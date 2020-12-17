Квашеная капуста и другие: названы десять продуктов, необходимых зимой

Пища, которую мы едим, способна как усилить, так и ослабить защитные функции организма. Британский диетолог-нутриционист Лили Саттер рассказала изданию The Independent о десяти категориях продуктов, которые необходимо включать в свой рацион в период пандемии для поддержания иммунитета.

Саттер также подчеркнула, что очень важно не пропускать приемы пищи и питаться регулярно, чтобы не ослаблять организм.

1. Правильные углеводы

Диеты с низким содержанием углеводов в пандемию особенно опасны, предупреждает Саттер. Углеводы – основная пища для нашего мозга и главный источник энергии.

Что же делать, чтобы питание оставалось правильным и диетичным? Потреблять медленные углеводы, разумеется. Такие продукты, как черный хлеб, цельнозерновые макароны, коричневый рис, овсянка и киноа, богаты углеводами с медленным высвобождением.

2. Омега-3

Жирная рыба, такая, как лосось, скумбрия, сельдь, анчоусы и сардины, является отличным источником Омега-3. Важно только не жарить рыбу. Можно готовить ее на пару, на гриле или запекать.

В неделю нужно съедать не меньше двух порций рыбы, в том числе хотя бы одну – жирной рыбы.

3. Выход для веганов и не только

Чиа, лен и грецкие орехи являются растительными источниками Омега-3 и для тех, кто питается растительной пищей.

Но этот источник куда менее эффективен, чем рыба. Поэтому веганам стоит есть такие продукты ежедневно, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку Омега-3.

А масла чиа и льна стоит использовать в салатных заправках не только веганам – это полезно всем.

4. Ягоды

Свежие или замороженные ягоды – источник биофлавоноидов и витамина С. Нутрициолог советует съедать за один раз по крайней мере горсть ягод.

5. Источники живых бактерий

Основа иммунитета – правильная работа пищеварения. Помогут в ней ферментированные продукты как источники живых бактерий.

К ним относятся кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи и чайный гриб.

6. Главное внутри

Яйца – источник множества жирорастворимых витаминов, и особенно богат ими желток. В первую очередь речь идет о витамине D. В день стоит съедать два яйца.

7. Радуга вкусов

Нутрициолог напомнила, что важно использовать в рационе фрукты и овощи всех цветов. В продуктах разного цвета содержатся разные микроэлементы.

«Чем больше разнообразия фруктов и овощей на нашей тарелке, тем разнообразнее микробиота нашего кишечника», – подчеркивает она.

8. Ценные масла

Для здоровья сердца необходим витамин Е. Его источниками станут оливковое, рапсовое и кокосовое масла, которые можно добавлять в салаты. Они также богаты мононенасыщенными жирами и помогают снизить уровень «плохого» холестерина.

9. Помидоры – не только свежие

Помидоры – источник ликопина, который полезен для сердечно-сосудистой системы и обладает антиоксидантными свойствами.

Причем в банке консервированных томатов ликопина даже больше, чем в таком же количестве свежих помидоров. Так что закатанные на зиму помидоры очень даже ценны в деле поддержания иммунитета.

10. Вода – источник жизни

На удаленной работе люди часто забывают о необходимости сделать перерыв и выпить хотя бы чаю, отмечает диетолог. При этом они не чувствуют признаков обезвоживания, а это сильно ослабляет организм.