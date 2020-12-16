Какую одежду запрещает носить красивым дамам Александр Васильев

Всем людям, а особенно женщинам, хочется выглядеть моложе своих лет. Это нормально. Но, к сожалению, не у всех это получается. Причины старения могут быть самые разные: стресс, здоровье, тяжелая работа. Но есть еще один немаловажный пункт — плохое чувство стиля, пишет takprosto.cc.
Даже молодые и симпатичные девушки будут выглядеть намного старше, если их вещи не сочетаются друг с другом или делают акцент на наиболее слабых сторонах их внешности. А чтобы такого не произошло, внимательно прочитай нашу статью, авось, что-то полезное для себя и найдешь. А мы продолжаем!
Причина старения
Итак, мы уже выяснили, что уметь себя подать, чувствовать стиль — дело очень нужное. Теперь давай разберем, как улучшить свой внешний вид, чтобы даже в зрелом возрасте тебя принимали за милую студенточку.
Однотонный оливковый, темно-бежевый и болотный и подобные цвета могут визуально придать твоему лицу нездоровый цвет. Особенно это актуально зимой, когда цвет куртки придает всему такой оттенок.
Бархат, шелк, кружева — не самая хорошая идея, особенно днем. Такие ткани советуют носить в домашней обстановке, с любимым человеком.
Не нужно стесняться использовать косметику. Например, светло-розовый тон отлично освежит лицо и уберет нежелательные детали.
Черный цвет подойдет любой худенькой женщине. Визуально он стройнит еще больше. Если есть сомнения, например, в модели платья или блузы этого цвета, можно немного оживить образ пестрым платком, брошью или косынкой.
Вообще, если сомневаешься в идеальности своей фигуры, старайся избегать мешковатой одежды. Худи, толстовки и балахоны оставь школьницам или женщинам с идеальными параметрами. Если ты из их числа — поздравляем тебя от всей души!
Длина имеет значение. Всегда хорошо выглядит юбка чуть ниже колена, которая стройнит любую ножку. В комбинации с V-образным вырезом получается настоящая бомба стиля.
Светлые оттенки молодят. Особенно, если у тебя светлая кожа без проблемных зон.
С украшениями поступай так: меньше, но лучше. Если есть что показать, выбери несколько вариантов, но не слишком много. Не делай из себя посмешище, надев целую кучу бижутерии. Это лишнее.
Не надевай вместе пиджак и брюки, особенно одного цвета, если идешь на свидание или на встречу с друзьями. Для офисной работы такой комплект подойдет, но только потому, что такова негласная униформа. В обычной жизни так не одеваются.
Не забывай подчеркивать талию. Если это платье — поможет поясок. Даже пальто можно подвязать. Современные модницы заправляют свитер в джинсы. Но такой способ подходит, если тебе меньше 25. Это мода, и она быстротечна.
Сегодня не нужно придумывать какую-то экзотическую прическу и яркий цвет, чтобы произвести впечатление. Просто ухоженные здоровые волосы и самая обычная прическа обращают на себя намного больше внимания. Воспользуйся этим.
Не бойся использовать ноги. Выбирай обувь на каблуке с открытой ступней. Это выглядит красивее, чем огромные башмаки на толстой подошве. Женственность покоряет.
Не забывай про красивый силуэт. Занимайся спортом, старайся следить за количеством еды — и практически любая одежда будет смотреться на тебе неотразимо.
В целом это всё, что мы хотели тебе сказать. Несколько советов, которые помогут тебе выглядеть еще лучше в глазах окружающих. Просто попробуй следовать хотя бы некоторым из них и ты увидишь, как окружающие тебя люди станут более дружелюбными. Люди — существа социальные, поэтому любая поддержка нам очень важна.