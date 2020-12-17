Пт, 18.12.2020
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Простой рецепт пиццы из фильма «Один дома»: Кевин обожал сырную пиццу

Кадр из фильма "Один дома"

ФОТО: Скриншот видео Youtube

В Лос-Анджелесе решили продавать пиццу, но не простую, а ту самую, которую заказывал малыш Кевин, об этом сообщает Тimeout. И она называлась "Пицца маленького Неро". Напомним, что Кевин обожал сырную, пишет Сегодня.

Популярная сеть пиццерий в Лос-Анджелесе – LBK Pizza – на время переформатирует дизайн коробки и автомобиль доставки под брендовые цвета "Пиццы маленького Неро". Доставка будет осуществляться с этой пятницы и по это воскресенье включительно. Цена большой сырной, если заглянуть на сайт инициаторов идеи, 27 долларов, то есть 22 евро. Да, дороговато. А поклонники Кевина МакКалистера могут приготовить сырную пиццу дома.

Сырная пицца из фильма "Один дома"

Ингредиенты

  • молоко – 250 мл
  • 350 г – мука пшеничная
  • 1/2 ч. л. – сахар
  • 1/4 ч. л. – соль
  • 7 г – сухие дрожжи
  • Оливковое масло

Для начинки

  • 50 г – мааздам
  • 60 г – фета
  • 30 г – пармезан
  • 40 г – чеддер
  • 30 г – горгондзола
  • оливковое масло
  • томатная паста по желанию

Способ приготовления

  1. Просейте муку, добавьте соль, сахар и дрожжи. Молоко подогрейте, оно должно быть теплым.
  2. Постоянно размешивая, подливайте к сухим ингредиентам теплое молоко.
  3. Когда масса начнет собираться в комок, влейте оливковое масло и замесите тесто пока оно не станет однородным. Поставьте в теплое место на 40 минут.
  4. Раскатайте тесто нужного вам диаметра.
  5. Смажьте томатным соусом, сверху выложите поломанную на кусочки фету. Другой сыр нужно натереть.
  6. Выпекайте при 200°С 12-15 минут.
  7. Готовую пиццу слегка полейте оливковым маслом, по желанию украсьте зеленью.
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