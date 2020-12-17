В наряде какого цвета встречать Новый год? Дизайнер Елена Хейнсаар дает советы

По мнению Елены, «металлический блеск, разрезы и вырезы, женственные полупрозрачные силуэты - самые актуальные тренды для неотразимого новогоднего образа. Также в моде самовыражение, то есть свой персональный стиль, через который легко можно показать миру свой характер и подчеркнуть сильные стороны».

Дизайнер не рекомендует обсыпаться блестками с головы до ног или надевать ярко-красное платье. «Если хотите не отстать от моды, нужно выбирать неяркие, приглушенные тона для платьев, - советует Елена. - Например, изумрудный оттенок мха, вся гамма лилового, персиковые оттенки, кирпичный и песочный, лимонный, классический синий, блестящий янтарный, серебро и золото, желтый и черный.

На блондинках потрясающе смотрятся практически все цвета, нужно обращать внимание лишь на тон, какой вам больше к лицу - теплый или холодный. Если хочется примерить на себя яркое платье, то лучше выбирать ткани томатных оттенков или травянисто-зеленых. Хотя, например, одежду оливковых цветов блондинкам лучше оставить на вешалке в магазине. Также обладательницам светлых волос подойдут пастельные тона, лимонные, аквамарин, персиковый и классический. Беспроигрышный вариант для каждой женщины – это, конечно, черный. Темноволосым подойдет лиловый цвет. И не забывайте про каблуки! Этот совет всем женщинам».

Елена Хейнсаар и модели агентства Top Model Estonia провели действительно сказочную фотосессию в платьях от LeSaar Atelier.