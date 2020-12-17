«Недотягивает до звезды номер один»: историк моды Васильев оценил гардероб Гагариной

Звезда не первый год появляется на Первом канале в качестве наставницы на вокальном шоу «Голос». И каждый выход в свет стройной блондинки с удовольствием обсуждают не только обыватели, но и эксперты моды.

Историк моды Александр Васильев оценил гардероб Полины Гагариной в своем традиционном фэшн-обзоре для портала 7дней.ру. Он отметил, что певица с удовольствием носит мини, наслаждаясь своей новой стройной фигуркой – ведь когда-то она была корпулентной.

Эксперт назвал это «синдромом девушки, которая сильно похудела». Оттого наряды исполнительницы часто однообразны.

Полина старается одеваться очень гламурно, но в целом ее гардероб, на мой взгляд, недотягивает до уровня и статуса звезды номер один. Я считаю, что ей надо поработать над образами,

— отметил Васильев.

И дал четкие рекомендации – сторониться неорганичных для ее цветотипа колоров.

Полине идет бежевый, белый, серебряный, кремовый, жемчужный. Светлые цвета ее украшают, в отличие от красного или лилового,

— подчеркнул фэшн-критик.