Какую одежду запрещает носить красивым дамам Александр Васильев

Даже молодые и симпатичные девушки будут выглядеть намного старше, если их вещи не сочетаются друг с другом или делают акцент на наиболее слабых сторонах их внешности. А чтобы такого не произошло, внимательно прочитай нашу статью, авось, что-то полезное для себя и найдешь. А мы продолжаем!

Причина старения

Итак, мы уже выяснили, что уметь себя подать, чувствовать стиль — дело очень нужное. Теперь давай разберем, как улучшить свой внешний вид, чтобы даже в зрелом возрасте тебя принимали за милую студенточку.

Носить сумку и туфли одного тона было модно раньше. Теперь это не актуально и так одеваться мы тебе не советуем.

Однотонный оливковый, темно-бежевый и болотный и подобные цвета могут визуально придать твоему лицу нездоровый цвет. Особенно это актуально зимой, когда цвет куртки придает всему такой оттенок.

Бархат, шелк, кружева — не самая хорошая идея, особенно днем. Такие ткани советуют носить в домашней обстановке, с любимым человеком.

Не нужно стесняться использовать косметику. Например, светло-розовый тон отлично освежит лицо и уберет нежелательные детали.

Черный цвет подойдет любой худенькой женщине. Визуально он стройнит еще больше. Если есть сомнения, например, в модели платья или блузы этого цвета, можно немного оживить образ пестрым платком, брошью или косынкой.

Вообще, если сомневаешься в идеальности своей фигуры, старайся избегать мешковатой одежды. Худи, толстовки и балахоны оставь школьницам или женщинам с идеальными параметрами. Если ты из их числа — поздравляем тебя от всей души!

Длина имеет значение. Всегда хорошо выглядит юбка чуть ниже колена, которая стройнит любую ножку. В комбинации с V-образным вырезом получается настоящая бомба стиля.

Светлые оттенки молодят. Особенно, если у тебя светлая кожа без проблемных зон.

С украшениями поступай так: меньше, но лучше. Если есть что показать, выбери несколько вариантов, но не слишком много. Не делай из себя посмешище, надев целую кучу бижутерии. Это лишнее.

Не надевай вместе пиджак и брюки, особенно одного цвета, если идешь на свидание или на встречу с друзьями. Для офисной работы такой комплект подойдет, но только потому, что такова негласная униформа. В обычной жизни так не одеваются.

Не забывай подчеркивать талию. Если это платье — поможет поясок. Даже пальто можно подвязать. Современные модницы заправляют свитер в джинсы. Но такой способ подходит, если тебе меньше 25. Это мода, и она быстротечна.

Сегодня не нужно придумывать какую-то экзотическую прическу и яркий цвет, чтобы произвести впечатление. Просто ухоженные здоровые волосы и самая обычная прическа обращают на себя намного больше внимания. Воспользуйся этим.

Не бойся использовать ноги. Выбирай обувь на каблуке с открытой ступней. Это выглядит красивее, чем огромные башмаки на толстой подошве. Женственность покоряет.

Не забывай про красивый силуэт. Занимайся спортом, старайся следить за количеством еды — и практически любая одежда будет смотреться на тебе неотразимо.