12 вещей, которые мы перестанем покупать в 2021 году

Сейчас мы все, конечно, уже немного успокоились и перестали фанатично намывать все, что принесли домой из магазинов. Возможно, зря. А возможно, это единственный способ не впасть в паранойю. В любом случае наш быт изменился раз и навсегда: мы внимательно рассматриваем состав санитайзеров, не выходим из дома без медицинской маски, под раковиной не переводятся дезинфицирующие средства, а службы доставки — наши лучшие друзья. Однако некоторые вещи мы покупаем все реже, а скоро перестанем покупать совсем.

Книги

Бумажный формат уходит в прошлое: мы все реже покупаем журналы, календари, газеты, книги. Да и в самом деле, зачем? Одно дело, если вы собираете семейную библиотеку и коллекционируете крутые издания. Но если вы путешествуете с одной съемной квартиры на другую, бумажные книги превращаются в тяжкий груз.

Практически любую книгу можно прочитать в электронном виде или прослушать в аудиоформате. Если же вы никак не можете отказаться от удовольствия подержать в руке настоящую книгу, то ее можно взять в библиотеке, а не покупать в свой дом навечно.

Кондиционеры

Простуда «из-под кондиционера» — явление довольно частое. А если сплит-систему еще и чистят нерегулярно, есть вероятность вдобавок к простуде заработать аллергию или заболевания легких. Сейчас, когда буквально у каждого второго диагностируют пневмонию, такая дополнительная нагрузка на иммунитет будет абсолютно лишней. Уж лучше поберечь себя.

Шторы

Точнее, сложные конструкции с ламбрекенами, многослойным тюлем и прочими излишествами. Шторы способны и убить интерьер, и невероятно украсить, поэтому так важно подобрать правильные. А сейчас в моде простота и элегантность.

Лучше приобрести стильные жалюзи или ролл-шторы, которые можно часто протирать губкой и менять, если надоест рисунок. Светофильтры станут оригинальным дизайнерским решением для вашего интерьера.

Пластиковые пакеты

Знаете ли вы, что пластик сейчас есть буквально везде — его находят даже в нашей крови? А из-за пандемии количество производимого в мире пластика еще больше возросло — маски, перчатки, бутылочки для антисептика… Плюс тысячи упаковочных пакетов, в которых нам приносят продукты службы доставки. Скоро мы все равно начнем ходить по магазинам сами. И куда удобнее и гуманнее делать это с матерчатой авоськой, тем более что они снова в моде. Конечно, это в некоторой степени изменит наш быт, ведь к пакету с пакетами давно привыкли в каждой квартире. Но так ли это страшно?

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