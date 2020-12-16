Никто меня не любит: что делать, если тебе правда так кажется

Как обидно и несправедливо, когда никто не любит! Тебе знакомо это ощущение, комком застрявшее в горле? Тогда самое время разобраться в этой непростой ситуации и попытаться решить проблему, а не терзаться дни и ночи напролет вопросом: «За что?»
Родом из детства
Вряд ли кого удивишь тем, что большинство наших взрослых проблем формируется в первые годы жизни. Только вот парадокс: все об этом знают, но на себя примерять не хотят. И действительно, гораздо проще думать, что истинные причины сегодняшней неудовлетворенности в том, что “я сейчас что-то делаю не так” или “это окружающие виноваты”. Между тем справедливо и то, и другое: чтобы стать счастливой, надо многое менять сегодня, но нельзя отмахиваться и от прошлого, как будто его и не было. Психологический закон один для всех: если от неприятного прошлого убегать – оно догонит, если с ним работать (и для начала его признать) – оно отпустит, пишет Cosmo.
Постоянное ощущение “нелюбимости” (реальной или ощущаемой) — практически всегда последствия детского опыта. Того времени, когда закладывается не только наша психика, но и основы будущих взаимоотношений с людьми, наше восприятие себя и окружающих. Если ребенку не дали возможности почувствовать себя любимым, то этому самоощущению потом просто неоткуда будет взяться. И здесь речь идет не только о неблагополучных семьях. Самая яркая иллюстрация проблемы – высказывание одной десятиклассницы: “Мой папа любит не меня. Он любит свою взрослую дочь, которая не курит, не пьет, не гуляет с мальчиками и хорошо учится”. Из-за родителей, которые любят только за что-то, только “если ты хорошая девочка”, ты можешь всю жизнь чувствовать себя нелюбимой. Если ощущение “меня никто не любит” ты помнишь с детства (а не просто оно посетило тебя в момент плохого настроения) и оно не рассеивается, даже когда умом ты понимаешь, что любима, переубеждать себя, доказывая очевидное, бессмысленно, а ругать – вредно. Здесь сможет помочь только психолог.
Слишком хороша
“Она же такая замечательная! Почему ей так не везет?” — удивляются твои подруги. И наперебой друг другу описывают твои достоинства: милую внешность, умение вкусно готовить и изрядные карьерные достижения. И каждое слово — правда, но при этом ты плачешь ночами от одиночества, потому что рядом никого нет. Возможная причина – ты слишком хороша для тех, кого выбираешь. Мужчинам тяжело за тобой “тянуться”, подсознательно им неприятно сравнивать себя с такой успешной девушкой, и они убегают. Хочешь измениться – проанализируй свой жизненный опыт, пойми, почему ты выбираешь таких мужчин. Обнаружив корень зла (возможно, он тоже в детстве), ты сможешь справиться с проблемой.
Опять не он...
Если разговориться с “нелюбимой” девушкой, нередко выясняется, что у нее есть поклонники, и порой вовсе не “однодневки”, а верные и преданные. Одни приглашают в кино или ресторан, другие дарят цветы и подарки, и даже друг детства всегда готов прийти и сделать мужскую работу по дому, причем абсолютно бескорыстно. Порой уверенность в собственной “нелюбимости” не исчезает и у замужних барышень, причем на самом деле любимых мужьями. А причина проста: не “не любЯт”, а “не любИт”. И кто же? Конечно, Он – Тот Самый, Главная Любовь Всей Жизни. Это может быть актуальный мужчина (например бывший муж, с которым относительно недавно расстались) или фантом из прошлого. Подробности бывают разными. Иногда возлюбленный идеализируется (“только он был самым-самым-самым и обладал всеми немыслимыми совершенствами”), а иногда речь идет о действительно выдающемся человеке, которому и в сердце, и в жизни трудно найти замену.
В других случаях уставшая от этой “даже уже не любви”, “навязчивой идеи” девушка давно решила, что ее бывший кавалер слова доброго не стоит. Она полностью отдает себе отчет во всех его недостатках и... ничего не может поделать. Тут потребуется долгая кропотливая работа: подумай, кого и зачем ты любишь? Послушай подруг и родственников, которые уже давно твердят тебе о его ненадежности и скверном характере. Может, ты и сама это знаешь. Возьми лист и напиши, за что ты его любишь. Вполне вероятно, что и чувства у тебя уже никакого нет, а есть только сожаление о его (чувства) потере. Не лучше ли тогда выбрать кого-то более достойного? Однако если образ “единственного” заслоняет не только реальных людей, но даже желание строить отношения с кем-то другим, значит, все жестокие “обличения негодяя” не помогли. Или помогли, но не полностью. Путь к новым возможностям пока закрыт.
Сложнее, если твой бывший был наделен разнообразными ценными для тебя качествами. В этом случае, чтобы навсегда стереть его из памяти и найти нового мужчину своей мечты, понадобится ресурс. Возможно ли такое? Да, но потребуется работа со специалистом.
Разве это любовь?
У каждого из нас свои представления о том, что такое любовь, и свои пожелания к “упаковке”, в которой мы хотим получать драгоценные чувства. Для одних это деликатное и бережное отношение друг к другу, для других – искреннее желание участвовать во всех проблемах любимого человека, во все вникать, во всем помогать. Но паре из двух подобных половинок будет сложно чувствовать удовлетворение от отношений: деликатный будет считать, что его “подавляют” (“Разве можно говорить о любви при такой экспансии!”). А помогающий будет чувствовать, что его постоянно “отвергают”, что любимый человек ему “ничего не рассказывает о своей жизни (“Разве это любовь, когда нет доверия!”). И каждый в этой паре несчастен! Чтобы обрести гармонию, можно и нужно искать тех, с кем “форма” любви совпадает. Но для этого надо сначала понять себя. Шансы получить то, что хочешь, многократно возрастают, когда ЗНАЕШЬ, чего хочешь. Поэтому потрать время на то, чтобы сформулировать и записать на листочке (так надежнее), что ты считаешь проявлением настоящей любви, каких слов и действий ты ждешь от партнера. Чем конкретнее будет описание, тем больше шансов получить желаемое. Например, “чтобы он много зарабатывал и баловал меня” не годится, пиши сколько именно и все баловство “поименно”.
Не любят, а я тогда...
Беда, если из своей “нелюбимости” ты пытаешься извлечь выгоду. Беда в первую очередь для тебя: в этом случае ты не решишь проблему, поскольку не захочешь по-настоящему с ней расстаться. Тут горькое ощущение становится ловушкой со сладкой приманкой. И вот ты уже находишь оправдание любым неблаговидным или просто вредным поступкам. Например, можно не следить за собой (“все равно ведь у меня никого нет”, “кому какое дело, как я выгляжу”). Или быть небрежной к своему здоровью (“я умру – никто не заплачет”). Или постоянно ныть или быть грубой с окружающими (“у меня жизнь тяжелая, поэтому я срываюсь”). Но логика “мне плохо, значит, я имею право на все” облегчает жизнь примерно так же, как алкоголь или наркотики. То есть на первый взгляд значительно, а на самом деле – принося несоизмеримо больше вреда, чем пользы.