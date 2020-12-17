Четыре правила ухода за волосами зимой: делай так!

О холоде, шапке и сушке

Зимний период — это низкие температуры на улице и сухой воздух в помещениях. Первой дискомфорт ощущает кожа головы, так как потеря влаги и воздействие холода дают ощущение стянутости и раздражения. Защищай кожу и волосы от перепадов температуры: носи головной убор и по возможности старайся убирать волосы под шапку.

А еще всегда тщательно просушивай волосы перед выходом на улицу: влажные они намного чувствительнее, поэтому их легче повредить.

О правильном шампуне

Перейди с увлажняющего ухода на питательный — это обеспечит гидроскопичность (способность впитывать воду) и эластичность волос. Обратите внимание на шампуни с мягкими поверхностно-активными веществами (ПАВ), чтобы не пересушить кожу головы. Например: cocamidopropyl betaine, Sodium Coco-Sulfate и другие.

Об электризации и способах с ней справиться

Перепады температур часто приводят к электризации волос. Чтобы убрать лишнюю статику, можно использовать уход, содержащий ArlaSilk — это фосфолипиды, полученные из масла американского шафрана (сафлора), богатого линолевой кислотой.

Такой уход восстанавливает потерю непредельных жирных кислот после применения средств с ПАВ и усиливает защитную функцию кожи, предотвращая ее повреждение и сухость. Кроме того, он улучшает увлажнение кожи без окклюзивности (запирания влаги) и не оказывает влияния на естественный процесс «дыхания» кожи, что тоже будет полезно.

О самом нужном уходе для волос зимой

Питательные, реконструирующие и маски глубокого восстановления необходимо использовать для улучшения качества волос. В состав этих продуктов входят липиды, белки и растительные протеины — все эти компоненты делают локоны толще, прочнее и выравнивают полотно волос.