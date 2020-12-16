Некуда пойти? Тематический Новый год дома – как организовать потрясающий праздник

Звезды

Vasakult paremale: Khloe Kardashian, Lamar Odom, Kris Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kanye West, Kim Kardashian, Caitlin Jenner and Kylie Jenner Kanye West Yeezy moesõul 2016. aastal. ФОТО: Jamie McCarthy/AFP/Scanpix

Кто сказал, что невозможно собрать в одном месте Леди Гагу, Аллу Пугачеву и, допустим, Джеки Чана или Мэрилин Монро? Как поет еще одна эстрадная звезда, все невозможное возможно. А в новогоднюю ночь, так тем более! Устройте с друзьями конкурс на лучшее переодевание в звезд. Каждый может выбрать себе роль и даже демонстрировать таланты выбранного исполнителя. Веселая ночь с караоке и плясками в костюмах всеми любимых звезд понравится любому!

Олигархи

Новогодняя тематика "Олигархи" ФОТО: Shutterstock

Каждому хочется почувствовать себя миллионером хотя бы на несколько часов. Так почему же не позволить себе такую вольность? Самое главное – иметь хорошее чувство юмора. Ведь дорогущий мех, золотые и бриллиантовые украшения можно легко имитировать подручными средствами, бижутерией. И пускай даже это будет выглядеть смешно и вычурно – положительные эмоции гарантированы!

«Тысяча и одна ночь»

«Тысяча и одна ночь» ФОТО: Shutterstock

Проведите Новый год под знаком персидской сказки! Наденьте соответствующие костюмы, предусмотрите подходящую музыку и, конечно, не забудьте про еду. Отдайте предпочтение арабской кухне и в качестве главного блюда подайте кебаб, причём лучше, если он будет сделан из баранины. В качестве десерта идеально подойдут всевозможные восточные сладости.

Безумный свитер

Свитер с Сантой и кокаином ФОТО: Walmart

Это даже не полноценная тема, а скорее небольшой мотив. Наденьте в новогоднюю ночь безумные рождественские свитеры, причём чем больше в них будет китча, тем лучше. Динозавры с колокольчиками на шеях, Санта-Клаусы на единорогах, ёлки с объёмным декором — интернет кишит сумасшедшими одёжками! Не ищите кофты из натуральной шерсти и отдайте предпочтение хлопку, если не хотите погибнуть от жары.

Первобытная вечеринка

Первобытная вечеринка ФОТО: Shutterstock

Превратите празднование Нового года в пир первобытных людей! Пусть гости наденут шкуры и набедренные повязки, взлохматят головы, сделают «чумазый» макияж и не забудут прихватить дубинки. В качестве угощения предложите им что-то сытное и незамысловатое — курицу из духовки, запечённую картошку, овощи. Приборы, возможно, стоит всё-таки оставить.

Пижамная вечеринка

Пижамная вечеринка ФОТО: Shutterstock