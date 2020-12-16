Никто меня не любит: что делать, если тебе правда так кажется

В других случаях уставшая от этой “даже уже не любви”, “навязчивой идеи” девушка давно решила, что ее бывший кавалер слова доброго не стоит. Она полностью отдает себе отчет во всех его недостатках и... ничего не может поделать. Тут потребуется долгая кропотливая работа: подумай, кого и зачем ты любишь? Послушай подруг и родственников, которые уже давно твердят тебе о его ненадежности и скверном характере. Может, ты и сама это знаешь. Возьми лист и напиши, за что ты его любишь. Вполне вероятно, что и чувства у тебя уже никакого нет, а есть только сожаление о его (чувства) потере. Не лучше ли тогда выбрать кого-то более достойного? Однако если образ “единственного” заслоняет не только реальных людей, но даже желание строить отношения с кем-то другим, значит, все жестокие “обличения негодяя” не помогли. Или помогли, но не полностью. Путь к новым возможностям пока закрыт.

Сложнее, если твой бывший был наделен разнообразными ценными для тебя качествами. В этом случае, чтобы навсегда стереть его из памяти и найти нового мужчину своей мечты, понадобится ресурс. Возможно ли такое? Да, но потребуется работа со специалистом.

Разве это любовь?

У каждого из нас свои представления о том, что такое любовь, и свои пожелания к “упаковке”, в которой мы хотим получать драгоценные чувства. Для одних это деликатное и бережное отношение друг к другу, для других – искреннее желание участвовать во всех проблемах любимого человека, во все вникать, во всем помогать. Но паре из двух подобных половинок будет сложно чувствовать удовлетворение от отношений: деликатный будет считать, что его “подавляют” (“Разве можно говорить о любви при такой экспансии!”). А помогающий будет чувствовать, что его постоянно “отвергают”, что любимый человек ему “ничего не рассказывает о своей жизни (“Разве это любовь, когда нет доверия!”). И каждый в этой паре несчастен! Чтобы обрести гармонию, можно и нужно искать тех, с кем “форма” любви совпадает. Но для этого надо сначала понять себя. Шансы получить то, что хочешь, многократно возрастают, когда ЗНАЕШЬ, чего хочешь. Поэтому потрать время на то, чтобы сформулировать и записать на листочке (так надежнее), что ты считаешь проявлением настоящей любви, каких слов и действий ты ждешь от партнера. Чем конкретнее будет описание, тем больше шансов получить желаемое. Например, “чтобы он много зарабатывал и баловал меня” не годится, пиши сколько именно и все баловство “поименно”.

Не любят, а я тогда...