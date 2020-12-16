Некуда пойти? Тематический Новый год дома – как организовать потрясающий праздник

Вероятней всего, этот Новый год вы станете проводить дома, ведь большинство увеселительных заведении будут закрыты. Тематическая вечеринка на Новый год — это отличный вариант красочно завершить тяжелый год и встретить Новый год в ярких красках и хорошем настроении!
Назад в СССР
Проведите новогоднюю ночь в ностальгической атмосфере, надев платья и костюмы времён СССР, включив «Голубой огонёк», украсив квартиру бумажными флажками, а ёлку — советскими игрушками. Салаты и другие блюда разложите в старую посуду, на стол поставьте стеклянных лебедей и другие ретро-безделушки. Подготовьте для гостей интересную тематическую викторину. Не забудьте про плейлист с песнями советской поры. Если есть возможность, организуйте караоке!
Стиляги
После того, как на экраны вышел фильм Валерия Тодоровского «Стиляги», произошёл всплеск интереса к советской молодёжной субкультуре, который не утихает до сих пор. Устроить вечеринку в духе стиляг — это ярко, весело и не слишком трудно. Мужчинам стоит поискать яркие галстуки, пиджаки и рубашки, дамам — платья с пышными пёстрыми юбками. Большое внимание нужно уделить причёскам и макияжу. Декорировать квартиру предлагаем старыми виниловыми пластинками, а в качестве музыкального сопровождения выбрать джаз. Готовясь к вечеру, потренируйтесь танцевать буги-вуги и джиттербаг.
«Великий Гэтсби»
Ещё одна популярнейшая тема для вечеринок — «Великий Гэтсби». Разве не волшебно на один вечер перенестись в Америку 1920-х годов и повеселиться так, как никогда раньше? Особенно интересно к такому Новому году будет готовиться девушкам. Яркие платья с бисером, перьями и другими декоративными элементами, необычные головные уборы, массивные украшения — готовьтесь блистать!
Гавайи
Иногда просто жизненно необходимо устраивать себе лето среди зимы. А где же самое жаркое лето, как не на солнечных Гавайях? Девушки могут надеть легкие сарафанчики, волосы украсить цветами, на шею надеть гавайское ожерелье, а парни – продефилировать в пляжных шортах с яркой цветочной раскраской. А еще можно вдохновиться нарядами героев мультфильма "Моана". В довершение ко всему нужно подготовить соответствующие блюда и напитки - коктейли в высоких стаканах, разноцветные трубочки, летние фрукты и легкие салаты. Ведь если лето, так лето по полной!
Античность
Как никогда кстати придется вечеринка в духе древнегреческих мифом. Тоги, диадемы и лавровые венки – атрибуты такого праздника жизни. Можно устроить дискуссии на волнующие темы, поиграть в логические игры или викторины. А еще можно нарядиться героями греческих или римских мифов.
Мафия
Атмосфера чикагской мафии – это гангстеры, дамы в шикарных одеждах, сигары и виски. Ну и кто же не помнит известного «Крестного отца»? Сделайте себе культовую прическу в стиле девушек Гэтсби инанесите макияж в духе флэпперов. Одевайтесь в стиле 1920-х годов: девушкам подойдут меха, роскошные платья, мужчинам – костюмы, строгие прически и обязательно самоуверенность, которую нужно носить, как одежду –гордо и невозмутимо, как и подобает настоящим мафиози. Можно посмотреть тематические фильмы или сыграть в одноименную игру для большой компании, за которой время летит незаметно! А заодно и в психологии поупражняетесь, и друзей лучше узнаете.
Звезды
Кто сказал, что невозможно собрать в одном месте Леди Гагу, Аллу Пугачеву и, допустим, Джеки Чана или Мэрилин Монро? Как поет еще одна эстрадная звезда, все невозможное возможно. А в новогоднюю ночь, так тем более! Устройте с друзьями конкурс на лучшее переодевание в звезд. Каждый может выбрать себе роль и даже демонстрировать таланты выбранного исполнителя. Веселая ночь с караоке и плясками в костюмах всеми любимых звезд понравится любому!
Олигархи
Каждому хочется почувствовать себя миллионером хотя бы на несколько часов. Так почему же не позволить себе такую вольность? Самое главное – иметь хорошее чувство юмора. Ведь дорогущий мех, золотые и бриллиантовые украшения можно легко имитировать подручными средствами, бижутерией. И пускай даже это будет выглядеть смешно и вычурно – положительные эмоции гарантированы!
«Тысяча и одна ночь»
Проведите Новый год под знаком персидской сказки! Наденьте соответствующие костюмы, предусмотрите подходящую музыку и, конечно, не забудьте про еду. Отдайте предпочтение арабской кухне и в качестве главного блюда подайте кебаб, причём лучше, если он будет сделан из баранины. В качестве десерта идеально подойдут всевозможные восточные сладости.
Безумный свитер
Это даже не полноценная тема, а скорее небольшой мотив. Наденьте в новогоднюю ночь безумные рождественские свитеры, причём чем больше в них будет китча, тем лучше. Динозавры с колокольчиками на шеях, Санта-Клаусы на единорогах, ёлки с объёмным декором — интернет кишит сумасшедшими одёжками! Не ищите кофты из натуральной шерсти и отдайте предпочтение хлопку, если не хотите погибнуть от жары.
Первобытная вечеринка
Превратите празднование Нового года в пир первобытных людей! Пусть гости наденут шкуры и набедренные повязки, взлохматят головы, сделают «чумазый» макияж и не забудут прихватить дубинки. В качестве угощения предложите им что-то сытное и незамысловатое — курицу из духовки, запечённую картошку, овощи. Приборы, возможно, стоит всё-таки оставить.
Пижамная вечеринка
Если вы собираетесь провести всю новогоднюю ночь дома, почему бы не облачиться в мягкую тёплую удобную фланелевую пижаму и не призвать остальных поступить так же? Настольные игры, консоль, праздничные фильмы — добавьте эти пункты в список развлечений. Откажитесь от шикарного стола с фарфоровыми сервизами и белоснежной скатертью. Лучше разложите на полу подушки, расстелите плед и устройте пикник! Это нестандартно, но не забудьте: в Новый год вы никому ничего не должны, просто сделайте так, чтобы всем было хорошо. Праздничное настроение — не в салфетках со снеговиками, а в душевной атмосфере.