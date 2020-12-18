Детство в нищете, роман с Яглычем, чужой ребенок: что известно о новой ведущей «ДНК» Анне Казючиц

На смену погибшему в авиакатастрофе Александру Колтовому в популярном ток-шоу «ДНК» на канале НТВ пришла 37-летняя актриса Анна Казючиц. Это ее первый опыт работы телеведущей. А вот в кино Анна сыграла под сотню ролей. И зачастую изображала холодных красавиц. Многие думают, что Казючиц и в реальности такая же, тем более она признается: «Да, у меня отрицательное обаяние».

Анна Казючиц появилась на свет в одном из самых холодных городов планеты - Норильске. Ее отец Юрий Казючиц был успешным актером, а мама - врачом. Родители души не чаяли в дочках - старшей Анне и младшей Тане (она, кстати, тоже стала актрисой). Чтобы девочки росли в более благоприятных условиях, семья переехала из-за полярного круга в Минск. Но когда старшей дочери было 10, а младшей 8, у Юрия Николаевича обнаружили рак, от которого он сгорел за три месяца.

«Наступил апокалипсис, - вспоминала Анна. - Выжили в 90-е на небольшую мамину зарплату. Были одни колготки на троих. А на школьные дискотеки я надевала отцовскую рубашку, подвязывая ее узлом. Освоила швейную машинку».

Первая любовь случилась в пионерлагере. «Его звали Егор. Ему нравилась другая Аня. Он ее приглашал на танцы, а я рыдала в подушку по ночам. Но помог случай. За длинные волосы меня назначили купавинкой на день Ивана Купалы. В белой простыне и с обалденным венком на голове я до глубокой ночи ходила вокруг костра как главный символ праздника. Вот тогда-то Егор и начал посматривать в мою сторону» - рассказывает актриса.

Завоевав мальчика мечты, Казючиц поняла, что, если проявить упорство, можно достигнуть любой цели. И решила стать актрисой. В 16 лет укатила покорять Москву, захватив подушку и одеяло. На экзамене в Щукинском училище решила читать отрывок из «Сказки о мертвой царевне» и покорила приемную комиссию самовлюбленным, царственным прочтением слов: «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?»

В поисках страстей

Вместе с Казючиц учился Владимир Яглыч. За ним бегала толпа воздыхательниц. А он выбрал Валерию Сизову. «Володя - позитивный парень, - признается Валерия. - С отличным чувством юмора, очень легкий в общении. Мы с ним много бессонных ночей провели в общежитии».

Идиллию, по признанию Леры, разрушила Казючиц, которую до этого она считала своей подругой. Анна во всем хотела быть первой и обожала мужское внимание. А тут главный красавчик курса и встречается с другой… Конечно, она сделала все, чтобы ситуация изменилась. «Он мне очень нравился! - признается Казючиц. - Да иначе и быть не могло: красивый парень с идеальной фигурой, от него всегда пахло вкусным парфюмом. Но вместе мы не жили».