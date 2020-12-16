12 вещей, которые мы перестанем покупать в 2021 году

Наша жизнь вообще уже никогда не станет прежней. Ведь мы — поколение, пережившее пандемию.
Сейчас мы все, конечно, уже немного успокоились и перестали фанатично намывать все, что принесли домой из магазинов. Возможно, зря. А возможно, это единственный способ не впасть в паранойю. В любом случае наш быт изменился раз и навсегда: мы внимательно рассматриваем состав санитайзеров, не выходим из дома без медицинской маски, под раковиной не переводятся дезинфицирующие средства, а службы доставки — наши лучшие друзья. Однако некоторые вещи мы покупаем все реже, а скоро перестанем покупать совсем.
Книги
Бумажный формат уходит в прошлое: мы все реже покупаем журналы, календари, газеты, книги. Да и в самом деле, зачем? Одно дело, если вы собираете семейную библиотеку и коллекционируете крутые издания. Но если вы путешествуете с одной съемной квартиры на другую, бумажные книги превращаются в тяжкий груз.
Практически любую книгу можно прочитать в электронном виде или прослушать в аудиоформате. Если же вы никак не можете отказаться от удовольствия подержать в руке настоящую книгу, то ее можно взять в библиотеке, а не покупать в свой дом навечно.
Кондиционеры
Простуда «из-под кондиционера» — явление довольно частое. А если сплит-систему еще и чистят нерегулярно, есть вероятность вдобавок к простуде заработать аллергию или заболевания легких. Сейчас, когда буквально у каждого второго диагностируют пневмонию, такая дополнительная нагрузка на иммунитет будет абсолютно лишней. Уж лучше поберечь себя.
Шторы
Точнее, сложные конструкции с ламбрекенами, многослойным тюлем и прочими излишествами. Шторы способны и убить интерьер, и невероятно украсить, поэтому так важно подобрать правильные. А сейчас в моде простота и элегантность.
Лучше приобрести стильные жалюзи или ролл-шторы, которые можно часто протирать губкой и менять, если надоест рисунок. Светофильтры станут оригинальным дизайнерским решением для вашего интерьера.
Пластиковые пакеты
Знаете ли вы, что пластик сейчас есть буквально везде — его находят даже в нашей крови? А из-за пандемии количество производимого в мире пластика еще больше возросло — маски, перчатки, бутылочки для антисептика… Плюс тысячи упаковочных пакетов, в которых нам приносят продукты службы доставки. Скоро мы все равно начнем ходить по магазинам сами. И куда удобнее и гуманнее делать это с матерчатой авоськой, тем более что они снова в моде. Конечно, это в некоторой степени изменит наш быт, ведь к пакету с пакетами давно привыкли в каждой квартире. Но так ли это страшно?
Телевизор
Раз его не было в вашем доме до сих пор, значит, вы как-то обходились без него — обходитесь и дальше! Телевизор не дает вам такого большого выбора программ, сериалов и шоу, как интернет, где вы можете найти что угодно, причем без перерывов на рекламу и «замыливания» отдельных сцен, которые на ТВ запрещены. Да и расходов меньше в разы.
Тканевые носовые платки
То есть те, в которые можно сморкаться в течение дня и хранить вместе с микробами у себя в сумке. Обязательно перейдите в 2021 году на одноразовые бумажные платочки, если вы до сих пор этого не сделали!
Маски, перчатки и антисептик для рук
Неожиданно? Но мы объясним. Во многих ресторанах, магазинах, других заведениях маску выдают на входе бесплатно. Да, она одноразовая, выглядит убого, но это маска. То же самое с перчатками. Антисептик есть в свободном доступе практически везде, поэтому таскать в сумочке бутылочку с санитайзером имеет смысл, только если отправляетесь в путешествие. А дома уж лучше мыть руки с мылом — это получше антисептика.
Бижутерия
Она морально устарела. Нынче в почете мнение, что ничто не заменит натуральные камни, золото и серебро. Так что лучше потратить деньги на одно-два, зато ценных украшения. А бижутерию оставьте подросткам.
Обновки
Загляните в свой шкаф — сколько там одежды «на один раз»? Это зря потраченные деньги, время, ресурсы. Теперь эти вещи бездарно занимают место в шкафу и портят настроение — надеть-то все равно нечего. Так что покупки под влиянием сиюсекундных эмоций должны остаться в прошлом раз и навсегда.
Монофункциональные гаджеты
Они и так уже постепенно исчезают с наших кухонь: зачем нужна мясорубка, миксер и комбайн, если достаточно одного хорошего блендера? Приспособления, которые выполняют всего одну функцию, свое отживают — они требуют слишком много места.
А вот кофеварок вполне может быть и две — капельная и капсульная.
Одноразовые вещи
Есть немало того, что мы покупаем буквально на один раз: от посуды до ватных дисков. А ведь они могут быть многоразовыми! Недаром во всем мире постепенно отказываются от вещей «на выброс»: подгузники заменяют многоразовые трусики, вместо прокладок покупают менструальные чаши, и даже пищевую пленку и трубочки для напитков можно использовать многократно.
Музыкальные диски
Они были с нами так долго, что казалось, навсегда. Но ничто не вечно, как выяснилось. Музыку уже давно перестали покупать на физических носителях — все можно послушать на стриминговых сервисах за относительно небольшие деньги. И даже на концертах, где продавать альбомы с записями исполнителя — святое дело, их продают на флешках, а не на дисках. Да и где сейчас возьмешь ноутбук с дисководом? Не покупать же ради него музыкальный центр.