Квашеная капуста и другие: названы десять продуктов, необходимых зимой

Пища, которую мы едим, способна как усилить, так и ослабить защитные функции организма. Британский диетолог-нутриционист Лили Саттер рассказала изданию The Independent о десяти категориях продуктов, которые необходимо включать в свой рацион в период пандемии для поддержания иммунитета.
Саттер также подчеркнула, что очень важно не пропускать приемы пищи и питаться регулярно, чтобы не ослаблять организм.
1. Правильные углеводы
Диеты с низким содержанием углеводов в пандемию особенно опасны, предупреждает Саттер. Углеводы – основная пища для нашего мозга и главный источник энергии.
Что же делать, чтобы питание оставалось правильным и диетичным? Потреблять медленные углеводы, разумеется. Такие продукты, как черный хлеб, цельнозерновые макароны, коричневый рис, овсянка и киноа, богаты углеводами с медленным высвобождением.
2. Омега-3
Жирная рыба, такая, как лосось, скумбрия, сельдь, анчоусы и сардины, является отличным источником Омега-3. Важно только не жарить рыбу. Можно готовить ее на пару, на гриле или запекать.
В неделю нужно съедать не меньше двух порций рыбы, в том числе хотя бы одну – жирной рыбы.
3. Выход для веганов и не только
Чиа, лен и грецкие орехи являются растительными источниками Омега-3 и для тех, кто питается растительной пищей.
Но этот источник куда менее эффективен, чем рыба. Поэтому веганам стоит есть такие продукты ежедневно, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку Омега-3.
А масла чиа и льна стоит использовать в салатных заправках не только веганам – это полезно всем.
4. Ягоды
Свежие или замороженные ягоды – источник биофлавоноидов и витамина С. Нутрициолог советует съедать за один раз по крайней мере горсть ягод.
5. Источники живых бактерий
Основа иммунитета – правильная работа пищеварения. Помогут в ней ферментированные продукты как источники живых бактерий.
К ним относятся кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи и чайный гриб.
6. Главное внутри
Яйца – источник множества жирорастворимых витаминов, и особенно богат ими желток. В первую очередь речь идет о витамине D. В день стоит съедать два яйца.
7. Радуга вкусов
Нутрициолог напомнила, что важно использовать в рационе фрукты и овощи всех цветов. В продуктах разного цвета содержатся разные микроэлементы.
«Чем больше разнообразия фруктов и овощей на нашей тарелке, тем разнообразнее микробиота нашего кишечника», – подчеркивает она.
8. Ценные масла
Для здоровья сердца необходим витамин Е. Его источниками станут оливковое, рапсовое и кокосовое масла, которые можно добавлять в салаты. Они также богаты мононенасыщенными жирами и помогают снизить уровень «плохого» холестерина.
9. Помидоры – не только свежие
Помидоры – источник ликопина, который полезен для сердечно-сосудистой системы и обладает антиоксидантными свойствами.
Причем в банке консервированных томатов ликопина даже больше, чем в таком же количестве свежих помидоров. Так что закатанные на зиму помидоры очень даже ценны в деле поддержания иммунитета.
10. Вода – источник жизни
На удаленной работе люди часто забывают о необходимости сделать перерыв и выпить хотя бы чаю, отмечает диетолог. При этом они не чувствуют признаков обезвоживания, а это сильно ослабляет организм.
В день нужно выпивать не меньше шести-восьми стаканов жидкости, напоминает она.