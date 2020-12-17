Что запрещено подавать к столу в этот Новый год

Согласно китайскому календарю, год Быка наступит только 12 февраля 2021 года. Но год его предшественницы — Белой Крысы — привнес в нашу жизнь столько потрясений, что хочется как можно быстрее сказать грызуну «до свидания». Поэтому желание задобрить символ предстоящего года здесь и сейчас оправданно и объяснимо.

Покровитель 2021 года — Белый Металлический Бык — животное яркое и необычное, сочетает в себе любовь к изяществу, творчеству и креативности с любовью к традициям, семейным ценностям и консерватизму. Исходя из этого, стоит составлять новогоднее меню, чтобы не обидеть хозяина года.

Характеристики животного всегда задают определенные тренды в подготовке и проведении новогоднего торжества. Для начала стоит отметить, что Бык достаточно упрям, и рекомендации в этом году лучше соблюдать максимально щепетильно. Итак, что же попадает под табу в новогоднюю ночь — 2021?

Говядина, телятина и субпродукты

И это очевидно. А вот любое другое мясо, птица или рыба в новогоднюю ночь совершенно нейтральны для праздничного стола. Особо придирчивым хозяйкам можно посоветовать заменить в блюдах и десертах желатин (делается с использованием говяжьих костей, сухожилий и хрящей) на агар-агар, а также проверить состав колбасы и фарша, если они будут использоваться в приготовлении новогодних блюд.

Молочные продукты

Ставить блюда, при приготовлении которых нужна молочка, во главу стола не стоит. Но и доводить все до крайностей не нужно. Ведь традиция доить коров уходит глубоко в древность и уже является частью большинства культур. Так что, если вы очень любите сыры, не стоит себя в них ограничивать.

Экзотические продукты, фрукты и овощи

Символ наступающего года может просто не понять подобных изысков. Отдавать предпочтение лучше местной кухне и знакомым с детства продуктам. Бык оценит добрые традиции и уважение местного колорита в любой точке земного шара. А качество точно должно стоять выше количества.

Химические ненатуральные добавки

А также красители, консерванты, усилители вкуса. Бык любит в продуктах качество и простоту. Все остальное для него — обман, а обман никто не любит.

Дешевые заменители

Крабовые палочки без краба, имитация черной икры и прочие «деликатесы». Быку больше понравится одно блюдо, зато эффектное и яркое.

Крепкий алкоголь

Такие напитки лучше исключить из новогоднего меню. Слабоалкогольные напитки употреблять можно, но в умеренных и даже скорее символических количествах. Бокал шампанского под бой курантов позволителен. Но не более. Отдавать предпочтение лучше компотам, морсам и отварам из трав и ягод. Хорошо, если они будут домашнего приготовления. Любые виды чая также будут уместны.

Как украсить стол на Новый год — 2021

Самое главное в 2021 году — украшение стола. Все внимание к деталям. Не перегружайте стол ни блюдами, ни большим количеством разномастных украшений. Лаконичность и изящество — то, что любит Металлический Бык.

Уберите все старомодные украшения, цветочные аляпистые принты, псевдошик, мишуру.

Все вычурное и демонстративное Белый Бык не оценит. Он за изящество и скромность.

Пластик и другие искусственные материалы в сервировке лучше свести к минимуму. Отдавайте предпочтение металлу, дереву и натуральным тканям.

Очень актуальны изящные подставки, тематические кармашки для приборов и держатели для салфеток.

Любое творчество в приготовлении блюд должно иметь лоск и шарм. Не стоит делать салаты в форме бычьей головы или украшать оливье бычьим профилем из колбасы. Лучше найти пару стильных и ярких рецептов, которые впоследствии могут стать вашими коронными блюдами.