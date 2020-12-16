Что приготовить вегетарианцам на Новый год-2021: десять праздничных рецептов

Если вы не употребляете мясо или придерживаетесь поста, к вашему вниманию десять полезных, красивых и вкусных рецептов для новогоднего стола, пишет Сегодня.
Эти варианты могут заинтересовать и тех, кто хочет разнообразить праздничные блюда овощами. Да и Металлический Бык будет благодарен, если вы приготовите как можно больше овощных блюд.
Сырные шарики с фисташками
Ингредиенты
- 1 шт – морковь
- 200 г – твердого сыра
- 100 г – фисташки
- пучок укропа
- соль, черный перец, кориандр
- 100 г – сметана
Способ приготовления
- Натереть сыр и морковь и сразу отожать из нее сок.
- Нарезать мелко зелень и смешать все ингредиенты со специями в большой миске.
- Измельчить фисташки. Смешать со сметаной. Сделать шарики и обвалять со всех сторон в фисташках.
Рисовые котлеты с кабачком
Ингредиенты
- 80 г – рис
- 200 г – кабачок
- 2-3 ст. л – мука
- соль, перец
Способ приготовления
- Рис отварить и остудить, кабачок натереть, все смешать.
- Добавить соль, перец, муку
- Из получившейся рисово-овощной массы формируем круглые котлетки (выходит 6–7 штук).
- Обжариваем с каждой стороны до золотого цвета.
- Подаем постные рисовые котлеты с овощным салатом, горошком, кукурузой.
Грибы в йогурте
Ингредиенты
- 500 г – шампиньоны
- 1/2 ст – йогурт натуральный
- 30 г – твердый сыр
- 1 ч. л – овсяная мука
Способ приготовления
- Духовку нагреть до 200°С.
- Грибы очистить, промыть и ошпарить горячей водой.
- Дать стечь воде, нарезать ломтиками, посолить и обжарить.
- Перед окончанием жарения в грибы добавить чайную ложку овсяной муки и перемешать.
- Положить йогурт, довести до кипения.
- Переложить в огнеупорное блюдо, смазанное маслом, посыпать тертым сыром и запекать 8-10 минут.
- При подаче на стол посыпать грибы зеленью петрушки или укропом.
Паштет из фасоли
Ингредиенты
- 1 ст – сухая белая фасольи
- 1 ч. л. – соль
- 1 ч. л. – сахар
- 1 ст. л. – лимонный сок
- 1/2 ч. л. – горчица
- 2 ст. л. – оливковое масло
Способ приготовления
- Отварить фасоль до мягкости, слить весь отвар, но не выливать.
- Фасоль измельчить блендером до однородности или перекрутить через мясорубку.
- Добавить соль, сахар, масло, специи, лимонный сок и горчицу. Перемешать. Добавить немного (20 мл) фасолевого отвара.
- Украсить зеленью.
Жареный тофу с кунжутом и зеленью
Ингредиенты
- 250 г – тофу
- 0,5 чашка- соевый соус
- перец чили по вкусу
- по 1 ст.л – кукурузный крахмал и семена кунжута
- зеленый лук
- соль, перец по вкусу
- 3 зуб – чеснок
Способ приготовления
- Тофу поставить под гнет на 30 минут, чтобы избавиться от лишней влаги. Нарезать крупными кусками.
- Замочить тофу в соевом соусе.
- Поджарить чеснок до появления характерного запаха. Извлечь чеснок из сковороды, добавьте тофу.
- Жарить до золотистой корочки.
- Оставшийся соевый соус вылить в сковороду, добавить соль, кукурузный крахмал, готовить до загустения.
- На сухой сковороде обжарить семена кунжута.
- Выложить жареный тофу, полить соусом, посыпать кунжутными семечками и украсить зеленым луком.
Салат Цезарь
Ингредиенты (2 порции)
- пучок – салат листовой
- 3 ломтика – хлеб
- 200 г – тофу
- 5 шт – черри
Соус
- 50 г – кешью
- 1 ст. л – горчица
- 1 зуб – чеснок
- 3 ст. л – лимонный сок
- 3 ст. л – растительное масло
- 50 г – миндальное молоко⠀
Способ приготовления
- Нарезать тофу кубиками, сбрызнуть растительным маслом, посолить, поперчить и обжарить на сковороде до золотистой корочки.
- Хлеб нарезать кубиками, сбрызнуть растительным маслом, посолить, поперчить, переложить на противень и поставить в духовку на 7-10 минут сушиться.
- Ингредиенты для соуса отправить в чашу блендера и измельчить до однородной массы.
- Авокадо нарезать. Листья салата промыть и высушить. Порвать салат руками на небольшие кусочки и выложить на тарелку.
- Сверху на салат выложить готовый тофу, хрустящий хлеб и ломтики авокадо. Полить салат готовым соусом.
Роллы с фетой
Ингредиенты
- 2 шт – огурец
- 120 г – фета
- 4 ст. л. – йогурт
- 50 г – маслины
- половина болгарского перца
- укроп
- 2 ст. л. – лимонный сок
- молотый перец
Способ приготовления
- Перец смазать растительным маслом и запечь до готовности в духовке.
- Очистить перец от кожуры и семян и нарезать небольшими полосками.
- Фету порезать, добавить йогурт, жареный перец, нарезанные маслины, свежий укроп.
- Заправить лимонным соком и приправить черным молотым перцем.
- Огурцы нарезать тонкими ломтиками. На каждый ломтик выложить 1 ст. л. начинки, свернуть в рулет и закрепить зубочисткой.
Цветная капуста с сыром
- 1 шт – цветная капуста
- 500 г – тертый сыр (моцарелла)
- 100 г – сметана
- 80 г – панировочные сухари
- соль, перец по вкусу
- зелень
Способ приготовления
- Отварить соцветия капусты, слить лишнюю жидкость, перемешать со сметаной, чесноком. Приправить перцем.
- Выложить в форму для запекания, посыпать тертым сыром и панировочными сухарями.
- Поставить в разогретую до 180 С духовку на 15 минут. Перед подачей посыпать зеленью.
Перец болгарский, фаршированный овощами и грибами
Ингредиенты
- 1 кг – болгарский перец
- 1 стакан – вареный рис
- 300 г – шампиньоны
- 1-2 шт. – репчатый лук
- 1-2 шт. – морковь
- 1-2 ст. л – томатная паста (по желанию)
- растительное масло, соль, перец, зелень
Способ приготовления
- Лук и грибы нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
- Разогреть сковороду, тушить лук и морковь 3-4 минуты.
- Добавить грибы и протушить еще 5 минут.
- Перец болгарский очистить, от семян и помыть. Залить кипятком на 10 минут.
- В миске соединить рис, тушенные овощи с шампиньонами, зелень. Посолить и хорошо перемешать.
- Наполнить начинкой подготовленный перец. Сложить перец в форму для запекания.
- Залить водой, добавив в нее томатную пасту, посолить и поперчить.
- Тушить до готовности, подавать с зеленью.
Трюфели
Ингредиенты
- 1,5 ст – сахар или заменитель
- 0,5 ст – вода
- 100 г – масло сливочное
- 5 ст. л – какао (или кэроб)
- 400 г – сухое молоко
- 100 г – грецкий орех
Способ приготовления
- Сахар залить водой и поставить на огонь.
- Довести до кипения и варить 2-3 мин.
- Снять с огня и растопить в горячем сиропе масло и какао, тщательно перемешать.
- Постепенно вмешать сухое молоко, добавить измельченные орехи.
- Вымесить массу и поставить на час в холодильник.
- Вылепить конфеты в форме грибных шляпок обвалять в какао.