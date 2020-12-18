Как накраситься, чтобы выглядеть моложе своего возраста

Увлажняющий тональный крем

Правило первое — увлажнение. Но сухой коже любые морщинки выглядят заметнее, так что тебе стоит увлажнять лицо не только до макияжа (праймер с гиалуроновой кислотой), но и во время. И не бойся, что лицо будет выглядеть жирным. Т-зону всегда можно финально припудрить.

Дополнительный совет: выбирай тон желтоватого оттенка. Такие цвета визуально согревают кожу и делают ее более юной.

Спонж всему голова

Чтобы кожа сияла здоровьем и молодостью, тональные продукты нужно наносить мягко, но интенсивно. Если ты никогда особенно не пользовалась кистями, добиться такого эффекта с их помощью может быть сложно. Если работать пальцами, есть риск пропустить стратегически важные зоны. А вот мягкий спонж в форме яйца, предварительно смоченный в воде, подойдет идеально.

Если пудра, то только фиксирующая

Оттеночная пудра может некрасиво осыпаться на одежду, а еще с ней легко переборщить. Не говоря уже о том, что пудра, если ты не будешь осторожной, подчеркнет все возрастные несовершенства кожи. Так что от нее лучше если не отказаться вообще, то использовать по минимуму. И, кстати, только прозрачную.

Кремовые текстуры — в фаворитах

Визажисты знают: мало что может так раскрыть возраст, как тяжелые рассыпчатые текстуры. Вот почему в макияже с anti-age эффектом важно использовать больше кремовых продуктов. Румяна, тени, бронзер и хайлайтер должны буквально таять на коже. И тогда лицо сразу станет выглядеть моложе и свежее.

О хайлайтере: это правда, что с возрастом сияния в твоем макияже должно стать поменьше. Но хайлайтер добавляет лицу объем, так что все-таки оставь продукт на скулах. А вот губы, спинка носа и область под бровью, пожалуй, действительно обойдутся без него.

Румяна вместо контуринга

С возрастом женщины теряют жир на лице — и это стоит использовать. Теперь твои скулы не требуют дополнительной проработки контурирующими продуктами (они и так заметны), поэтому под скулы будем наносить румяна. Это придаст лицу здоровое сияние, а макияжу в целом — легкость.

Коричневый — новый черный

После определенного возраста четкие линии и цвета «в лоб» находятся под запретом. Чтобы добавить мягкости, не отказываясь от любимых приемов в макияже, просто замени тушь и карандаш для глаз с черного на коричневый. Результат, обещаем, тебя приятно удивит. А если еще и средство для бровей возьмешь 1-2 тона светлее, рискуешь не узнать себя в зеркале (в хорошем смысле).

Праймер, чтобы тени не исчезали