Гель, воск, мусс или лак: выбираем средство для каждого типа волос

Универсальный боец: лак

Лак для волос, пожалуй, самое привычное средство, к которому мы чаще всего обращаемся при укладке любой сложности. И не зря: современные лаки обладают разными степенями фиксации, поэтому они могут помочь при любой укладке. Если надо немного закрепить локоны, можно использовать лак со средней степенью фиксации, он удержит прическу в аккуратном виде на протяжении дня. При более сложной укладке, высоких прическах или в ситуации, когда вам предстоит длинное и активное мероприятие, лучше обратиться к лакам с экстремальной фиксацией.

Распространен миф о том, что лаки склеивают волосы, образуют на них пленку и некий «шлем». Не стоит бояться и рисковать укладкой, веря в подобные убеждения. Современные формулы средств доведены до идеала, поэтому лаки для волос абсолютно невесомы. Они, наоборот, делают волосы более живыми, придают им блеск.

Фиксируем объем: мусс

Мусс для волос обладает легкой консистенцией, поэтому подходит для обладателей любого типа волос. Главное отличие мусса от лака — это придание дополнительной текстуры волосам. Если лак создает глянцевый блеск, то мусс, наоборот, не подходит для гладких укладок. Его лучше использовать для придания объема у корней.

Мусс для волос также бывает разных степеней фиксации: средней, сильной и сверхсильной. Последняя категория особенно хорошо подходит обладательницам жирных волос, так как имеет подсушивающий эффект. А вот сухие или поврежденные волосы лучше фиксировать муссом с менее сильной фиксацией. Для того чтобы не ошибиться с выбором, следите за шкалой на баллончике.

Немного текстуры: воск

Воск чаще всего ассоциируется с мужскими укладками, но и для женских причесок ему можно найти применение. Важно помнить: воск подходит не каждому типу волос. Эффективен он будет для кучерявых и непослушных волос. Тонким волосам, лишенным объема, он не подходит, так как сделает их еще более приглаженными.

А вот усмирить непослушные волосы, придать им здоровый вид, добавить дополнительной текстуры кудряшкам, воск сможет на пять с плюсом. Также продукт прекрасно защищает волосы от внешнего воздействия, например, УФ-лучей и влаги, так как создает на локонах невидимую пленку.

Воск может быть представлен в разных форматах. И речь идет даже не про степень фиксации, а про его форму. Так, спрей-воск обладает такими же фиксирующими свойствами, но подходит даже тонким волосам благодаря невесомой текстуре. Более того, он способен придать дополнительный объем прическе, если нанести его на прикорневую зону и надолго зафиксировать результат.

Добавляем деталей: гель

Если вы задумались о создании голливудских волн на длинных волосах или эффекте «ежика» на коротких, то гель — это то, что вам нужно. Самое главное при использовании геля — точно знать его назначение. Для тонких волос и волос средней толщины стоит нанести гель на влажные волосы и только потом укладывать их феном. Иначе вы можете создать эффект грязных волос. Для непослушных завитков или густой копны волос гель может выполнять функции финиш-продукта, чтобы убрать «пушок» и статику пушащихся волос.