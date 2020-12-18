Детство в нищете, роман с Яглычем, чужой ребенок: что известно о новой ведущей «ДНК» Анне Казючиц

Владимира Яглыча она увела у подруги, а другая соперница Анны умерла от страшной болезни, рассказывает eg.ru.
Первая любовь случилась в пионерлагере. «Его звали Егор. Ему нравилась другая Аня. Он ее приглашал на танцы, а я рыдала в подушку по ночам. Но помог случай. За длинные волосы меня назначили купавинкой на день Ивана Купалы. В белой простыне и с обалденным венком на голове я до глубокой ночи ходила вокруг костра как главный символ праздника. Вот тогда-то Егор и начал посматривать в мою сторону» - рассказывает актриса.
Завоевав мальчика мечты, Казючиц поняла, что, если проявить упорство, можно достигнуть любой цели. И решила стать актрисой. В 16 лет укатила покорять Москву, захватив подушку и одеяло. На экзамене в Щукинском училище решила читать отрывок из «Сказки о мертвой царевне» и покорила приемную комиссию самовлюбленным, царственным прочтением слов: «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?»
В поисках страстей
Вместе с Казючиц учился Владимир Яглыч. За ним бегала толпа воздыхательниц. А он выбрал Валерию Сизову. «Володя - позитивный парень, - признается Валерия. - С отличным чувством юмора, очень легкий в общении. Мы с ним много бессонных ночей провели в общежитии».
Идиллию, по признанию Леры, разрушила Казючиц, которую до этого она считала своей подругой. Анна во всем хотела быть первой и обожала мужское внимание. А тут главный красавчик курса и встречается с другой… Конечно, она сделала все, чтобы ситуация изменилась. «Он мне очень нравился! - признается Казючиц. - Да иначе и быть не могло: красивый парень с идеальной фигурой, от него всегда пахло вкусным парфюмом. Но вместе мы не жили».
Говорят, как только Казючиц заполучила Яглыча, он быстро перестал быть ей интересен. К тому же девушку стали приглашать в кино. Свою первую негодяйку Аня сыграла в сериале Егора Грамматикова «Воровка-2: Счастье напрокат». Ей тогда было 17, а ему - 34. Между юной актрисой и Егором сразу проскочила искорка. Правда, сын мэтра отечественного кино Владимира Грамматикова, поставившего фильмы «Усатый нянь», «Шла собака по роялю» и многие другие, был женат и растил двоих сыновей от разных браков. Поэтому пламя из той искорки не разгорелось. Но тогдашняя супруга Грамматикова-младшего - актриса Лика Добрянская, игравшая в этом же сериале, что-то неладное все же почувствовала. «Иногда ловила на себе ее взгляды-молнии, в которых почему-то читалась то ли неприязнь, то ли скрытая тревога, - вздыхает Анна. - Актеры - люди с особой интуицией. Она как будто предчувствовала, что однажды я возникну в жизни ее семьи».
Казючиц уверяет, что после «Воровки» забыла про Грамматикова. Вскоре у нее появился молодой человек. Обеспеченный и творческий, но адски ревнивый. Он заранее узнавал, о чем будет следующий фильм с ее участием, запрещал сниматься в постельных сценах, обнажаться перед камерой и даже целоваться с партнерами в кадре. Но Казючиц жаждала страстей. Каждый их скандал заканчивался рукоприкладством. «У меня до сих пор на лице впадинка от тех побоев, - разводит руками актриса. - Хотелось не жить вовсе».
Болезнь соперницы
В 2004-м в жизни Анны снова появился Грамматиков. Она озвучивала героиню его очередного сериала «Аэропорт». После рабочего дня Егор стал подвозить Казючиц до дома, дарил цветы. «С Ликой на тот момент уже разошелся. Она тяжело болела. Но я не знала, что у них растет общий сын Илья. Егор скрывал, боялся испугать», - говорит Анна.
Неожиданная встреча с пятилетнем Илюшей произошла, когда он с мамой приехал в квартиру, куда Грамматиков привел Анну для уединения… И совсем скоро актрисе пришлось заменить ему мать: Лика умерла. Егор и Анна уверяют, что причина смерти - рак. Но с ними согласны не все. «Лика болела СПИДом, - писала нам в редакцию в 2010 году родственница киношного семейства по фамилии Хэмлет. - Вы можете эту информацию получить в роддоме на Соколиной Горе, в консультации, где она наблюдалась».
«Тяжелое заболевание у Лики обнаружили, когда она была беременной. Родители Егора требовали, чтобы он бросил ее и отказался от ребенка. Егор долго метался, переживал, пил, подсел на какую-то дурь, но от сына не отказался. Анна, к слову, тоже вместе с ним выпивала», - высказывала свое мнение другая родственница Грамматиковых - Татьяна Николаевна.
Последствия любви к кутежам долго давали о себе знать. В 2017 году Казючиц минимум дважды попадала под градусом в руки сотрудников ГИБДД, и ситуация даже закончилась заведением на нее уголовного дела. В октябре 2017-го Nissan Qashqai, за рулем которого сидела артистка, остановили на Волгоградском проспекте в Москве. Звезда сериалов предъявила полицейским права сестры. Потому что была уже лишена прав за езду в нетрезвом виде. Причем при общении с Анной полицейские почувствовали сильный запах алкоголя и предложили ей пройти медосвидетельствование. Она отказалась, а поскольку актрису уже отстранили от управления автомобилем, на следующий день на нее и завели дело. Любительнице погонять подшофе грозило до двух лет лишения свободы, но она смогла избежать столь сурового наказания. Мировой судья с учетом того, что актриса признала вину в полном объеме и раскаялась, приговорил ее к штрафу в 200 000 рублей (2 222 евро по сегодняшнему курсу) и запретил два года управлять транспортными средствами.
…После смерти Добрянской многие стали называть Казючиц настоящей героиней: приняла чужого ребенка и воспитала его! Однако еще одна подруга семьи Грамматиковых, которая попросила не называть ее имени, уверяет: «Это просто смешно! Ильей полностью занималась мать Егора - Наталья Николаевна. Она, кстати, старшая дочь народного художника СССР Жукова. Сейчас Илье 17 лет. И он с любовью отзывается о мачехе, даже в интервью о ней говорит с восхищением. Вспоминает, как возила его на море. Сейчас парень учится на медика».
Егор и Анна между тем в нынешнем году отметили льняную свадьбу - 4 года брака. Официально пара оформила отношения, только когда Казючиц забеременела. В загс Анна отправилась с огромным животом. И теперь у супругов подрастает сынок Даня.