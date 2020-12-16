Бывшая жена Абрамовича Дарья Жукова ждет ребенка

В скором времени светская львица и модель Дарья Жукова в третий раз станет мамой. Малыша основательница музея «Гараж» подарит ребенка своему новому мужу Ставросу Ниархосу, с которым сыграла свадьбу в 2019 году.

О пополнении в богатом семействе сообщили журналисты Page Six. По их данным, беременность Дарьи Жуковой подтвердили источники, которые приближены к женщине. Известно, что пара рада грядущему событию и готовятся к появлению наследника.

Сама же Дарья Жукова и ее муж не комментируют сплетни о беременности. Последний раз экс-супруга Абрамовича появлялась в соцсетях в ноябре этого года, когда поделилась фотографиями со своей свадьбы.

О личной жизни Романа Абрамовича СМИ пока не выяснили. Ходили слухи об отношениях миллиардера с российской актрисой Юлией Пересильд, но артистка опровергла информацию, заявив, что между ними ничего нет. Олигарх был трижды женат, у него семеро детей. Сообщалось, что с Дарьей Жуковой Абрамович поддерживает хорошие отношения, он даже купил ей недвижимость в США.