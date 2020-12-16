Гель, воск, мусс или лак: выбираем средство для каждого типа волос

Если для вас укладка волос не пустой звук, то вы, скорее всего, знаете, как трудно выбирать в магазине действительно эффективное стайлинговое средство. Полки пестрят различными гелями, лаками, муссами, восками, производители которых обещают надежную фиксацию вашей укладки надолго. Но как понять, что же выбрать и как не ошибиться с покупкой? Разобраться читателям Wday.ru поможет профессиональный российский стилист по волосам и эксперт бренда «Прелесть Professional» Ксения Асанова.
Универсальный боец: лак
Лак для волос, пожалуй, самое привычное средство, к которому мы чаще всего обращаемся при укладке любой сложности. И не зря: современные лаки обладают разными степенями фиксации, поэтому они могут помочь при любой укладке. Если надо немного закрепить локоны, можно использовать лак со средней степенью фиксации, он удержит прическу в аккуратном виде на протяжении дня. При более сложной укладке, высоких прическах или в ситуации, когда вам предстоит длинное и активное мероприятие, лучше обратиться к лакам с экстремальной фиксацией.
Распространен миф о том, что лаки склеивают волосы, образуют на них пленку и некий «шлем». Не стоит бояться и рисковать укладкой, веря в подобные убеждения. Современные формулы средств доведены до идеала, поэтому лаки для волос абсолютно невесомы. Они, наоборот, делают волосы более живыми, придают им блеск.
Фиксируем объем: мусс
Мусс для волос обладает легкой консистенцией, поэтому подходит для обладателей любого типа волос. Главное отличие мусса от лака — это придание дополнительной текстуры волосам. Если лак создает глянцевый блеск, то мусс, наоборот, не подходит для гладких укладок. Его лучше использовать для придания объема у корней.
Мусс для волос также бывает разных степеней фиксации: средней, сильной и сверхсильной. Последняя категория особенно хорошо подходит обладательницам жирных волос, так как имеет подсушивающий эффект. А вот сухие или поврежденные волосы лучше фиксировать муссом с менее сильной фиксацией. Для того чтобы не ошибиться с выбором, следите за шкалой на баллончике.
Немного текстуры: воск
Воск чаще всего ассоциируется с мужскими укладками, но и для женских причесок ему можно найти применение. Важно помнить: воск подходит не каждому типу волос. Эффективен он будет для кучерявых и непослушных волос. Тонким волосам, лишенным объема, он не подходит, так как сделает их еще более приглаженными.
А вот усмирить непослушные волосы, придать им здоровый вид, добавить дополнительной текстуры кудряшкам, воск сможет на пять с плюсом. Также продукт прекрасно защищает волосы от внешнего воздействия, например, УФ-лучей и влаги, так как создает на локонах невидимую пленку.
Воск может быть представлен в разных форматах. И речь идет даже не про степень фиксации, а про его форму. Так, спрей-воск обладает такими же фиксирующими свойствами, но подходит даже тонким волосам благодаря невесомой текстуре. Более того, он способен придать дополнительный объем прическе, если нанести его на прикорневую зону и надолго зафиксировать результат.
Добавляем деталей: гель
Если вы задумались о создании голливудских волн на длинных волосах или эффекте «ежика» на коротких, то гель — это то, что вам нужно. Самое главное при использовании геля — точно знать его назначение. Для тонких волос и волос средней толщины стоит нанести гель на влажные волосы и только потом укладывать их феном. Иначе вы можете создать эффект грязных волос. Для непослушных завитков или густой копны волос гель может выполнять функции финиш-продукта, чтобы убрать «пушок» и статику пушащихся волос.
Запоминайте лайфхаки и добавляйте в заметки на телефоне. Теперь вы точно не придете в растерянность, стоя у полки в магазине, а ваши прически будут идеальными всегда!