Простой рецепт пиццы из фильма «Один дома»: Кевин обожал сырную пиццу

Популярная сеть пиццерий в Лос-Анджелесе – LBK Pizza – на время переформатирует дизайн коробки и автомобиль доставки под брендовые цвета "Пиццы маленького Неро". Доставка будет осуществляться с этой пятницы и по это воскресенье включительно. Цена большой сырной, если заглянуть на сайт инициаторов идеи, 27 долларов, то есть 22 евро. Да, дороговато. А поклонники Кевина МакКалистера могут приготовить сырную пиццу дома.