Подруга Кейт Миддлтон рассказала о непубличной стороне ее жизни: «Она обычная работающая мама с тремя детьми»

Недавно об этой мало кому известной стороне жизни Кейт в беседе с изданием People рассказала одна из ее подруг. В разговоре с журналистами та призналась, что в реальной жизни Кейт почти ничем не отличается от большинства многодетных мам.

Дома Кейт очень расслабленная. Их резиденция — это семейное гнездышко, где кругом бегают дети, опрокидывая все на своем пути. Здесь нет места напыщенности и грации. Когда вы видите Кейт там, где нет камер, она кажется очень уверенной в себе и довольно строгой мамой. Если дети вдруг начинают капризничать, она их отчитывает, 2

— поделилась приятельница Кейт.

Она также рассказала, что в обычной жизни герцогиня Кембриджская почти не красится, а дизайнерским элегантным нарядам предпочитает простую и комфортную одежду. Именно в таком виде Кейт чаще всего отводит детей в школу:

Она редко носит свои фирменные локоны и чаще всего собирает волосы в конский хвост. На школьной парковке она чаще всего появляется в спортивном костюме либо в платье с кроссовками, при этом на ее лице практически никогда нет макияжа. В случае опоздания Кейт всегда извиняется перед учителями, прежде чем отправиться по своим делам. Это обычная жизнь работающей мамы с тремя детьми. 2

Другой аноним в беседе с тем же изданием рассказал, что выходные Кейт и Уильям вместе с детьми часто проводят в своей загородной резиденции в Норфолке. В такие дни Миддлтон обычно на полдня отводит детей в развивающий центр, где они учатся делать изделия из керамики. Иногда, по словам инсайдера, герцоги Кембриджские проводят вечера в местных пабах, где просто расслабляются и общаются:

Как-то я слышал, что они говорили о семейной жизни и детях, совсем как любые другие родители. Поразительно, насколько это нормальная и любящая пара. 2

Другой источник рассказал, что успевать следить за домом и детьми, а также выполнять свои королевские обязанности Кейт Миддлтон помогает целая команда людей. В нее входят няня Мария Тереза Туррион Борралло, которая появилась в семье, когда старшему сыну пары Джорджу было всего восемь месяцев, и, конечно же, личный стилист и помощница Кейт, Наташа Арчер.

Если вы посмотрите на людей вокруг Кейт, то увидите, что это дружная и сплоченная команда. Она пропала бы без Марии, Наташи и остальных помощников. Они добросовестно выполняют свою работу, а Кейт руководит процессом, 2