раскрашивали свои шевелюры в голубой, розовый и прочие совершенно неестественные цвета. Пожалуй, разница лишь в том, что тогда яркие волосы считались все-таки атрибутикой панк-рок культуры, а сегодня за окрашиванием волос в разные цвета протест обществу если и просматривается, то весьма невнятно.
Яркие пряди
Так же, как и сегодня, на стыке 1990-х и 2000-х тем, кто не решался на тотальное цветное окрашивание, парикмахеры предлагали частичные варианты. Мелков тогда, конечно, не было. Пряди красились всерьез и надолго. Вслед за Кристиной Агилерой в 2000 году к такому варианту выделиться из толпы прибегли многочисленные ее фанатки, а вслед за ними и те, кто не имел никакого представления о Кристине Агилере. Сегодня же благодаря цикличности моды мы можем наблюдать, как к такому же варианту «стать поярче» прибегла ее коллега по цеху Бритни Спирс спустя несколько десятков лет.